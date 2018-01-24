В начале этого года стало известно о том, что звезда советской эстрады Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз. Артист не скрывает, что очень рад грядущему пополнению. Более того, певец планирует лично принимать роды у молодой супруги Светланы.

1 2 3 ... 14 70-летний Ренат Ибрагимов заявил, что будет сам принимать роды у молодой жены Светланы

В 2018 году семья 70-летнего Рената Ибрагимова станет больше на одного человека. 30-летняя жена артиста родит ему девятого ребенка. По собственному признанию, Ренат Исламович всегда мечтал иметь большую семью — и его желание совсем скоро осуществится. Умудренный опытом отец ждет не дождется появления на свет малыша и уже морально готовится к предстоящим родам любимой супруги Светланы.



В недавнем интервью «Комсомольской правде» Ибрагимов заявил, что не просто будет присутствовать при родах, но и лично поможет появиться на свет малышу. К тому же все необходимые для этого навыки он уже освоил и ознакомился с профессиональной литературой.

«Я уже принимал роды, у меня большой опыт. Восьмого ребенка сам принимал, в бане с женой рожали», — поделился певец с корреспондентом. «Я уже принимал роды, у меня большой опыт. Восьмого ребенка сам принимал, в бане с женой рожали», — поделился певец с корреспондентом.

По словам Рената Ибрагимова, его девятый малыш также появится не в больнице, а дома. Артист уверен, что участие мужчины в этом процессе наилучшим образом отражается на отношениях с женой и детьми.



Напомним, что Ренат Исламович — отец большого семейства. От первого брака у него есть двое взрослых дочерей — Надежда и Вера. Вторая супруга артиста Альбина родила ему сына Султана и дочь Айю. С третьей женой Светланой у певца подрастают три дочери — 9-летняя Асылбика, 7-летняя Аиша и годовалая Марьям — и 4-летний сын Атилла.

