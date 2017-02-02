Лечение ротавирусной инфекции направлено прежде всего на восстановление в организме водного баланса и микрофлоры кишечника.

Из-за сильного обезвоживания лечение больного с ротавирусной инфекцией (чаще это касается ребенка) может продолжиться стационаре.

Ротавирусная инфекция неизменно сопровождается рвотой. Для того чтобы избежать обезвоживания организма, врач назначает регидратационную терапию, главная задача которой — восстановить в организме потери воды и электролитов (солей).

Подобная терапия включает в себя использование смесей хлорида натрия, калия, цитрата натрия и глюкозы. Готовые порошки для приготовления растворов (например, регидрон или гидровит) можно купить в аптеке . (Внутривенное введение жидкости возможно при тяжелом состоянии больного). В случае отсутствия этих препаратов восполнить недостаток жидкости можно при помощи минеральной негазированной воды, а также морсов и соков. Пить нужно часто, но понемногу, в противном случае вас может затошнить и даже вырвать. Кроме того, из рациона необходимо исключить любые молочные продукты, в которых ротавирусы не только «живут», но и отлично размножаются.

Ротавирус не выносит высокие температуры, поэтому снижать температуру тела взрослым пациентам врачи не рекомендуют. А вот маленьким больным сбить температуру необходимо — они переносят жар намного сложнее взрослых. Для этого лучше использовать жаропонижающие ректальные свечи и сиропы.

В ходе заболевания может быть нарушен естественный баланс между полезной и условно-патогенной микрофлорой кишечника (дисбактериоз). Допустить появление дисбактериоза крайне нежелательно, поэтому больным, которые чувствует себя лучше, прописывают препараты с «хорошими бактериями» — пробиотики (к примеру, бактисубтил, линекс, аципол и бифиформ).