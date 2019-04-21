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Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности

Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз. На эти мысли их натолкнули кадры, которые жена Сергея Жукова на днях опубликовала в своих инстаграм-историях.

Регина Бурд часто делится с подписчиками подробностями своей личной жизни. Супруга Сергея Жукова то и дело публикует в Инстаграме семейные фото и видео. На днях Бурд вместе с мужем и детьми отправилась в отпуск. В первый же день пребывания на острове Регина решила поделиться с фолловерами своими впечатлениями.

«В этот раз наш отдых совпал с католической Пасхой. Лучше и не придумаешь, детки своими глазами увидели традиции другой страны», — написала Бурд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Однако внимание интернет-пользователей привлекло другое. На серии видеороликов, которые мама троих детей выложила в своих инстаграм-историях, отчетливо виден ее округлившийся живот.

«Судя по кадрам, Регина ждет четвертого ребенка!», «Вы беременны?», «Поздравляю со скорым пополнением», — предположили пользователи Сети.

Бурд пока никак не отреагировала на догадки общественности. А ожидается ли в семье Сергея Жукова пополнение, мы узнаем в скором времени.

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21 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Регина Бурд, Сергей Жуков

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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