Изводите себя вопросом, как быстро похудеть?! «Я бы взял частями, но мне нужно сразу», - настрой любого, кто решил избавиться от лишних кило, идеально согласуется с решительным девизом Остапа Бендера. Можно сесть на строгую диету и довольно скоро увидеть желанный обратный ход стрелки весов, но, увы, то, что легко ушло, легко и вернется. А можно подойти к похудению системно, и, честно взглянув на причины, приведшие к необходимости изменить вес, одним махом избавиться от них. Сразу так сразу.

Чтобы быстро похудеть, необязательно обрекать себя на голодание и ставить под

угрозу здоровье: решительная коррекция пищевых привычек принесет заметные

плоды уже через пару недель. За это время вы вдобавок научитесь противостоять

гибельным соблазнам сладких перекусов и раскроете оттенки

вкусов свежих овощей.

Как быстро похудеть? Прорваться через хаос к порядку!

Умное планирование — мать успеха, идет ли речь о карьерных устремлениях, военной операции или необходимости быстро похудеть. Хороший старт для продуманного питания — шопинг-лист. Проведя небольшую мыслительную и творческую работу по составлению подробного меню на неделю, вы не только сэкономите время, силы и деньги, но и избавите себя от соблазна сжевать купленную «случайно» пачку чипсов.

Казалось бы, на вопрос «Как быстро похудеть?» самым очевидным ответом станет «Перестать есть». Однако если, успешно избавившись от лишнего веса вы намерены жить долго, и, по возможности, счастливо, придется расстаться с мыслями о голодании. Есть человеку необходимо, этот биологический факт невозможно изменить ни в интересах красоты, ни в каких-либо других. Более того, чтобы худеть, необходимо есть регулярно — только при этом условии организм согласится расстаться с накопленными запасами. При недостатке питания включаются гормональные механизмы, консервирующие жировые отложения. Но если вы едите, не пропуская приемы пищи и соблюдая примерно равные интервалы между ними, вес двигается с мертвой точки. Естественно, при условии, что вы составили для себя сбалансированное здоровое меню, исключающее «пустые» калории фаст-фуда, выпечки и сладостей, и контролируете объем порций.

Итак, один из наипервейших советов относительно того, как можно похудеть: автоматизируйте свое питание, назначая приемы пищи ежедневно в одно и то же время и выделяйте на обед или ужин не менее 30-40 минут: для качественного насыщения и усвоения пищи есть требуется медленно.

Как быстро сбросить вес? Начать дневник питания, движения и веса

«Дорогой дневник! Сегодня я встретила котлету и съела ее. Котлету не вернуть, но я мечтаю, чтобы судьба свела меня с кем-то похожим», - конечно, форма подачи информации в «человеческом документе», который позволит протоколировать процес похудения и следить за его динамикой, остается на усмотрение худеющего. Главное — чтобы ваши не лишенные художественности записи или, наоборот, беглые пометки, давали полное представление о том, что вы сделали (или не сделали) за день для своей фигуры. Будучи зафиксированными, очевидными становятся как огрехи, так и достижения. Поэтому не ленитесь и будьте честны сами с собой, а также не забывайте, что ваш положительный дневниковый опыт может помочь еще кому-то быстро похудеть.

Кстати, если вы не относитесь к числу поклонниц эпистолярного жанра, но увлечены гаджетами, есть множество современных устройств и приложений, позволяющих не только выработать подходящий для себя план «Что и как делать чтобы быстро похудеть», но и в управляемом режиме запечатлевать количество пройденных шагов, съеденных углеводов и сброшенных кило.

Как быстро похудеть? Собирать «аварийные комплекты» перекусов

Жаль, что в Голливуде до сих пор не сняли блокбастер «Соблазненные едой»: эта драма нашла бы отклик во множестве сердец. Запретный плод всегда сладок, и, когда голод стоит на пороге желудка, мысль о том, чтобы сжевать пачку печенья, становится невероятно могущественной. И дополнительная проблема заключается в том, что вредные перекусы, которых хотелось бы избежать, более чем доступны — их можно приобрести буквально на каждом шагу. Нужно быть человеком с железной волей, чтобы обежать весь район в поиске морковных палочек в то время, как шоколадный батончик ждет в торговом автомате за углом.

Эта проблема решается, и довольно несложно: если вы на пути к тому, чтобы похудеть быстро, не дожидайтесь возникновения предсказуемой проблемы, всегда имейте при себе здоровый перекус. Яблоко, горстка орехов без добавок (кедровые содержат пиноленовую кислоту, одно из лучших натуральных средств для подавления голода), пресловутые морковные палочки легко дождутся своего часа и в ящике рабочего стола, и в сумке. Если же вы задумали быстро похудеть на 10 и более кг - крайне желательно, чтобы ваши перекусы включали в себя белковый продукт (йогурт, кефир, протеиновый батончик и т.п.)

