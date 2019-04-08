Виктория Лопырева показала фото накануне родов и вспомнила, как узнала о беременности

В день Благовещения Пресвятой Богородицы Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам о том, как поняла, что ждет ребенка. По словам телеведущей, для нее это было полной неожиданностью.

Виктория Лопырева показала, как выглядела за день до родов

На днях Виктория Лопырева опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором поздравила фолловеров с днем Благовещения Пресвятой Богородицы. В честь праздника 35-летняя телеведущая показала фанатам снимок, сделанный накануне родов, а также поведала, как узнала, что находится в интересном положении.

«Помню, мой мастер делала мне макияж. Она внимательно так на меня посмотрела и с улыбкой сказала: ''Викуль, мне кажется, ты станешь мамой''», — написала знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Лопыревой, в тот момент она рассмеялась, но про себя подумала, что это вполне может быть правдой. В тот же вечер телеведущая сделала тест на беременность и поняла, что действительно ждет ребенка. «Эмоции переполняли, и через несколько месяцев на свет появился наш любимый Марк Лео», — закончила рассказ счастливая мать.

1 2 3 4 Знаменитость также поведала о том, как впервые узнала, что беременна

В комментариях к записи подписчицы Виктории поделились своими подобными историями, а также пожелали ее ребенку расти здоровым и радовать родителей.