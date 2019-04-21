Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности

Регина Бурд часто делится с подписчиками подробностями своей личной жизни. Супруга Сергея Жукова то и дело публикует в Инстаграме семейные фото и видео. На днях Бурд вместе с мужем и детьми отправилась в отпуск. В первый же день пребывания на острове Регина решила поделиться с фолловерами своими впечатлениями.
Однако внимание интернет-пользователей привлекло другое. На серии видеороликов, которые мама троих детей выложила в своих инстаграм-историях, отчетливо виден ее округлившийся живот.
Бурд пока никак не отреагировала на догадки общественности. А ожидается ли в семье Сергея Жукова пополнение, мы узнаем в скором времени.