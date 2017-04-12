По сообщениям западных СМИ, 30-летняя Шарлотта Казираги, которая не так давно увела супруга у российской модели Марии Новоселовой, ждет ребенка от этого мужчины — продюсера Дмитрия Рассама. В Сети уже можно найти свежие снимки внучки Грейс Келли, на которых она демонстрирует изменившуюся фигуру.

Совсем недавно стало известно, что племянница князя Монако, Шарлотта Казираги, соблазнила французского продюсера Дмитрия Рассама (сына актрисы Кароль Буке), несмотря на то, что красавец все еще официально женат на российской модели Марии Новоселовой. Шарлотта и Дмитрий встречаются уже несколько месяцев и живут вместе то в Монако, то в Париже.

А на днях французский таблоид Chi опубликовал свежие снимки принцессы и ее возлюбленного во время отдыха на одном из островов в Карибском море. На фото отчетливо видно, что фигура Шарлотты изменилась — похоже, она ждет своего второго ребенка, и отцом является Дмитрий Рассам.

Пока неизвестно, подала ли русская модель на развод, и как она себя сейчас чувствует. В последний раз Мария и Дмитрий выходили вместе в свет в феврале 2016 года на вручение кинопремии «Сезар».