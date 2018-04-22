Британские СМИ сообщили радостную новость: 34-летняя Пиппа Миддлтон и ее 42-летний супруг Джеймс Мэттьюс ждут первенца.

1 2 3 ... 10 Западные СМИ сообщили, что Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюс скоро станут родителями

Как сообщает таблоид The Sun, сейчас Пиппа Миддлтон находится на 12-й неделе беременности.

«Когда Пиппа узнала, что скоро станет мамой, она была на седьмом небе от счастья», — сообщил близкий друг семьи британскому изданию.

Пиппа Миддлтон и ее супруг поделились радостной новостью с близкими после того, как будущая мать прошла ультразвуковое исследование и убедилась, что с малышом все в порядке.



Сестра Пиппы, Кейт Миддлтон, которая должна родить со дня на день, узнала об интересном положении младшей сестры одной из первых. По данным таблоида, Кейт безумно счастлива, что скоро станет не только многодетной матерью, но и тетей.



Напомним, что Пиппа Миддлтон и бизнесмен Джеймс Мэттьюс поженились в мае 2017 года. Уже тогда представители прессы и поклонники с нетерпением ждали, когда же в молодой семье появится малыш, ведь Пиппа не раз признавалась, что мечтает стать матерью. В Сети даже ходили слухи, что сестры Миддлтон хотят рожать вместе, однако младшая сестра все-таки немного опоздала.

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