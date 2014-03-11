Текст: Полина Сошка

Фото: TS/Fotobank.ru

Японская диета на 14 дней невероятно популярна в России: она недорого обходится, продолжается всего две недели, и, главное, дает гарантированный результат, который к тому же сохраняется надолго. Но для того, чтобы стать прекрасной гейшей, необходимо проявить поистине самурайскую выносливость!

1 2 3 Эта японская диета для похудения подкупает нас одним своим названием! Отчасти благодаря популярности японских мультфильмов и кино, в нашем представлении японская женщина - это безусловный синоним стройности и изящества...

Японская диета на 14 дней: коротко о главном

Продолжительность: 14 дней;

Особенности: низкокалорийная белковая низкоуглеводная, строгая, требует предварительного психологического настроя;

Стоимость: низкая (не более 2 тыс руб на весь период);

Результат японской диеты: минус 5-8 кг;

Рекомендуемая частота: не чаще двух раз в год;

Дополнительный эффект: длительное сохранение результата (при условии корректного выхода из диеты);

Не подходит беременным, кормящим, при гастрите и язве, а также людям с заболеваниями печени и почек, кардиологическими нарушениями. Перед началом диеты необходимо посоветоваться с лечащим врачом!

Много ли японского в японской диете?

Если при словах японская диета вы представляете себе рис, соевые сладости и причудливые моллюски, то вас ждет сюрприз: о пище страны Восходящего Солнца в этом плане питания напоминают только зеленый чай, морская рыба и отварные яйца. Экзотики не будет — все разрешенные на японской диете продукты хорошо и давно знакомы европейцу. Это несомненный плюс, потому что риск внезапной аллергии минимизирован, а необходимые ингридиенты для трапезы можно приобрести в любом, даже самом небольшом и скромном гастрономе.

Доподлинно неизвестно, почему эта диета для похудения называется японской. По одним данным, ее изобрели в некой токийской клинике, по другим — название вдохновила простота и четкая схема диеты, следование которой дает ожидаемо вдохновляющий результат (вполне японский путь, не так ли? Действуй по правилам, старайся изо всех сил, и будешь вознагражден).

Кроме того, японская диета на 14 дней, снискавшая популярность по всему миру, отличается умеренностью как в составе, так и в калорийности разрешенных продуктов, и это тоже роднит ее с традиционным дальневосточным питанием. Японский диетолог Наоми Морияма уверена, что молодость и долголетие ее соотечественникам позволяют сохранить относительно малое количество углеводов в ежедневном меню и небольшой размер порций.

По оценке Мориямы, японцы потребляют в среднем на 25% меньше калорий, чем жители любой другой страны. В Японии, например, не принято есть картофельные чипсы, шоколад, кондитерскую выпечку, а о сливочном масле японцы вообще узнали только в начале двадцатого века от европейцев и до сих пор относятся к нему с подозрением. То есть выбор здоровых продуктов в умеренном количестве — национальная особенность культуры Японии. И этому требованию японская диета на 14 дней соответствует вполне, несмотря на формальные различия с обычным рационом простых жителей тихоокеанского государства.

Правила японской диеты на 14 дней

Однако для жителей России умеренность, увы, несвойственна, и сокращение количества употребляемых калорий может стать настоящей трагедией. Тем более, что японская диета для похудения предполагает действительно серьезные ограничения.

Основное насыщающее вещество в японской диете — белок, получаемый с куриными яйцами, курицей, говядиной, рыбой и молочными продуктами. Углеводы представлены в сухариках и некоторых из разрешенных овощей, жиры — в оливковом масле, которое разрешается использовать для приготовления пищи и заправки салата, а также в составе мяса и рыбы. Клетчатка в изобилии содержится в овощах и фруктах, количество которых в некоторые дни диеты даже не регулируется, поэтому желудок, скорее всего, будет хорошо справляться со своей работой. Кофе и зеленый чай не только позволяют взбодриться, но и содержат полезные для здоровья антиоксиданты (поэтому важно выбирать чай и кофе высокого качества, обязательно натуральные, без ароматизаторов и добавок).

Если вы привыкли идти в ногу со временем, то обратите внимание на бесплатное приложение для Android Japanese Diet, при помощи которого можно отслеживать меню текущего дня, составлять список покупок и получать справочную информацию о диете. Единственный минус — приложение не переведено на русский, но, к счастью, представлено на английском, а не на японском.

Как можно отметить, все основные питательные вещества в японской диете наличествуют, хотя и с серьезными ограничениями по составу и количеству. Поэтому диету нельзя назвать сбалансированной и следовать ей больше двух недель опасно для здоровья. Но и в эти 14 дней ваше тело может без удовольствия отозваться на сокращение количества углеводов в меню: в этом случае вы можете почувствовать ломоту в теле, слабость, головную боль. Если такие симптомы возникли, выйдите из диеты и обязательно покажитесь врачу!

Питьевой режим на японской диете особенно важен. Пейте много чистой негазированной воды комнатной температуры, чтобы не только помочь желудку ощутить наполненность, но и обеспечить вывод продуктов переработки животных белков.

