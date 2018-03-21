Известный футболист Александр Самедов не скрывает от болельщиков свою семью. Спортсмен часто публикует в Инстаграме трогательные фото с женой Юлией и сыновьями Богданом и Ильей. Самедов также открыто говорит о родных и в интервью. Так, Александр откровенно рассказывал о том, какой шок испытал, когда они с супругой ожидали первенца.
Тогда Юлия, находясь на седьмом месяце беременности, попала в реанимацию из-за осложнений, поэтому малыш родился раньше срока. В тот момент Самедов находился в другой стране и ему пришлось срочно вылететь в Россию. К счастью, Богдан, как и Илья, растет здоровым мальчиком.
А скоро у сыновей футболиста появится брат или сестра. Как сообщил Инстаграм-канал Super.ru, Юлия беременна в третий раз. Супруги пока никак не комментируют эту информацию. Однако фанаты уже поздравляют пару. Поклонники надеются, что у Юлии и Александра родится дочь.
К слову, Самедов признавался, что он старается быть строгим отцом, однако ему это не всегда удается. Как рассказывал Александр, сыновья чуть ли не веревки из него вьют.
Пользователи Сети поздравляют футболиста Александра Самедова, который станет отцом в третий раз
Известный футболист Александр Самедов не скрывает от болельщиков свою семью. Спортсмен часто публикует в Инстаграме трогательные фото с женой Юлией и сыновьями Богданом и Ильей. Самедов также открыто говорит о родных и в интервью. Так, Александр откровенно рассказывал о том, какой шок испытал, когда они с супругой ожидали первенца.
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