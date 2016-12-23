Скандал, разразившийся в эфире ток-шоу «Пусть говорят», переместился с телеэкранов в зал суда. На днях 35-летняя беременная Ольга Казаченко подала заявление на 53-летнего Вадима Казаченко с требованием о ежемесячных выплатах в размере более 50 тысяч рублей в месяц.

1 2 3 ... 14 Ольга Казаченко подала в суд заявление о выплате алиментов

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Вадим Казаченко угрожает своей беременной супруге, если та не согласится избавиться от ребенка. На протяжении трех выпусков передачи «Пусть говорят» Ольга пыталась убедить своего супруга решить все мирно, но твердо стояла на своем — на прерывание беременности она ни за что не согласится.

Вероятно, запас терпения девушки иссяк, и она подала заявление в суд на своего нынешнего мужа, где описала сложившуюся ситуацию. Согласно документам, Ольга находится на седьмом месяце беременности и, соответственно, работать не может. Но Вадим отказывается как-либо материально поддерживать ее.

Как рассказала журналистам Life.ru защитница девушки Екатерина Гордон, спор из-за денег возник после последнего выпуска программы «Пусть говорят» с участием Казаченко, когда вместе со своей возлюбленной Ириной Аманти звезда 90-х решил припомнить жене о средствах, которые он тратил на нее в течение совместных лет жизни.

Согласно поданному заявлению Ольги, девушка требует от мужа алиментов в размере трех прожиточных минимумов ежемесячно, таким образом, на данный момент эта сумма составляет 53 тысячи рублей.