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Беременная жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина была замечена в Москве

В начале этого года СМИ сообщили о том, что «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина ждет ребенка от бывшего малайзийского короля Мухаммада V. На днях беременная модель прибыла но родину, где ее запечатлели в компании молодого мужчины.
В Сеть попали первые фото беременной Оксаны Воеводиной
В Сеть попали первые фото беременной Оксаны Воеводиной

Одним из самых ярких событий прошлого года стала свадьба «Мисс Москвы-2015» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V. Спустя всего пару месяцев в прессе появилась информация о том, что 25-летняя девушка ждет первенца.

Несмотря на то, что еще до замужества Воеводина удалила свои страницы из соцсетей, в интернет все же попали снимки беременной модели.

Так, на днях на сайте издания «СтарХит» были опубликованы кадры, на которых отчетливо виден округлившийся живот Оксаны. 

По сообщению портала, в последнее время девушку часто видели в Германии, где она вместе со своим мужем посещала Центр планирования семьи. После этого она решила прилететь в Россию. Жена короля, отрекшегося от престола, была замечена в одном из столичных супермаркетов в сопровождении неизвестного молодого мужчины.

«Они много времени провели в бакалейном отделе, выбирали булочки. Срок у нее уже приличный. Оксана постоянно держалась за живот. Кстати, парень — красавчик и очень трогательно заботился о ней, помогал нести пакеты. Между ними явно очень теплые отношения», — поделился с журналистами «СтарХита» очевидец.

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Текст Белла Аллахвердиева
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Оксана Воеводина

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