Анастасия Решетова перестала отказывать себе в еде на фоне слухов о беременности

Фанаты пары 23-летней Анастасии Решетовой и 35-летнего Тимати в последнее время то и дело находят доказательства беременности девушки рэпера. Сначала знаменитость опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором виден ее округлившийся живот. Поклонники тут же стали поздравлять Анастасию с будущим ребенком, однако вскоре она ответила им, что никакой беременности нет, а кадры просто были сделаны под неудачным ракурсом.
«Как раз только что съела мармеладки. Вообще, я ни в чем себе не отказываю сейчас. Например, могу побаловать себя бургером или сочным стейком, могу съесть макароны, хачапури и даже мороженное. Делаю все в меру и, главное, не перед сном», — написала Решетова (орфография и пунктуация автора сохранены).
В комментариях под публикациями инстадивы фолловеры вновь начали обсуждать тот факт, что она находится в интересном положении. А что думаете вы?