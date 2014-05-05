Недельная диета – быстрый ответ на давно мучивший вопрос! Именно семь дней оказываются самой востребованной продолжительностью похудательных экспериментов. С одной стороны, срок недолгий, с другой — психологически значимый и позволяющий рассчитывать на определенный заметный результат. Но не стоит готовить себя к полуголодному существованию. Наряду с монотонными диетами существуют планы питания, позволяющие похудеть за неделю на 5-7 кг, придерживаясь при этом вполне сытного разнообразного меню.

К услугам тех, кто готов потратить на похудение семь дней, существует великое множество и разнообразие недельных диет, позволяющих избавиться от излишков разного объема — от 3 до 10 кг. Залог успеха — правильный выбор комфортного именно для вас рациона, не требующего невыполнимого волевого подвига и кардинального пересмотра образа жизни.

Существует ли она - диета «минус 5 кг за неделю»?

Для того, чтобы похудение на неделю имело смысл, необходимо выбирать диету эффективную максимально именно для вас, причем показатель эффекта в данном случае составляется не только из показателя «отвеса», но и из возможности сохранить результат и не навредить при этом здоровью и качеству жизни. Понятное дело, что запрос «Как похудеть на неделю на 10 кг» реализуется в итоге лишь единицами счастливчиков, именно поэтому имеет смысл ставить перед собой конкретные и очевидно выполнимые задачи по похудению.

В условиях ограничений по времени результативность похудения полностью «ложится на плечи» ежедневного рациона. Любые другие благие намерения (изменение распорядка дня, увеличение объемов физической нагрузки, позитивный настрой) просто не успеют проявить себя за столь короткий срок.

Результат диеты «неделька» достигается тремя основными способами:

с помощью использования одного «чудо-продукта» (монодиеты или фад-диеты. Их монотонность двояко сказывается на психологии похудения — кому-то нетрудно принимать гречку или кефир на манер лекарства от лишнего веса, кто-то, напротив, тяготится однообразием);





благодаря резкому ограничению поступления калорий («голодные» диеты, действующие «на износ» организма);

за счет химических процессов (диеты с преимущественно белковым питанием, вносящие коррективы в метаболизм. Славятся наиболее длительным сохранением результата за счет относительного снижения риска потери мышечной массы, характерного для экспресс-диет).

Можно предположить, что чем однообразнее и скуднее питание, тем больших успехов можно добиться на похудательном поприще. Однако это не вполне так: семь дней — достаточно продолжительный срок для питания с ощутимыми ограничениями. И последствия для здоровья окажутся серьезнее, и риск срыва увеличивается многократно. Кроме того, существует тенденция плато, печально характерная для строгих диет: бодро начавшиеся в первые пару дней потери излишков веса застывают из-за того, что ограниченный в питании организм включает аварийный режим и «замораживает» расход энергии. Это означает не только фиаско в похудении, но и летаргическое самочувствие, упадок сил.

Поэтому, даже обладая мощной мотивацией похудеть в кратчайшие сроки на максимальное количество кило, старайтесь выбрать меньшее зло из существующих и оценить как пределы своей силы воли, так и риски. Короткая результативная диета, позволяющая похудеть за неделю, может стать хорошим толчком для последующих мероприятий для снижения веса, однако не забывайте, что все «голодные» диеты чреваты быстрым возвращением потерянного. Поэтому крайне важно, пережив недельную диету с ограничениями, воздержаться от «обжорного запоя» по истечении трудных семи дней поста во имя красоты и стройности.

Немаловажно также здраво оценить состояние своего здоровья. Не худейте самостоятельно, если излишки вашего веса превышают 30 кг — в этом случае вам требуется многоплановая врачебная поддержка. И обязательно посоветуйтесь с доктором перед тем, как заметно сокращать дневную энергетическую ценность своего меню или переходить на усиленное употребление какого-то одного продукта (или типа продуктов).

Как похудеть за неделю на 7 кг: 5 самых популярных диет

1 Кефирная диета на 7 дней позволяет похудеть на 3-5 кг за весь срок, употребляя в пищу кефир и — крайне ограниченно — несколько других разрешенных продуктов.

Кефирная диета на 7 дней позволяет похудеть на 3-5 кг за весь срок, употребляя в пищу кефир и — крайне ограниченно — несколько других разрешенных продуктов. 2 Японская недельная диета - «усеченная» разновидность одной из самых популярных диет для быстрого похудения, знаменитой «японки». Худеют в среднем на 4 кг за 7 дней. Это безуглеводная диета, каждый из приемов пищи на которой расписан по граммам и часам.

