Беременность жены Константина Хабенского уже не скрыть

В прошлом году в отечественных СМИ появилась информация о том, что супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова находится в положении. На днях в Сети появилось фото актрисы с округлившимся животом.

1 2 3 4 5 В прошлом году СМИ сообщили, что Ольга Литвинова и Константин Хабенский станут родителями во второй раз

В сентябре прошлого года стало известно, что супруга 47-летнего Константина Хабенского 37-летняя Ольга Литвинова беременна. Тогда анонимный источник, близкий к паре, сообщил, что актриса должна родить ребенка в декабре. Однако малыш еще не появился на свет. Доказательством этого послужила фотография, которую опубликовала в своем Инстаграме коллега Литвиновой Кристина Бабушкина.

На снимке видно, как глубоко беременная Ольга в окружении актеров театра МХТ играет на синтезаторе.

По всей видимости, артистка, несмотря на свое интересное положение, находится в студии и репетирует.



Малыш станет вторым общим ребенком актеров. Пара уже воспитывает двухлетнюю дочь Александру. К слову, для Константина этот ребенок будет уже третьим. У знаменитости есть 11-летний сын Иван от первой жены Анастасии, умершей в 2008 году от рака мозга. По словам инсайдеров, Литвинова и Хабенский уже решили, что кроха появится на свет в Москве.