На днях зарубежные таблоиды сообщили о предполагаемой беременности 36-летней Жизель Бюндхен. Поводом для слухов о скором пополнении в семье модели стали ее последние фотографии, на которых журналисты отчетливо разглядели изменившуюся фигуру знаменитости.

1 2 3 ... 13 Портал TMZ опубликовал в своем Instagram неоднозначные кадры с моделью Жизель Бюндхен, после которых многие решили, что она беременна

Западные СМИ вовсю трубят о скором пополнении в семье Жизель Бюндхен и Тома Брэди, которые уже воспитывают двоих совместных детей: 7-летнего Бенджамина и 4-летнюю Вивиан. Поводом для слухов о том, что бразильская модель может вскоре стать матерью в третий раз послужили последние фотографии знаменитости, на которых можно разглядеть округлившийся живот.

Впрочем, сам портал TMZ, впервые опубликовавший эту новость, в своем Instagram отметил, что изменившиеся формы модели могут быть результатом плотного обеда или несоблюдением диеты. Жизель информацию о предполагаемой беременности пока предпочитает не комментировать.