Случилось то, чего так долго ждали все поклонники Бейонсе и Джея Зи: звезды вскоре вновь станут родителями. Радостная новость облетела весь мир 1 февраля: поп-дива сама сообщила фанатам, что ждет двойню.
«Мы хотим поделиться с вами счастьем и любовью. Господь благословил нас дважды. Мы невероятно благодарны, что вскоре наша семья увеличится сразу на двух человек. Благодарим вас за чудесные пожелания», — написала артистка у себя в блоге.
Мы очень счастливы за знаменитую пару и ждем новостей о поле и примерной дате рождения малышей!
Поздравляю!!!
Все-таки видать сделали эко,а то уж очень долго у них не получалось.животик уже большой,значит уже скоро.поздравляю!!!
какие все "добрые" разоблачители...
Забеременела и молодец! Здоровых деток!
Молодец!Каким бы способом не делала детей с мужем(!!!!) может себе позволить растить и содержать их без проблем
две девочки
две девочки
Рада за них ! Несмотря на трудности в браке она все таки решила родить ))) Кардашьян сойдёт с ума от зависти )))
У Фаррела тройня, у этих двойня. Оптовики)))
И что, что ЭКО? Это какие-то другие дети будут? Так осуждаете как будто она кукол нянчить собралась. Для многих пар это реальный выход. Они молодцы! И даже если опять будет сурмама, то тоже ничего такого. Медкарту Бейонсе вы не читали. И она звезда, может позволить. Всем здоровья!