3 Гречневая диета обещает рекордный «отвес» - около 1 кг в день. Любимую россиянами крупу для этого плана питания следует не привычно отваривать, а особым образом запаривать — возможно, этот ритуал отвлекает от предательских мыслей о полноценном приеме пищи?

4 Джусинг, или соковая монодиета — средство экстренной помощи, любимое фотомоделями за свою безотказность и чудовищно вредное для здоровья. Диета на соках на неделю — экстремальный по продолжительности вариант, обращаться к которому следует в крайнем случае, будучи готовой прервать питьевой похудательный марафон, едва заметив признаки недовольства организма. (Любите фрукты? Попробуйте более сбалансированную грейпфрутовую диету).

5 Разгрузочная диета Королевой — пользующееся спросом изобретение известного российского диетолога Маргариты Королевой. Применяя этот план питания, позволяющий в день выпить 1 л обезжиренного кефира и 2,5 литра простой воды, съесть одну картофелину, 100 гр творога, 2 огурца и ¼ цыпленка через равные промежутки времени, можно похудеть на 2-3 кг.

Быстрая эстонская диета

Как сбросить 5 кг за неделю? По-эстонски! А если без шуток: реально похудеть на 5 кг за неделю позволит диета, известная в качестве эстонской (выяснить корни названия не представляется возможным). Это довольно затейливый план питания, представляющий собой череду монодиет. В течение всего срока этой недельной диеты под запретом соусы, приправы, сахар, соль. От чая и кофе также рекомендуется воздержаться, а вот простой негазированной воды следует ежедневно выпивать не менее 1,5 литра.

Состав меню для каждого из дней (разрешенное количество пищи следует распределить с утра до вечера):

День первый: яйца отварные 6 шт

День второй: обезжиренный творог — 1кг

День третий: отварное или паровое куриное филе — 300 гр.

День четвертый: рис — 100 гр сухой крупы отварить в 1 л воды

День пятый: картофель в мундире - 6 штук

День шестой: яблоки — 1 кг

День седьмой: 1,5 л кефира.

Недельная яичная диета: сытная и действенная

Яичная диета частенько является ответом на самые смелые вопросы вроде «Как похудеть на неделю на 10 кг?». Она поможет похудеть за неделю на 5-10 кг (в зависимости от изначального веса и особенностей обмена веществ). При объяснении эффекта недельной диеты на яйцах используется тезис о пользе витамина H (биотина). Биотин ускоряет углеводный и липидный обмен, а также выравнивает уровень сахара в крови, поэтому это вещество особенно важно в диете страдающих от диабетических и преддиабетических состояний.

При необходимости срочно похудеть яичная диета оказывается резонным выбором еще и благодаря высокой насыщающей способности куриных яиц — благодаря тому, что усваиваются они медленно, голодные страдания становятся не такими мучительными. Добавление к меню грейпфрута также вносит свою полезную лепту — содержащийся в горьком цитрусовом плоде фермент нарингинин регулирует секрецию инсулина, позволяя контролировать аппетит.

На весь срок диеты необходимо отказаться от сахара, соли, магазинных соусов и других добавок к пище, хлеба, газировок и соков. Не забывайте пить воду — не менее 1,5 л в день.

День 1

Завтрак: 2 яйца, грейпфрут, кофе без сахара и молока;

Обед: 2 яйца, помидор, травяной чай;

Ужин: 2 яйца, винегрет без масла (морковь, свекла, немного картофеля), грейпфрут, чай.



День 2

Завтрак: 2 яйца, грейпфрут, черный кофе без сахара;

Обед: 2 яйца, грейпфрут;

Ужин: 2 яйца или постное мясо (150 гр, вываренное или на гриле), порция зеленого салата.

День 3



Завтрак: 2 яйца, грейпфрут и кофе без молока и сахара;

Обед: 2 яйца, порция шпината и чай;

Ужин: 2 яйца, винегрет без масла (см. День 1), 100 гр творога, травяной чай.



День 4



Завтрак: 2 яйца, грейпфрут и черный кофе;

Обед: 2 яйца, порция шпината, черный кофе без добавок;

Ужин: 2 яйца или 150 гр морской рыбы, винегрет без масла, чай.



День 5

Завтрак: 2 яйца, грейпфрут и кофе без сахара;

Обед: 2 яйца, порция шпината, черный кофе;

Ужин: 150 гр морской рыбы, салат из капусты, черный кофе без сахара или чай.



День 6



Завтрак: 2 яйца, грейпфрут и черный кофе без сахара;

Обед: салат из любых фруктов;

Ужин: 2 яйца или 150 гр постного мяса, салат (помидор, огурец, сельдерей), травяной чай.



День 7

Завтрак: 2 яйца, грейпфрут и черный кофе без сахара;

Обед: 2 яйца или отварная холодная курица, помидор и грейпфрут;

Ужин: 2 яйца или отварная холодная курица (150 гр), салат (морковь, капуста, помидор) и черный кофе без сахара.