Дополнительным испытанием становится питание «на выходе»: многие рестораны в качестве комплимента за ожидание заказа приносят на столы хлеб или снэки, калорийность которых, при небольшом объеме, нередко сопоставима с энергетической ценностью самого ужина. Будьте настороже и попросите официанта не искушать вас свежими булочками. Пусть лучше принесет воды без газа.

Как быстро похудеть? Найти себе компанию

Хотите похудеть быстро? Найдите друзей по интересам! Исследование, проведенное группой ученых из Вермонтского университета (США), показало, что в компании единомышленников, реальных или виртуальных, люди теряют вес быстрее. Наука объясняет этот эффект рядом факторов: во-первых, худеющие положительно реагируют на поддержку и одобрение неравнодушных (а на похудательные форумы равнодушным вход заказан), во-вторых, включается механизм соревновательности, в третьих, наличие худеющего друга делает весь процесс более структурированным, организованным и позволяет обмениваться опытом. Конечно, всегда есть риск сделать общие ошибки, но зато и исправлять их последствия придется вместе, а это гораздо веселее.

Как быстро похудеть? Пить и есть больше жидкости

Вопрос «Что пить чтобы быстро похудеть» ничуть не менее актуален, чем и вопрос о еде. Да, стакан свежевыжатого апельсинового сока очень кстати с утра, и, пожалуй, отказываться от него нет необходимости. Но весь оставшийся день возьмите за правило пить только простую негазированную воду. По некоторым данным, около 300 «неучтенных» ккал мы получаем ежедневно с соками, газировками, ароматизированными напитками, сладким чаем и кофе. Нетрудно сосчитать, что в год, таким образом, «набегает» почти 100 тыс лишних калорий! Кроме того, сладкие напитки, особенно холодные, провоцируют сильный голод (именно поэтому в фаст-фудах газировки всегда сервируют с огромным количеством льда) — при том, что сладость и лед притупляют вкусовые рецепторы, сахар в составе напитков приводит к резкому «выплеску» гормона инсулина, что заставляет тело думать, будто оно на грани голодной смерти.

Но польза простой воды не только в этом: для того, чтобы похудеть быстро (или не очень быстро, но все-таки похудеть), неминуемо придется пересмотреть образ жизни и рацион, что влечет за собой и психологические, и чисто физиологические перемены. Чистая вода не только помогает очистить кишечник от продуктов переработки жиров и белков, но и необходима для творения новых здоровых мышечных клеток. Поэтому полностью совет, вероятно, должен звучать так: чтобы быстро похудеть, пейте больше воды и меньше не-воды.

А также не забывайте про помощь, которую готова оказать при необходимости быстро похудеть богатая жидкостью пища, в число которых входят и овощи, «налитые» водой сами по себе, и всевозможные жидкие блюда, в том числе супы, смузи и пюре, дарящие качественное ощущение сытости надолго при минимуме калорий.

Как быстро похудеть? Сходить на другой конец города и вымыть что-то вручную

Этот совет в подборке рекомендаций тем, кто хочет быстро похудеть, выглядел бы комично, если бы не суровая правда жизни — современному человеку, положившемуся на помощь современных машин не только в работе, то и в домашних делах, не хватает мышечных усилий и движения, необходимого для растраты калорий. Жалко времени на тренировки или денег на абонемент? Упорная ручная стирка, мытье окна или приведение в божеский вид запущенной душевой кабины — сюрприз — помогут сжечь около 150 ккал! Даже в самом ухоженном жилище всегда есть «слабые места», до которых не добирается рука человека, поэтому пространство для «терапии» всегда найдется. А чувство удовлетворения, посещающего после того, как вы не только дали работу своему телу, но и сделали чуточку лучше пространство вокруг себя, поистине бесценно.

Кстати, простая ходьба — достойная аэробная нагрузка для тех, кто стремится быстро сбросить вес, но кого не вдохновляет спортзал. Но будьте внимательны — в Университете Дьюка (США) выяснили, что увеличение продолжительности прогулки со стандартно рекомендуемых тридцати до сорока пяти минут в день позволяет быстро похудеть даже без значительных изменений в меню. Ходить, в соответствии с пожеланиями американских специалистов, следует в изменяемом ритме, чередуя энергичный шаг с более медленным. Прогулка перед приемом пищи «отрежет» калории дважды: помогая израсходовать энергетический запас тела и уменьшив аппетит. Последнее не ошибка: в Университете Глазго частично опровергли стереотип о «нагуливании аппетита», изучив поведение и ощущения группы женщин, проходящих лечение от ожирения. Испытуемые дружно сообщили, что 20 минут ходьбы перед едой позволили им быстрее почувствовать себя сытыми, а медицинские тесты показали, что принятая пища лучше усвоилась.

