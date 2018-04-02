Недавно Анастасия и Дмитрий Тарасовы объявили, что скоро станут родителями. Счастливые супруги, которые, скорее всего, ждут мальчика, уже выбрали клинику, где малыш появится на свет.

1 2 3 ... 13 На днях Анастасия и Дмитрий Тарасовы объявили о скором прибавлении в их семье

29 марта 2018, в день своего 24-летия, Анастасия Тарасова объявила, что они с мужем ждут ребенка. Будущая мама выложила на своей странице в Инстаграме трогательное фото с заметно округлившимся животом. Кадр из этой же фотосессии опубликовал в соцсетях и ее супруг Дмитрий.



Известно, что снимки сделала знакомая семьи Тарасовых — фотограф Дарья Субботина. Девушка намекнула, что супруги ждут мальчика. «Забавный момент: в качестве украшения мы использовали розовые шарики и только в процессе поняли, что из-за цвета могут подумать, что пара ждет девочку. Это не так», — поделилась автор фото с журналом «СтарХит».



По данным издания, Анастасия Тарасова находится на пятом месяце беременности.

Модель планирует рожать в клиническом госпитале «Лапино», где появились на свет дети многих знаменитостей — Ксении Собчак, Анны Хилькевич и других звездных мам.

Стоимость родов в клинике в среднем составляет 450 тысяч рублей. В эту сумму входит как ведение родов, так и лабораторные исследования, кардиотокография и УЗИ, анестезия, консультации гинеколога в течение полутора месяцев. Пациенткам также предоставляется отдельная палата, оснащенная всем необходимым, и шестиразовое диетическое питание.



Для Анастасии малыш станет первыми, а у ее супруга уже есть ребенок. Первая жена футболиста Оксана в 2009 году родила ему дочь Ангелину.