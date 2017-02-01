В 2017 году Бейонсе сделает Джея Зи отцом одновременно во второй и третий раз: 1 февраля певица объявила, что они с мужем ждут сразу двух малышей. Меньше чем за час пост о беременности 35-летней артистки собрал в Instagram почти 2 миллиона «лайков».

Случилось то, чего так долго ждали все поклонники Бейонсе и Джея Зи: звезды вскоре вновь станут родителями. Радостная новость облетела весь мир 1 февраля: поп-дива сама сообщила фанатам, что ждет двойню.

«Мы хотим поделиться с вами счастьем и любовью. Господь благословил нас дважды. Мы невероятно благодарны, что вскоре наша семья увеличится сразу на двух человек. Благодарим вас за чудесные пожелания», — написала артистка у себя в блоге.

Мы очень счастливы за знаменитую пару и ждем новостей о поле и примерной дате рождения малышей!