Как быстро похудеть? Стать принцессой специй

Перец чили содержит фермент капсаицин, эффект которого в благодарном деле окисления жиров доказан наукой. Помимо этого, капсаицин обладает свойством уравновешивать содержание сахара в крови (что дает возможность избегать вспышек голода) и естественным образом приближает ощущение насыщения в процессе еды. Если вы твердо решили быстро похудеть и пересматриваете свой рацион, пользуясь, как мы советовали, шопинг-листом, добавьте в него хлопья острого перца или соус Tabasco, позволяющие удобно регулировать приемлемую для вас остроту еды. Но не забудьте, что красный острый перец не рекомендуется тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Мечтаете быстро сбросить вес? Жгучие ароматные специи и "правильные" жиры - верные помощники в деле похудения!

Если красный перец уместен в салатах и вторых блюдах, то в фруктовых и молочных лакомствах с ролью подстегивающей метаболизм добавки, полезной для быстрого похудения, прекрасно справляется корица: терпкий порошок прекрасно заменяет сахар, придавая фруктовым салатам и йогуртам приятный аромат и привкус. Кстати, корица — знаменитое средство для улучшения пищеварения. В восточных странах популярна эрфа, отвар из корицы, служащий не только натуральным дижестивом, но и средством для эффективного подавления аппетита и контроля порций.

Как быстро похудеть? Дать себе отдохнуть от еды

Многие диеты предполагают определенный «час икс», после которого есть нельзя. Нередко диетологи рекомендуют в прямом смысле закрывать кухню на замок, допустим, с восьми вечера до восьми утра. Что ж, эта идея прекрасно согласуется с идеей быстро похудеть: отказ от вечерних и ночных налетов на холодильник «отрезает» от 100 до 300 лишних калорий ежесуточно!

Партизанские вылазки к холодильнику опасны не только сами по себе, но и в качестве причины череды роковых последствий. «Таскание лакомых кусков» резко повышает сахар в крови, даря «дешевую» энергию. Деть ее ночью особо некуда, но на способность заснуть лишняя еда влияет не лучшим образом. Результат: постоянный недостаток сна приводит к повышению уровня гормона стресса кортизола (который, как мы помним, не дает организму расходовать жировые запасы), а ночные выбросы инсулина приводят к утреннему поистине волчьему голоду.

Как быстро похудеть? Игнорировать обезжиренные продукты

Обезжиренная еда позволяет быстро похудеть? Спорно! Минимум жира далеко не всегда идет рука об руку с низкой калорийностью. Маркетологи превратили «обезжиренность» в синоним «диетичности», эксплуатируя образы здоровья и стройности в рекламе промышленных продуктов со сниженным процентом жирности. Поскольку жир является универсальным носителем человеческих представлений о вкусе и сытности, а также природным средством консервации, в еду, лишенную его, производители добавляют подсластители, ароматизаторы и крахмальные загустители. Исключением может считаться только коровье молоко низкой жирности: по данным диетологов, его употребление действительно оборачивается меньшим количеством калорий, поскольку при производстве нежирного молока исходное сырье просто разбавляется водой до требуемого процента.

Как же тогда быстро похудеть, если употреблять в пищу продукты нормальной жирности? Следите за размером порций и составом жиров, отдавая предпочтение натуральным, ненасыщенным, не измененным гидрогенизацией. Общая рекомендация для здоровой диеты — 60 гр животных и 30 гр растительных жиров в день, для того, чтобы похудеть быстро, этот показатель необходимо урезать на 30% (в стадии активного похудения). И в то же время не забывайте, что мясные продукты содержат неизымаемый скрытый жир, поэтому совет выбирать постные кусочки не противоречив: мясо без видимых жировых прожилков это не то же самое, что промышленно обезжиренный продукт.

Как быстро похудеть? Выбросить «толстую» одежду

Похудеть, и желательно быстро, мы хотим для того, чтобы выглядеть хорошо: не только в глазах окружающих, но и в своих собственных. Однако никто не просыпается стройным в один прекрасный день, даже быстрое похудение — процесс плавный, а не скачкообразный.

Зачем ждать наступления «этого» дня, если можно его приблизить, одновременно повысив самооценку и придав себе дополнительное ускорение и мотивацию для похудения? Подчеркните первые, даже самые робкие успехи, ревизией гардероба. Безжалостно пускайте на тряпки для машины невнятные бесформенные одеяния и меняйте их на яркие, модные, новые. Для того, чтобы подчеркнуть фигуру, вовсе необязательно ее обтягивать — хороший крой не требует модельных параметров. Рекомендация распространяется в том числе на (или «особенно на») домашнюю одежду: среди родных ковров важно выглядеть свежей, подтянутой и прихорошившейся.

