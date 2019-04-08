Виктория Лопырева показала фото накануне родов и вспомнила, как узнала о беременности

На днях Виктория Лопырева опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором поздравила фолловеров с днем Благовещения Пресвятой Богородицы. В честь праздника 35-летняя телеведущая показала фанатам снимок, сделанный накануне родов, а также поведала, как узнала, что находится в интересном положении.
По словам Лопыревой, в тот момент она рассмеялась, но про себя подумала, что это вполне может быть правдой. В тот же вечер телеведущая сделала тест на беременность и поняла, что действительно ждет ребенка. «Эмоции переполняли, и через несколько месяцев на свет появился наш любимый Марк Лео», — закончила рассказ счастливая мать.
В комментариях к записи подписчицы Виктории поделились своими подобными историями, а также пожелали ее ребенку расти здоровым и радовать родителей.