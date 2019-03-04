Анастасия Решетова перестала отказывать себе в еде на фоне слухов о беременности

В последнее время в интернете ходят слухи о беременности Анастасии Решетовой. И хотя сама знаменитость отрицает догадки общественности, ее публикации в соцсетях лишь подогревают всеобщий интерес.

Слухи о беременности Анастасии Решетовой не утихают

Фанаты пары 23-летней Анастасии Решетовой и 35-летнего Тимати в последнее время то и дело находят доказательства беременности девушки рэпера. Сначала знаменитость опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором виден ее округлившийся живот. Поклонники тут же стали поздравлять Анастасию с будущим ребенком, однако вскоре она ответила им, что никакой беременности нет, а кадры просто были сделаны под неудачным ракурсом.

На днях один из подписчиков Решетовой поинтересовался, любит ли она сладости, на что она дала весьма любопытный ответ.

«Как раз только что съела мармеладки. Вообще, я ни в чем себе не отказываю сейчас. Например, могу побаловать себя бургером или сочным стейком, могу съесть макароны, хачапури и даже мороженное. Делаю все в меру и, главное, не перед сном», — написала Решетова (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 5 На днях фолловеры знаменитости вновь решили, что она ждет ребенка

В комментариях под публикациями инстадивы фолловеры вновь начали обсуждать тот факт, что она находится в интересном положении. А что думаете вы?