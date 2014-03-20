На первый взгляд совершенно безобидные родинки могут таить в себе реальную опасность, перерождаясь в серьезное онкологическое заболевание — меланому. Почему это происходит и как не пропустить изменения? Какие родинки бывают? Все ли родинки на лице и теле опасны и надо ли их удалять? На эти и другие вопросы мы попросили ответить врача-дерматовенеролога Светлану Пилявскую.

1 2 3 4 Большинство родинок безобидны. Чаще больше внимания привлекают выпуклые «горошинки», нежели плоские пятна. Тогда как именно последние могут быть опасными. Если родинка неожиданно начала увеличиваться в размерах, менять цвет, стала асимметричной, то это однозначно повод проконсультироваться с врачом-дерматологом.

Пилявская С.О.

Woman.ru: Что из себя представляют родинки на теле и почему они появляются?

Пилявская С.О.: Родинки на лице и теле (или невусы) - это доброкачественные новообразования кожи, которые чаще всего бывают у людей со светлой и слегка смуглой кожей (I, II и III фототипы). Родимые пятна одинаково часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, и могут располагаться на любых участках кожи. Вопрос о причине появления невусов на данный момент остается открытым. Они могут быть врожденными, но чаще появляются на коже в подростковом возрасте, и затем в течение жизни. Чем старше человек, тем больше родинок на теле. Появлению невусов способствует изменение гормонального фона (подростковый возраст, беременность, прием оральных контрацептивов, период менопаузы), а также воздействие ультрафиолетового излучения (солнечные лучи и солярий). Приобретенные родимые пятна меняются в течение жизни – они могут увеличиваться в размерах и становиться темнее в период полового созревания или во время беременности.

Фототип - степень чувствительности кожи к воздействию ультрафиолетовых лучей, обусловленная наследственными факторами. Эту классификацию в 1975 году разработал американский ученый Томас Фитцпатрик. Всего существует шесть фототипов, каждый из которых имеет свои характерные черты.

Woman.ru: О чем говорит цвет родинки и его насыщенность?

Пилявская С.О.: Чем больше в родинке меланина, тем она темнее. Но в ряде случае родинки могут не содержать пигмента и тогда на коже присутствует гладкий белый или розоватый узелок, который остается без изменений в течение многих лет. Кстати, чаще всего такие пятна встречаются на волосистой части головы. Встречаются родинки голубоватого оттенка (голубые невусы) – обычно они возникают в раннем детстве или имеются уже при рождении. Необычный оттенок придают сильно пигментированные меланоциты в глубоких слоях кожи. В ряде случаев на месте существующего невуса возникает светлый окружающий ободок, а затем родинка постепенно пропадает. Однако цвет сам по себе не является диагностическим признаком. При оценке родимого пятна важна равномерность окраски на всей поверхности. Кроме того, все родинки на теле или лице не должны отличаться по цвету друг от друга.

Woman.ru: А форма пигментного образования имеет значение?

Пилявская С.О.: Большинство доброкачественных невусов симметричные, с четкими правильными границами и с диаметром менее 6 мм. Как и в случае с цветом, форма родинок на лице или на теле у одного человека не должна сильно различаться. Дело в том, что размытые неровные границы новообразований на коже должны насторожить, поскольку характерны для атипичных невусов. Хочу успокоить обладателей крупных пятен с дольчатой поверхностью или гладких узловатых образований. Их опасаться не стоит. В данном случае невусные клетки расположены глубже и не так подвержены воздействию солнечных лучей, то есть риск перерождения в меланому для таких родинок минимален. И, наоборот, у плоских невусов клетки залегают поверхностно, следовательно, эти родинки наиболее подвержены воздействию ультрафиолетового облучения.

Woman.ru: Большое количество родинок на теле — это опасно?

Пилявская С.О.: Однозначный ответ дать сложно. У большинства взрослых имеется от 12 до 20 родинок на теле. Большое количество пятен может иметь семейную предрасположенность. Также стимулируют рост родинок солнечные лучи. Часто за невусы принимают другие новообразования кожи – гемангиомы (их еще нередко называют красными родинками), акрохордоны («висячие родинки») и себорейные кератомы (пятна желтого или коричневого цвета). Без паники! Все это доброкачественные образования, которые никогда не перерождаются в меланому. А вот множественные атипичные невусы требуют к себе пристального внимания, так как могут являться маркером меланомы, особенно если рак кожи был у кого-либо из кровных родственников.

Woman.ru: Помимо атипичных невусов, какие еще виды родинок могут перерождаться в меланому?

Пилявская С.О.: Это злокачественное лентиго, а также врожденные невоклеточные невусы. Клетки последних часто простираются в подкожно-жировой слой, что затрудняет своевременную диагностику возможных злокачественных изменений. Пациенты с множественными атипичными невусами должны обязательно проходить базовый осмотр у офтальмолога, так как высок риск развития внутриглазных меланом. Представляют опасность любые родинки на теле или лице, подвергающиеся постоянной травматизации (бельем, одеждой или украшениями). А также родинки, расположенные на коже волосистой части головы, паховой области, ладонях и подошвах. Так что очень важно периодически осуществлять самоосмотр родинок на теле и лице, вызывающих опасения.

Примерно 30 % меланом развиваются из предшествующего пигментного образования кожи. Проще говоря - из родинок.

Woman.ru: А как это сделать? Как правильно осматривать родинки?

Пилявская С.О.: Для этого существует достаточно простая система, так называемое правило Фридмана. АВCDЕ – первые буквы латинского алфавита, на которые нужно ориентироваться, оценивая родинку на теле.

А (asymmetry) – асимметрия. Доброкачественная родинка симметрична: если провести через ее середину воображаемую линию, то обе половинки будут одинаковыми.





