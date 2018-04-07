В последнее время 38-летняя Кейт Хадсон крайне редко появлялась в соцсетях и почти не публиковала фото в своем Инстаграме. Оказывается, актриса тщательно скрывала беременность!

Кейт Хадсон уже больше года встречается с Дэнни Фудзикавой. Влюбленные долго скрывали свой роман от СМИ, но в прошлом декабре все-таки рассекретили отношения. Оказалось, что Кейт и Дэнни знакомы более пятнадцати лет, но лишь сейчас поняли, что хотят быть вместе.

На днях актриса поделилась с поклонниками в Инстаграме радостной новостью: она скоро станет многодетной мамой!

Знаменитость поведала, что они с любимым ждут девочку, опубликовав фото с вечеринки, на которой должен быть оглашен пол ребенка. Когда из из лопающихся шаров посыпалось розовое конфетти, Кейт запрыгала от радости, что у нее будет дочь (прим. Woman.ru: напомним, у звезды уже есть двое сыновей).



Хадсон объяснила, что долго отсутствовала в соцсетях из-за плохого самочувствия — ее мучил токсикоз. «Меня тошнило только от одного бумеранга и суперзума. Кроме того, мы хотели как можно дольше скрывать беременность, но сейчас меня просто распирает от радости! Ну, и прятать такой большой живот становится все сложнее», — написала знаменитость в своем Инстаграме.



Woman.ru поздравляет Кейт Хадсон с радостным событием и желает актрисе легких родов.