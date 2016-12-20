После рождения детей многие женщины жалуются на то, что им не хватает времени на уход за собой и занятия спортом. Однако для 40-летней мамы четырех мальчиков Дженнифер Гельман отговорок не существует: ей удается тренироваться в абсолютно любой обстановке… даже во время приготовления рождественских сладостей.

1 2 3 ... 11 Многодетной маме Дженнифер Гельман всегда удается найти время на занятия спортом

40-летняя американка Дженнифер Гельман не готова согласиться с теми женщинами, которые утверждают, что из-за ухода за детьми они не могут посвящать себе достаточно времени. У Дженнифер подрастают четыре сына с небольшой разницей в возрасте, но несмотря на это ей удается и заниматься спортом, и быть отличной матерью для мальчиков.

В подтверждение этому на днях женщина разместила на своей странице в Instagram короткий видеоролик, на котором она занимается фитнесом на кухне и одновременно помогает сыновьям готовить праздничные угощения. К слову, спортивная мама не только сама тренируется, но и призывает детей с юного возраста приседать и отжиматься.

До появления сыновей Дженнифер работала учителем. Однако после рождения детей она неожиданно увлеклась йогой и пилатесом, и вскоре стала сертифицированным тренером.

Миссис Гельман уверена, что при желании каждая женщина может выглядеть отлично даже после рождения детей.

А вам удается совмещать материнство и занятия спортом? Да, это под силу каждой женщине Нет, мне едва хватает энергии, чтобы приготовить ужин мужу У меня нет детей, но уверена, что смогла бы С активным ребенком практически нереально заниматься собой Ваш вариант

