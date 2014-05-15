Ветрянку традиционно относят к категории «детских» болезней, которыми надо переболеть в младенчестве и забыть о проблеме навсегда. На Западе и в Америке даже устраиваются так называемые «ветряночные вечеринки», когда родители заболевшего ребенка приглашают в гости здоровых детей. Некоторая логика в этом есть, ведь в детстве болезнь протекает, как правило, довольно легко. Чего не скажешь про взрослых, для которых ветрянка — тяжелое и опасное заболевание.

1 2 3 4 5 6 Если вы доросли до солидного возраста, но так и не переболели ветрянкой - традиционно «детской» болезнью - радоваться этому нет никаких причин. У взрослых ветрянка протекает намного сложнее, чем у ребятишек, а возможностей «подхватить заразу» - в разы больше.

Ветрянка у взрослых: симптомы и лечение



За редким исключениям, ветрянка у взрослых протекает в среднетяжелой или тяжелой форме. Чем старше человек, тем опаснее для него заболевание. Тогда как подхватить заразу элементарно. Скорость распространения ветрянки поражает. Возбудителем болезни является вирус Varicella zoster (относится к герпесному семейству). Он очень мелкий, передается воздушно-капельным путем, легко разносится ветром по вентиляции и из комнаты в комнату. По воздуху вирусы могут перемещаться на несколько метров. Заразиться можно при общении с больным человеком или находящимся в конце периода инкубации. Собственно, даже еще проще. Достаточно пройти после заболевшего ветрянкой по коридору или проехаться в лифте.

Вирус ветрянки очень заразен и летуч, однако он не обладает устойчивостью во внешней среде, поэтому через третьих лиц и предметы не передается.

Коварство вируса еще и в том, что заболевший становится опасным для окружающих как минимум за двое суток до проявления первых клинических признаков: сыпи, зуда, температуры. Также заразиться ветрянкой можно и от больного опоясывающим лишаем, находящегося в стадии обострения болезни. Хорошая новость состоит в том, что далеко не каждый взрослый, не болевший ветрянкой, заразиться. Иммунитет не позволит. А вот если защитные функции организма снижены, например, после только что перенесенного тяжелого заболевания, проведенного лечения, подавляющего иммунитет, то риск подхватить вирус существенно увеличивается.

Вирусы, относящиеся, к герпесному семейству, широко распространены в природе. В настоящее время известно более 100 видов вирусов герпеса, 8 из них опасны для человека. Так, вирус герпеса 1 типа является причиной знакомой многим «лихорадки» или простуды на губах.

Вирус герпеса 2 типа поражает, в основном, кожу и слизистые половых органов.

Вирус герпеса 3 типа вызывает ветряную оспу и опоясывающий лишай.

Вирус герпеса 4 типа или Эпштейн-Барр провоцирует развитие инфекционного мононуклеоза.

Вирус герпеса 5 типа или цитомегаловирус проявляет себя по разному: у одних она протекает в виде ОРЗ, у других - в виде уретрита, а для больных СПИДом эта инфекция может стать роковой.

Вирус герпеса 6 типа вызывает псевдокраснуху или внезапную экзантему.

Вирус герпеса 7 типа является возможной причиной синдрома хронической усталости.

Есть мнение, что вирус герпеса 8 типа может вызывать некоторые онкологические заболевания лимфатической системы.

Основные симптомы ветрянки у взрослых



Ветрянка у взрослого человека протекает несколько иначе, нежели ветрянка у деток. Симптоматика заболевания та же, что и у детей, однако иммунная система взрослого человека дает очень сильную ответную реакцию, болезнь переносится тяжелее. С момента заражения вирусом до первых признаков заболевания в среднем проходит от 10 до 21 дня (инкубационный период). Чаще всего начинается ветрянка внезапно и остро. Появляется слабость, ломота в теле, головная боль, тошнота, даже рвота — как общий признак интоксикации организма. Резко повышается температура (до 39-40°С) и наступает очередь сыпи.

Как правило, высыпания начинаются с туловища, появляясь на животе, бедрах, плечах, груди, и поднимаются вверх, поражая лицо и волосистую часть головы. Вначале образуются небольшие красные бугорки, которые быстро трансформируются в прозрачные пузырьки различной формы на красном основании (папулы). Они легко разрываются и превращаются в везикулы (влажные язвочки), на месте которых образуются корочки. Последние через 1-2 недели должны сами по себе мирно отпасть. Так как пузырьки с жидкостью высыпают в течение 3-5 дней, на теле можно одновременно видеть и их, и красные пятна, и бугорки, и высохшие корки.

