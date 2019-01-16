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Елизавета II вынудила Меган Маркл проверить будущего ребенка на инвалидность

В октябре прошлого года весь мир узнал, что Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка. На днях выяснилось, что прежде чем сделать официальное объявление о беременности, Елизавета II заставила герцогиню пройти тест на инвалидность будущего малыша.
  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Осенью прошлого года весь мир узнал о том, что Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка
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Осенью 2018 года королевская семья поставила точку в жарких спорах по поводу интересного положения Меган Маркл. 15 октября стало известно, что герцогиня Сассекская действительно ждет ребенка. По словам супруги принца Гарри, ее первенец появится на свет в конце апреля — начале мая.

На днях стало известно, что прежде чем сообщить миру о беременности Маркл, Елизавета II заставила ее проверить будущего малыша на инвалидность. 

Причиной этого ультиматума стал тот факт, что в роду Виндзоров уже рождались дети с отклонениями в развитии. Эксперты объясняют это тем, что европейские семьи монархов настолько связаны между собой, что шансы рождения больных детей весьма высоки, сообщает таблоид Daily Star. 

«Несмотря на то что у нее незнатное происхождение, это не освобождает ее от прохождения теста. Когда герцогиня узнала об этом, сильно расстроилась. Она не могла возразить, потому что такие вещи не подлежат обсуждению, как и многие другие традиции британской монархии», — приводит слова эксперта инсайдер.

К слову, опасения королевы не напрасны. Так, двоюродных сестер Елизаветы II Нериссу и Кэтрин скрывали от общественности из-за их умственного расстройства. А пятый ребенок короля Георга V и Марии Текской принц Джордж страдал от врожденной эпилепсии и умственной недостаточности и был заперт в коттедже в Сандрингемской усадьбе вместе с няней. 

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16 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл, Елизавета II, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Все о беременности Меган Маркл

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