Как быстро похудеть? Отвечает доктор Оз!

Популярным специалистам по питанию всегда есть что ответить на вопрос «Как похудеть быстро?» - вероятно, потому что его задают им чаще всего.

Американский кардиолог турецкого происхождения Мехмет Оз был вполне известным специалистом по торакальной хирургии (операции на грудной клетке), однако истинная слава пришла к нему после того, как он появился в качестве эксперта по здоровью на легендарном ток-шоу Опры Уинфри. Обаяние и эрудиция доктора, а также практическая направленность его советов быстро превратили Оза в любимца публики, и в 2009 году он получил «во владение» собственную 44-минутную программу «Шоу доктора Оза», ставшую для американцев настоящим рупором информации по теме похудения.

Доктор Оз славится тем, что выбирает для своих программ наиболее злободневные и обсуждаемые вопросы. Гости его шоу спорят о генетически модифицированных продуктах, мышьяке в яблочном соке и реальной пользе суперфудов. И, конечно, постоянной темой шоу стала «как быстро похудеть».

Энергичный Мехмет Оз на радость своим поклонникам не скупится на составление диет своего имени. Одной из самых известных стала «стремительная диета доктора Оза»: низкокалорийный экстремально низкоуглеводный план питания, которого рекомендуется придерживаться две недели. Судя по восторженным отзывом блогеров, быстро похудеть, используя «стремительную диету», удается на 5-7 кг.

Что можно есть тому, кто хочет быстро похудеть

Каждое утро

По пробуждении выпивайте чашку теплой воды с соком половины лимона, через 15 минут — фирменный «оз-смузи» для завтрака.

Чтобы приготовить диетический смузи для диеты быстрого похудения доктора Оза, возьмите 2 чайных ложки протеинового порошка (в оригинальном рецепте рекомендуется редкий пока для России порошковый протеин коричневого риса), 2 чайных ложки перемолотых в муку семян льна, 60 гр любых замороженных ягод, половину банана, 220 мл несладкого миндального молока (альтернатива — нежирное соевое). Все ингредиенты смешайте в блендере до консистенции, которую вы предпочитаете.

В течение дня

Без ограничений:

простая вода и органический зеленый чай без сахара и других добавок;

овощи с низким гликемическим индексом (в их числе доктор Оз отдельно одобряет чечевицу и бобы, а также зеленую фасоль), овощной бульон с морской солью.

Строго в разрешенном объеме и составе:

животный белок (порция 180 гр любого нежирного мяса или рыбы);

углеводы (порция отварного коричневого риса из расчета 60 гр сухой крупы);

молочные продукты (200 мл живого йогурта без добавок, не жирнее 2%).

Без конкретных ограничений, но крайне умеренно:

полезные для похудения жиры (оливковое масло первого холодного отжима, авокадо);

перекусы (орешки, хумус, маринованные огурчики и перчики).

Чего следует избегать тому, кто хочет быстро похудеть

продуктов из пшеницы и вообще углеводов и злаков (за исключением ежедневной порции риса);

пищи с искусственными подсластителями;

белого сахара;

алкоголя;

кофеиносодержащих напитков (за исключением зеленого чая);

молочных продуктов (за исключением стакана нежирного живого йогурта);

усиленных и продолжительных спортивных упражнений (на стадии "стремительной диеты доктора Оза");

приемов пищи позже 8 вечера и раньше 8 утра.

Что еще можно сделать, чтобы быстро похудеть

добавлять пробиотики в утренний смузи;





принимать мультивитамины;

на протяжении всего срока диеты доктора Оза для быстрого похудения ежевечерне в течение 20 минут погружаться в детокс-ванну (240 гр соли Эпсома + 120 гр пищевой соды).

Соль Эпсома — известное в физиотерапии средство для расслабления и лечения мышц, также используется для борьбы с целлюлитом, признаками старения, воспалениями. Получила свое название от английского местечка Эпсома, где впервые была обнаружена. Сегодня далеко не всю такую соль везут из Британии — ее уникальный состав научились воссоздавать в лабораториях (химически соль Эпсома представляет собой сульфат магния), поэтому другими торговыми наименованиями этого продукта служат английская соль, горькая соль и магнезия.

Описывая свою диету, позволяющую быстро похудеть, доктор Оз делает акцент на том, что две недели питания в предложенном стиле благотворно влияют на пищевые привычки и, если вы готовы подойти к вопросу серьезно и впредь не давать себе послаблений, приведших к набору лишнего веса, вам удастся сохранить результат «стремительной диеты доктора Оза».