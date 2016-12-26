На днях зарубежные таблоиды сообщили о предполагаемой беременности 36-летней Жизель Бюндхен. Поводом для слухов о скором пополнении в семье модели стали ее последние фотографии, на которых журналисты отчетливо разглядели изменившуюся фигуру знаменитости.
Западные СМИ вовсю трубят о скором пополнении в семье Жизель Бюндхен и Тома Брэди, которые уже воспитывают двоих совместных детей: 7-летнего Бенджамина и 4-летнюю Вивиан. Поводом для слухов о том, что бразильская модель может вскоре стать матерью в третий раз послужили последние фотографии знаменитости, на которых можно разглядеть округлившийся живот.
Впрочем, сам портал TMZ, впервые опубликовавший эту новость, в своем Instagram отметил, что изменившиеся формы модели могут быть результатом плотного обеда или несоблюдением диеты. Жизель информацию о предполагаемой беременности пока предпочитает не комментировать.
Как же я обожаю эту семью! Если Жизель еще раз беременна, то я только радуюсь, что такие красивые, реализовавшие себя люди родят еще одного ребеночка. Я тут посмотрела видео интервью с Томом Брэди. Теперь это - мой идеал мужской привлекательности. Такая улыбка))) Повезло Жизель. Да и она - мой идеал женской привлекательности.
Как же я обожаю эту семью! Если Жизель еще раз беременна, то я только радуюсь, что такие красивые, реализовавшие себя люди родят еще одного ребеночка. Я тут посмотрела видео интервью с Томом Брэди. Теперь это - мой идеал мужской привлекательности. Такая улыбка))) Повезло Жизель. Да и она - мой идеал женской привлекательности.
ниче себе...уже 3ий! никак не догадывалась
А разве у них год назад не развод назревал из-за измен Тома Бреди?
А разве у них с мужем не развод назревал из-за его измен?