Высыпания могут затрагивать не только кожные покровы, но и слизистые оболочки, появляясь на твердом небе, на слизистой оболочке щек, деснах, языке, на задней стенке глотки, и даже на слизистой оболочке половых органов. У взрослых на ветрянку резко реагируют лимфоузлы – особенно заушные и шейные, они увеличиваются до видимых глазом размеров и напряжены, болезненны. Внутренние органы при не осложненном течении болезни не затрагиваются.

Вопреки существующему мнению, карантин — не повод сидеть в четырех стенах. Выходить на улицу можно, просто гуляйте вдалеке от скопления людей.

Ветрянка у взрослых: возможные осложнения



Ветряная оспа у взрослых коварна и может давать серьезные осложнения, наиболее распространенные - кожные инфекции из-за расчесывания сильно зудящих ранок. Влажные язвочки (везикулы) могут загнаиваться и превращаться в так называемые пустулы, в центре которых часто образуются оспины. После отпадания корочек на их месте остаются небольшие рубцы. Сыпь у взрослых распространяется обильнее и держится продолжительнее, корочки подсыхают и отторгаются намного дольше.

Выделяют особенно тяжелые формы ветрянки. Например, геморрагическую, при которой поражаются стенки кровеносных сосудов и содержимое пузырьков на коже становится кровянистым. При гангренозной форме рядом с обычными пузырьковыми высыпаниями появляется сыпь с участками некроза, после отхождения которых на коже и слизистых оболочках образуются достаточно глубокие язвы.

Среди других осложнений ветрянки встречаются:

ветряночная пневмония : чаще всего развивается у людей с нарушениями иммунной системы, а также у подростков и беременных женщин.





: чаще всего развивается у людей с нарушениями иммунной системы, а также у подростков и беременных женщин. потеря зрения : при попадании вируса на роговицу процесс распространяется на глаза. На висках, под глазами и над веками появляется сыпь. Высыпания могут появиться и на белке глаза. В этом случае на месте пузырьков остаются шрамы, которые могут привести к полной или частичной потере зрения.





: при попадании вируса на роговицу процесс распространяется на глаза. На висках, под глазами и над веками появляется сыпь. Высыпания могут появиться и на белке глаза. В этом случае на месте пузырьков остаются шрамы, которые могут привести к полной или частичной потере зрения. воспаление суставов, или артрит : как правило, боли в суставах и мышцах проходят как только сходить сыпь.





: как правило, боли в суставах и мышцах проходят как только сходить сыпь. неврит зрительного нерва : заболевание приводит к частичной или даже полной потере зрения.





: заболевание приводит к частичной или даже полной потере зрения. менингит, поражение мозжечка и ядер черепных нервов, энцефалит : возможное развитие этих заболеваний связано с поражением вирусом нервных клеток и мозговых оболочек. Основные симптомы - головная боль, тошнота, судороги, потеря сознания, нарушение координации движений и чувства равновесия. В некоторых случаях может развиться паралич лицевых мышц.





: возможное развитие этих заболеваний связано с поражением вирусом нервных клеток и мозговых оболочек. Основные симптомы - головная боль, тошнота, судороги, потеря сознания, нарушение координации движений и чувства равновесия. В некоторых случаях может развиться паралич лицевых мышц. ветряночный трахеит или ларингит : кашель, боль в горле — все это связано с обильными высыпаниями на слизистых оболочках дыхательных путей.





: кашель, боль в горле — все это связано с обильными высыпаниями на слизистых оболочках дыхательных путей. картину острого стоматита дают язвочки на слизистой полости рта и деснах.





дают язвочки на слизистой полости рта и деснах. пузырьковая сыпь на половых органах вызывает развитие вульвита у женщин и болезненного воспаления крайней плоти и головки полового члена у мужчин.

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Методы лечения ветрянки у взрослых



Первое правило, при ветрянке или подозрении на нее идти самому в поликлинику категорически запрещено. Вызывайте врача на дом. Также необходимо исключить все контакты с другими людьми на срок, пока не отпадет последняя корочка. По мнению специалистов, именно с этого момента человек перестает быть источником вируса. Если у вас заболел ребенок, и вы не болели ветрянкой, вас закроют дома на карантин на 21 сутки – так положено, и на это время дадут больничный лист.

