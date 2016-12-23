Недавно в СМИ появилась информация о том, что Вадим Казаченко угрожает своей беременной супруге, если та не согласится избавиться от ребенка. На протяжении трех выпусков передачи «Пусть говорят» Ольга пыталась убедить своего супруга решить все мирно, но твердо стояла на своем — на прерывание беременности она ни за что не согласится.
Как рассказала журналистам Life.ru защитница девушки Екатерина Гордон, спор из-за денег возник после последнего выпуска программы «Пусть говорят» с участием Казаченко, когда вместе со своей возлюбленной Ириной Аманти звезда 90-х решил припомнить жене о средствах, которые он тратил на нее в течение совместных лет жизни.
Согласно поданному заявлению Ольги, девушка требует от мужа алиментов в размере трех прожиточных минимумов ежемесячно, таким образом, на данный момент эта сумма составляет 53 тысячи рублей.
Смотрела эфиры. Ольга эта конечно... Видно невооруженным глазом, что девочка повелась на деньги.
А Городон из этой же оперы. Правозащитница нашлась. На таких сроках нужно сидеть дома, кушать фрукты, а не по передачам ходить и скандалить...
Смотрела эфиры. Ольга эта конечно... Видно невооруженным глазом, что девочка повелась на деньги.
Все правильно Оля делает, сделал ребёнка, неси ответственность за него, пусть работает, здоровья у него по бабам бегать хватает, значит и заработать сможет.
Оля - молодец! Так держать! Здоровья тебе и будущему ребенку!
Ну и позор. Неужели не мог ей по 50 тысяч платить. Не богат, но и не настолько беден, чтоб от судебных приставов бегать.
Все правильно Оля делает, сделал ребёнка, неси ответственность за него, пусть работает, здоровья у него по бабам бегать хватает, значит и заработать сможет.
Какие у него деньги?
А Оля работать никогда и не пробовала. Зачем? Можно найти плечи и ехать на них.
Некоторые зарабатывают на ток-шоу, там, говорят, прилично платят...можно вполне прожить...ну Гордон поднаторела с защитой себя и других, а эта жена зачем пришла? Неужто пристыдить К.? Уверена, что ему жилось хорошо под крылом И., но он решил стать самостоятельным, а фанатка тут как тут)... Конечно, для артиста любящая жена - подарок, а фанатка любящая известность - это катастрофа... Сам влип, пусть платит.