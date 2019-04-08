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Виктория Лопырева показала фото накануне родов и вспомнила, как узнала о беременности

В день Благовещения Пресвятой Богородицы Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам о том, как поняла, что ждет ребенка. По словам телеведущей, для нее это было полной неожиданностью.
Виктория Лопырева показала, как выглядела за день до родов
Виктория Лопырева показала, как выглядела за день до родов

На днях Виктория Лопырева опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором поздравила фолловеров с днем Благовещения Пресвятой Богородицы. В честь праздника 35-летняя телеведущая показала фанатам снимок, сделанный накануне родов, а также поведала, как узнала, что находится в интересном положении.

«Помню, мой мастер делала мне макияж. Она внимательно так на меня посмотрела и с улыбкой сказала: ''Викуль, мне кажется, ты станешь мамой''», — написала знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Лопыревой, в тот момент она рассмеялась, но про себя подумала, что это вполне может быть правдой. В тот же вечер телеведущая сделала тест на беременность и поняла, что действительно ждет ребенка. «Эмоции переполняли, и через несколько месяцев на свет появился наш любимый Марк Лео», — закончила рассказ счастливая мать.

В комментариях к записи подписчицы Виктории поделились своими подобными историями, а также пожелали ее ребенку расти здоровым и радовать родителей.

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08 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева

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