1 февраля 35-летняя певица Бейонсе приятно удивила поклонников новостью о своей второй беременности и сообщила, что ждет двойню. Журналисты тут же принялись раскапывать подробности и выяснили пол будущих малышей звезды.

1 2 3 ... 13 Бейонсе скоро во второй раз станет мамой, родив близнецов — мальчика и девочку

Пока фанаты отходили от шока по поводу беременности Бейонсе двойней и ее смелой фотосессии, в которой она во всей красе продемонстрировала свою изменившуюся фигуру, журналисты западных СМИ пытались разузнать всю информацию о малышах. Американскому порталу Radar Online удалось выяснить пол близняшек у источника, близкого к самой «королеве Би» и ее супругу Джею Зи.

«Я думаю, многим ясно, что Бейонсе забеременела с помощью ЭКО, и в самом начале процесса она сказала, что хочет вживить один мужской и один женский эмбрионы», — сообщил инсайдер в интервью изданию.