Елизавета II вынудила Меган Маркл проверить будущего ребенка на инвалидность

В октябре прошлого года весь мир узнал, что Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка. На днях выяснилось, что прежде чем сделать официальное объявление о беременности, Елизавета II заставила герцогиню пройти тест на инвалидность будущего малыша.

1 2 3 4 5 Осенью прошлого года весь мир узнал о том, что Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка

Осенью 2018 года королевская семья поставила точку в жарких спорах по поводу интересного положения Меган Маркл. 15 октября стало известно, что герцогиня Сассекская действительно ждет ребенка. По словам супруги принца Гарри, ее первенец появится на свет в конце апреля — начале мая.

На днях стало известно, что прежде чем сообщить миру о беременности Маркл, Елизавета II заставила ее проверить будущего малыша на инвалидность.

Причиной этого ультиматума стал тот факт, что в роду Виндзоров уже рождались дети с отклонениями в развитии. Эксперты объясняют это тем, что европейские семьи монархов настолько связаны между собой, что шансы рождения больных детей весьма высоки, сообщает таблоид Daily Star.



«Несмотря на то что у нее незнатное происхождение, это не освобождает ее от прохождения теста. Когда герцогиня узнала об этом, сильно расстроилась. Она не могла возразить, потому что такие вещи не подлежат обсуждению, как и многие другие традиции британской монархии», — приводит слова эксперта инсайдер.



К слову, опасения королевы не напрасны. Так, двоюродных сестер Елизаветы II Нериссу и Кэтрин скрывали от общественности из-за их умственного расстройства. А пятый ребенок короля Георга V и Марии Текской принц Джордж страдал от врожденной эпилепсии и умственной недостаточности и был заперт в коттедже в Сандрингемской усадьбе вместе с няней.