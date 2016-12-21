Ирина Шейк находится в ожидании первенца. Забеременев, топ-модель перестала строго следить за питанием и теперь ест все в свое удовольствие. Судя по последним публикациям в Instagram, сейчас звезда налегает на печеную картошку и черную икру.

1 2 3 ... 15 Во время беременности вкусовые предпочтения Ирины Шейк заметно изменились

Еще во время подготовки к шоу Victoria`s Secret в Париже Ирина Шейк призналась корреспонденту нашего издания, что в последнее время совсем не ограничивает себя в еде. Накануне дефиле в нижнем белье будущая мама подкрепилась солеными блюдами в японском ресторане, а после показа отметила свой триумф, устроив застолье с икрой и картошкой.

Это вкусовое сочетание особенно нравится беременной знаменитости. Она просто не может отказать себе в не слишком диетическом, но очень «русском» лакомстве. Так, в ночь на 21 декабря Ирина опубликовала в Instagram Stories несколько кадров с кухни, на которых показала, как готовит на ужин картофель, а после кладет на него черную икру.

И даже если из-за такого питания супермодель наберет больше килограммов во время беременности, чем могла бы, то, мы уверены, это не слишком ее расстроит: такие девушки, как Шейк, всегда быстро приводят себя в форму.