Основное условие успеха японской диеты на 14 дней — четкое следование ее плану. Нельзя путать дни и по своему желанию заменять одни продукты другими, даже похожими. Исключение может составить, пожалуй, только утренний кофе — его можно без каких-либо последствий заменить на чашку зеленого чая без сахара. От соли желательно отказаться на весь срок диеты, но если этот запрет критичен для ваших вкусовых рецепторов, то подсаливайте еду минимально.

Сложным на японской диете может оказаться также небольшое количество приемов пищи в день (всего три вместо более здоровых 5-6) и отсутствие перекусов, будьте готовы к этому. Ужинайте минимум за пару часов до сна, а утро начинайте со стакана воды на голодный желудок — это хорошо для метаболизма и позволяет лучше перенести отсутствие завтрака.

Поскольку японская диета на 14 дней — строгая, то входить в нее «с бухты барахты» крайне нежелательно. Если вы решили худеть на «японке», не поленитесь провести предварительную работу: не только настройте себя психологически, но и подготовьте свой организм, хотя бы за несколько дней до начала диеты отказавшись от сладостей и фастфуда и сокращая привычный размер порций. По окончании диеты наградой за твердость духа станет приятный минус на весах — за 14 дней японская диета обещает избавить от минимум пяти лишних кило.

Составляем список покупок

Первоклассный кофе в зернах или молотый — 1 пачка

Зеленый чай вашего любимого сорта (без добавок и ароматизаторов) — 1 пачка

Яйца свежие куриные — 2 десятка

Филе морской рыбы — 2 кг

Постная говядина, мякоть — 1 кг

Куриное филе — 1 кг

Оливковое масло первого холодного отжима — 500 мл

Капуста белокочанная — 2 вилка среднего размера

Морковь свежая — 2-3 кг

Кабачки, баклажаны — 1 кг в общей сложности

Фрукты (кроме бананов и винограда) — 1 кг в общей сложности

Томатный сок — 1 л

Кефир — 1 л (покупайте свежий, не запасайте впрок!)

Лимоны отборные — 2 шт

Японская диета на 14 дней: полное меню

Завтрак: кофе без сахара и молока.

Обед: 2 вареных яйца, вареная капуста с растительным маслом и стакан томатного сока.

Ужин: 200г вареной или жареной рыбы.

Завтрак: кусочек ржаного хлеба и кофе без сахара.

Обед: 200г вареной или жареной рыбы с вареной капустой и растительным маслом.

Ужин: 100г вареной говядины и стакан кефира.

Завтрак: кусочек ржаного хлеба, подсушенный в тостере, или пресная галета без добавок, кофе без сахара.

Обед: кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле, в любом количестве.

Ужин: 200г несоленой вареной говядины, сырая капуста на растительном масле и 2 вареных яйца.

Завтрак: небольшая свежая морковка с соком одного лимона.

Обед: 200г вареной или жареной рыбы и стакан томатного сока.

Ужин: 200г любых фруктов.

Завтрак: небольшая свежая морковка с соком одного лимона.

Обед: вареная рыба и стакан томатного сока.

Ужин: 200г любых фруктов

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: несоленая вареная курица (500г) с салатом из свежей капусты и моркови на растительном масле.

Ужин: свежая морковка небольшого размера и 2 вареных яйца.

Завтрак: зеленый чай.

Обед: 200г несоленой вареной говядины.

Ужин: 200г фруктов или 200г вареной или жареной рыбы или 2 яйца со свежей морковью на растительном масле или вареная говядина и 1 стакан кефира.

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: 500г вареной курицы без соли и салат из моркови и капусты на растительном масле.

Ужин: свежая небольшая морковка с растительным маслом и 2 вареных яйца.

Завтрак: средняя морковка с лимонным соком.

Обед: 200г вареной или жареной рыбы и стакан томатного сока.

Ужин: 200 г любых фруктов.

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: 50г сыра, 3 небольших морковки на растительном масле и 1 вареное яйцо.

Ужин: 200г любых фруктов.

Завтрак: кофе без сахара и кусочек ржаного хлеба.

Обед: кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле, в любом количестве.

Ужин: 200г вареной говядины без соли, 2 вареных яйца и свежая капуста на растительном масле.

Завтрак: кофе без сахара и кусочек ржаного хлеба.

Обед: 200г вареной или жареной рыбы со свежей капустой на растительном масле.

Ужин: 100г вареной несоленой говядины и стакан кефира.

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: 2 вареных яйца, вареная капуста на растительном масле и стакан томатного сока.

Ужин: 200г вареной или жареной рыбы на растительном масле.

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: отварная или жареная рыба (200 гр), свежая капуста с оливковым маслом.

Ужин: 200г отварной говядины, стакан кефира

Есть мнение, что эта японская диета для похудения — одна из самых «долгоиграющих», и полученный на ней результат может сохраняться до трех лет. Но, разумеется, мечта останется недостижимой, если после выхода из диеты вы начнете объедаться. Пусть умеренность, которой научила японская диета за 14 дней, войдет в привычку.