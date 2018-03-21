В ближайшее время в жизни 33-летнего Александра Самедова произойдут сразу два важных события. Полузащитник сборной России выступит на чемпионате мира 2018, а еще в семье спортсмена грядет пополнение.

1 2 3 ... 15 По сообщениям СМИ, скоро в жизни Александра Самедова произойдет радостное событие

Известный футболист Александр Самедов не скрывает от болельщиков свою семью. Спортсмен часто публикует в Инстаграме трогательные фото с женой Юлией и сыновьями Богданом и Ильей. Самедов также открыто говорит о родных и в интервью. Так, Александр откровенно рассказывал о том, какой шок испытал, когда они с супругой ожидали первенца.



Тогда Юлия, находясь на седьмом месяце беременности, попала в реанимацию из-за осложнений, поэтому малыш родился раньше срока. В тот момент Самедов находился в другой стране и ему пришлось срочно вылететь в Россию. К счастью, Богдан, как и Илья, растет здоровым мальчиком.



А скоро у сыновей футболиста появится брат или сестра. Как сообщил Инстаграм-канал Super.ru, Юлия беременна в третий раз. Супруги пока никак не комментируют эту информацию. Однако фанаты уже поздравляют пару. Поклонники надеются, что у Юлии и Александра родится дочь.



К слову, Самедов признавался, что он старается быть строгим отцом, однако ему это не всегда удается. Как рассказывал Александр, сыновья чуть ли не веревки из него вьют.