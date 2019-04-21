Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности

Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз. На эти мысли их натолкнули кадры, которые жена Сергея Жукова на днях опубликовала в своих инстаграм-историях.



Регина Бурд часто делится с подписчиками подробностями своей личной жизни. Супруга Сергея Жукова то и дело публикует в Инстаграме семейные фото и видео. На днях Бурд вместе с мужем и детьми отправилась в отпуск. В первый же день пребывания на острове Регина решила поделиться с фолловерами своими впечатлениями.

«В этот раз наш отдых совпал с католической Пасхой. Лучше и не придумаешь, детки своими глазами увидели традиции другой страны», — написала Бурд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Однако внимание интернет-пользователей привлекло другое. На серии видеороликов, которые мама троих детей выложила в своих инстаграм-историях, отчетливо виден ее округлившийся живот.

«Судя по кадрам, Регина ждет четвертого ребенка!», «Вы беременны?», «Поздравляю со скорым пополнением», — предположили пользователи Сети.

1 2 3 4 5 6 Подписчики Регины Бурд предположили, что она ждет четвертого ребенка

Бурд пока никак не отреагировала на догадки общественности. А ожидается ли в семье Сергея Жукова пополнение, мы узнаем в скором времени.