Как и в случае с ветрянкой у детей, чаще всего лечение заболевания носит симптоматический характер. При высокой температуре назначают жаропонижающие на основе ибупрофена и парацетамола. Для уменьшения или снятия зуда применяются антигистаминные препараты. В некоторых случаях показано назначение противовирусных препаратов и интерферона. При присоединенной бактериальной инфекции (обильном появлении пустул) и при развитии других осложнений ветряной оспы назначаются антибиотики. Для лечения тяжелых случаев ветрянки в арсенале врачей существует целый класс противогерпетических препаратов.

Одним из главных направлений лечения является не допустить попадания в ранку инфекции и развития осложнений и нагноений. С этой задачей отлично справится каламин-лосьон (бесцветный антисептик) или известный всем раствор бриллиантового зеленого, она же «зеленка». Важно: эти средства не лечат ветрянку и вирус не убивают, а только подсушивают высыпания на коже, дезинфицируют ранки и защищают от проникновения бактериальной инфекции. Если высыпания обнаружились во рту, то слизистую можно обрабатывать средствами для полоскания, содержащими нестероидные противовоспалительные препараты.

Кстати, обработка всех ранок одним общим ватным тампоном ведет к переносу вирусов на здоровую кожу. Смазывать новые высыпания лучше отдельной ватной палочкой.

Чтобы избежать различных осложнений, необходимо хотя бы период пока длится лихорадка соблюдать постельный режим, а также особое внимание уделить чистоте постельного и нательного белья. Как и при любом заболевании, ветрянка у взрослых предусматривает обильный питьевой режим – это способствует быстрейшему выведению токсинов из организма и ускорит выздоровление. Также следует придерживаться диеты и исключить из рациона продукты, которые могут вызывать аллергическую реакцию.

Вопреки распространенному мифу, при ветрянке можно мыться. Только, конечно, не надо тереть себя мочалкой. Легкий душ не повредит и немного облегчит страдания. А вообще, отлично снимают зуд ванночки с прохладной водой с добавлением небольшого количества пищевой соды. Главное, после купания не вытираться полотенцем, а аккуратно промокнуть тело.

Ветрянка у беременных: повышенный риск



Особую угрозу ветрянка представляет для беременных женщин. Если быть точнее, то опасно заболевание прежде всего для плода. Самые большие риски для здоровья ребенка в начале беременности и в последние несколько дней перед родами. В первом случае, ветрянка может стать причиной непроизвольного аборта, выкидыша, рождения мертвого ребенка, а также повлечь за собой различные врожденные патологии. В дальнейшем течение болезни более спокойное.

Ветрянка при беременности на поздних сроках, непосредственно перед рождением ребенка, может спровоцировать ветряночную пневмонию или повлечь за собой смерть малыша. Для того чтобы избежать тяжелых для ребенка последствий, можно слегка задержать роды. В крайнем случае, применяют иммуноглобулины, которые содержат антитела к возбудителю заболевания. Вакцинация беременных не производится.

Ветрянка у взрослых: профилактика



Известно, что ветрянкой болеют один раз в жизни, потому как после перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет. Однако, один раз попав в организм, вирус навсегда остается в нервных окончаниях. Это опасно тем, что при определенных условиях (чаще всего при снижении иммунитета) вирус может реактивироваться и привести к развитию опоясывающего лишая. Это заболевание сопровождается сильнейшими жгучими болями, которые усиливаются при малейшем прикосновении к коже или движении. Избежать этого и снять с себя угрозу заражения ветрянкой поможет вакцинация.

Узнать, есть ли у вас иммунитет к возбудителю ветряной оспы, можно сдав анализ крови из вены на антитела к вирусу Varicella zoster: найдут – вакцинация не нужна.

Вакцина сама по себе живая ослабленная, формирует в организме человека стойкий и длительный иммунитет. Подходит как для плановой, так и для экстренной вакцинации (в первые 72 часа после первого контакта с больным). Выполняется не только взрослым, но и детям с 1 года, может быть введена вместе с прививками против кори, паротита и краснухи. Рекомендуется сделать два укола с интервалом 4-8 недель. Побочные эффекты: может подняться температура и появиться легкие симптомы ветрянки, которые быстро проходят. Противопоказания: выраженная аллергическая реакция на желатин и компоненты вакцины.