Доброкачественная родинка симметрична: если провести через ее середину воображаемую линию, то обе половинки будут одинаковыми. В (border) – край. У правильной родинки четкие ровные края. Если они изрезанные, рваные, размытые – срочно к дерматологу.





У правильной родинки четкие ровные края. Если они изрезанные, рваные, размытые – срочно к дерматологу. С (color) – цвет. Если оттенок невуса изменился, стал более темным, черным, появились вкрапления другого цвета - это плохой признак.





Если оттенок невуса изменился, стал более темным, черным, появились вкрапления другого цвета - это плохой признак. D (diameter) – размер. Родинки размером до 6 мм редко перерождаются в меланому. Все пятна большего размера лучше показать специалисту.





Родинки размером до 6 мм редко перерождаются в меланому. Все пятна большего размера лучше показать специалисту. Е (evolution) – развития. Любые изменения: утолщение родинки, кровоточивость, зуд, образование корочки на поверхности требуют обязательного осмотра дерматоонколога.

Существует альтернативная диагностика, в основе которой русские буквы. ФИГАРО (форма, изменения, границы, асимметрия, размер, окраска) или АКОРД (асимметрия, край, оттенок, размер, динамика).

Woman.ru: Какие еще методы диагностики родинок существуют?

Пилявская С.О.: Самый распространенный способ - дерматоскопия или эпилюминисцентная микроскопия, которая выполняется при помощи небольшого ручного микроскопа. Но есть и другие технологии. Например, спектрофотометрический интрадермальный анализ, который чаще называют СИАскопией или дерматоСИАскопией. При помощи дерматоСИАскопа сканируется подозрительная родинка. Затем эти данные поступают в компьютер и анализируются специальной программой. Врач получает заключение о возможном диагнозе. Если на участке кожи нужно изучить много родинок, то используется цифровой фотоаппарат с высоким разрешением.

Через полгода или год «фотосессию» повторяют, и программа сравнивает данные, фиксируя произошедшие изменения. Реже применяется термография (температурный портрет поверхности тела). Меланома более горячая, чем остальная кожа. При определении границ опухоли может применяться лампа Вуда. Цитологическое исследование проводят, если из родинки выделяется жидкость или она кровоточит. Однозначный ответ о природе опухоли дает гистологическое исследование.

Woman.ru: В каком случае родинка на лице или на теле подлежит удалению?

Пилявская С.О.: Показаниями к обязательному удалению родинок являются:

подозрение на злокачественную меланому кожи

нетипичный внешний вид

изменение внешнего вида

появление боли, зуда, кровотечения

расположение родинки на участках кожи, которые человек не может контролировать самостоятельно (волосистая часть головы, аногенитальная область, слизистые оболочки, подошвы стоп).

Обычные неизмененные невусы, если они не представляют косметическую проблему и не травмируются одеждой или украшениями, трогать не надо.

Методы электрокоагуляции, криодеструкции или лазерной хирургии лучше не применять для удаления родинки, так как они не позволяют удалить ткани вокруг пигментного образования. А также не оставляют материала для гистологического исследования.

Woman.ru: А как быть, если я случайно травмировала родинку?

Пилявская С.О.: В таких случаях необходимо обработать ранку раствором антисептика, чтобы предотвратить присоединения вторичной инфекции, и проконсультироваться с врачом. В дальнейшем пострадавшее место надо защищать от ультрафиолетового облучения.

Woman.ru: Что может спровоцировать развитие меланомы?

Пилявская С.О.: Основными факторами являются наследственная предрасположенность и воздействие солнечных лучей. Замечено, что чаще заболевают люди, у которых при воздействии ультрафиолета возникают ожоги. Риск развития меланомы выше у людей со светлой кожей, если родинки на теле или лице были травмированы, а также при наличии атипичных невусов на открытых и не защищенных от воздействия солнца участках кожи.

Woman.ru: Впереди лето, курортный сезон, как правильно вести себя на солнце?

Пилявская С.О.: Тем, кто имеет родимые пятна, надо быть особенно осторожными. Обязательно использование солнцезащитных кремов с высокой степенью УФ-защиты. Средства необходимо обновлять на коже каждые 2-3 часа, особенно после купания и интенсивных физических нагрузок. Следует резко ограничить пребывание на солнце в активные часы (с 11 до 16 часов), полностью отказаться от посещения солярия. А людям, находящимся в группе риска по меланоме, лучше вообще отказаться от солнечных ванн. Обязательно носит носить головной убор с широкими полями, солнцезащитные очки и закрытую одежду. Родителям рекомендуется воздержаться от посещения южных курортов с детьми младшего возраста (до 3-лет). Полученные в детстве солнечные ожоги значительно повышают риск развития меланомы в будущем.

Woman.ru: Бывает ли такое, что родинки путают с бородавками и наоборот?

Пилявская С.О.: Некоторые образования на коже внешне могут быть довольно схожи, но при этом имеют совершенно различную природу и соответственно лечатся или удаляются другими методами. Бородавки представляют собой доброкачественные образования кожи, вызванные различными типами вируса папилломы человека (ВПЧ). Тем не менее, родинку можно перепутать не только с бородавкой, но и с акрохородоном, себорейной кератомой, гемангиомой и некоторыми другими образованиями. Если есть сомнения, что образование на коже - не бородавка, а бесцветная родинка – не удаляйте его самостоятельно, обратитесь к врачу-дерматологу.

В наши дни оценить родинку можно с помощью мобильного телефона. Программа Spot mole, доступная на многих мобильных, тщательно изучает только что сделанную фотографию родинки и выносит вердикт.