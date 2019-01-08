СМИ: «Мисс Москва» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии ждут ребенка

Со свадьбы 25-летней Оксаны Воеводиной и 49-летнего Мухаммада V не прошло и двух месяцев. 6 января стало известно, что правитель Малайзии неожиданно для всех отрекся от престола, а спустя пару дней в прессе появилась информация о том, что супруги готовятся стать родителями.

1 2 3 4 5 По данным российских СМИ, Мухаммад V и Оксана Воеводина готовятся стать родителями

В конце ноября прошлого года в Москве состоялась свадьба, которую до сих пор обсуждает общественность, — «Мисс Москва» Оксана Воеводина вышла замуж за малайзийского короля Мухаммада V. Влюбленные поженились спустя полтора года после знакомства.



6 января стало известно, что правитель отрекся от престола. Жители Малайзии были шокированы столь серьезным и неожиданным решением, так как в истории их страны подобного ни разу не было. Одни посчитали, что таким образом Мухаммад V показал, что любовь для него важнее, чем трон. Другие же решили, что супруги готовятся к рождению ребенка. Похоже, догадки последних оказались верны.



Так, на днях на сайте «Комсомольской правды» появилась информация о том, что Оксана Воеводина и Мухаммад V ждут первенца.

По данным издания, перед церемонией влюбленные посещали центр планирования семьи в Германии. По неофициальной информации, супруги решили посвятить себя подготовке к рождению ребенка. К слову, пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова эту информацию пока не подтвердила. А вот отец Оксаны на вопрос об интересном положении дочери ответил кратко: «У нас все прекрасно, все идет так, как должно идти».



Напомним, десять лет назад Мухаммад V уже был женат, однако детей у бывшего короля нет.