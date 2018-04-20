Оскароносная актриса Рэйчел Вайс поделилась радостной новостью со своими поклонниками. Знаменитость ждет ребенка от 50-летнего Дэниела Крэйга.

1 2 3 ... 10 Рэйчел Вайс и Дэниел Крэйг скоро станут родителями

В отличии от многих своих коллег, Рэйчел Вайс не стала ждать, пока ее интересное положение рассекретят журналисты или папарацци, и лично сообщила The New York Times, что беременна.

«Мы с Дэниелом очень счастливы. Скоро у нас появится маленький человек. Мы очень ждем встречи с ним….. или с ней», — заявила актриса.

Для звезд, которые женаты уже 7 лет, малыш станет первым общим ребенком. У Рэйчел Вайс есть 11-летний сын Генри от режиссера Даррена Аронофски, а у Дэниела Крэйга — 25-летняя дочь Элла от экс-супруги актрисы Фионы Лоудон.



Поклонники поздравляют звездную пару с этим радостным событием. Мы присоединяемся к ним и желаем здоровья маме и будущему малышу.



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