Во время яичной диеты рекомендуется дополнительно пить щелочную минеральную воду, чтобы нейтрализовать кислоту грейпфрута.

Этот тип меню известен в качестве «химического»: такое название за низкоуглеводными диетами с повышенным содержанием белка закрепилось благодаря диете Усамы Хамдий. При похудении на подобном рационе белковые запасы организма не истощаются, а благодаря снижению поступлений углеводов столкнувшееся с нехваткой доступного «топлива» для энергии тело довольно быстро приступает к расходу жировых запасов.

Если яичная диета на 7 дней кажется вам чересчур строгой, воспользуйтесь более щадящим, но не менее действенным ее аналогом – яичная диета на 4 недели.

Семь дней терпения — пять кило долой!

В принципе, любой способ, позволяющий скинуть 5 кг за неделю (как монодиеты, так и более «вкусные» стратегии), строится на правилах раздельного питания, но с одной хитростью — на ней запрещено ужинать. Последний прием пищи должен быть не позже 16:00. Впрочем, в этом грустном факте можно увидеть положительный момент — это повод отправляться в постель пораньше, не засиживаясь перед телевизором или компьютером.

Порядок дней нарушать не рекомендуется; также необходимо придерживаться дневного списка продуктов и не вносить собственных корректив. Важное правило этой недельной диеты – исключение соли и сахара, а также алкоголя из рациона. Указанные в меню дня фрукты съедаются не в основной прием пищи, а за полчаса до еды или спустя полчаса после нее. Ежедневно необходимо пить как можно больше простой негазированной воды.

День первый

Завтрак: рыба на пару - 50 гр, листья салата с добавлением нескольких капель оливкового масла, кефир 1% жирности 250мл;

Обед: яйцо вареное, хлеб грубого помола 2 кусочка, мясо индейки или филе курицы - 90 гр.

День второй

Завтрак: сельдерей без ограничения, вареная телятина 80 гр, одна вареная картофелина + одна, вареная морковь, зеленый чай несладкий;

Обед: 1 стакан нежирного йогурта, 100 гр обезжиренного творога, овсяная каша на воде, пять фиников.

День третий

Завтрак: несоленый куриный бульон - 250 мл, хлебцы 3 шт, куриная грудка на пару - 50 гр;

Обед: ржаной хлеб - 2 кусочка, отварная телятина - 50 гр, шпинат без ограничений, яблоко и апельсин.

День четвертый

Завтрак: отварная гречка, кефир 1% жирности - 250 мл, салат из помидор с оливковым маслом;

Обед: отварной рис, свежевыжатый сок из цитрусовых - 250мл, творог с черносливом — 100 гр, грейпфрут и киви.



День пятый

Завтрак: вареная говядина - 60гр, одно яйцо + один огурец и два болгарских перца;

Обед: куриная грудка на пару, вареная картофелина, яблоко и апельсин, 2 грецких ореха, курага - 3шт.

День шестой

Завтрак: бульон куриный без соли - 100 мл, красная рыба на пару — 100 гр с зеленым горошком (3 ст. л.), хлеб ржаной - 1 кусочек, зеленый чай с 1 ч.л. меда;

Обед: вареный коричневый рис, листья салата с помидорами, заправленные лимонным соком с кунжутными семечками; на десерт, через час после еды: стакан обезжиренного молока, киви и банан.

День седьмой

Завтрак: куриная грудка - 60 гр, тарелка гречки, один болгарский перец + нежирный творог (2ст. л)., черный чай с ложкой меда, горсть изюма на десерт;

Обед: вареная чечевица, отварная говядина - 100 гр, нежирный йогурт без добавок (1 стаканчик 125 гр), миндаль (30 гр).

Неделя плюс-минус пара дней: другие способы быстро похудеть без мучений

Несмотря на то, что похудение за неделю стало своеобразным «золотым стандартом» по продолжительности, множество действенных и известных диет обещают приятные результаты за чуть меньший или чуть больший срок. Например:

диета 6 лепестков - оригинальная череда монодиет с дополнительным мотивирующим инструментарием в виде цветка с соответствующим количеством лепестков, которые следует с чувством выполненного долга отрывать по истечении очередного дня;

сытная и легкая в соблюдении тыквенная диета на 12 дней особенно актуальна осенью, когда поспевает новый урожай бахчевых;

знаменитая и эффективная куриная диета существует как в стандартной семидневной разновидности, так и в варианте для тех, кто любит побыстрее, на три дня;

творожная диета - проверенный способ сбросить несколько кило в формате сдвоенного разгрузочного дня.