Еще во время подготовки к шоу Victoria`s Secret в Париже Ирина Шейк призналась корреспонденту нашего издания, что в последнее время совсем не ограничивает себя в еде. Накануне дефиле в нижнем белье будущая мама подкрепилась солеными блюдами в японском ресторане, а после показа отметила свой триумф, устроив застолье с икрой и картошкой.
Это вкусовое сочетание особенно нравится беременной знаменитости. Она просто не может отказать себе в не слишком диетическом, но очень «русском» лакомстве. Так, в ночь на 21 декабря Ирина опубликовала в Instagram Stories несколько кадров с кухни, на которых показала, как готовит на ужин картофель, а после кладет на него черную икру.
И даже если из-за такого питания супермодель наберет больше килограммов во время беременности, чем могла бы, то, мы уверены, это не слишком ее расстроит: такие девушки, как Шейк, всегда быстро приводят себя в форму.
клааасс))) здорово, когда можешь позволить себе любой каприз)
Вообще-то это не картошка, а тосты! Лишь бы что написать!
По-моему, это - картофельные драники.
А беременным можно есть икру?
А беременным можно есть икру?
Это блины французские. Так и называются blini.
А это точно картошка? Похоже на оладьи.
Красивая пара!
У зеркала на Джолли похожа.
Куча она красавица!