Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram, на который подписаны 7,3 миллионов человек, кадр с капельницей. «Мои хорошие, выкладываю фото ни в коем случае не для того, чтобы вы меня пожалели. Я молодая и сильная, все, что мне преподносит судьба, я перенесу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — начала телеведущая.
Знаменитость попросила своих поклонников серьезно отнестись к своему здоровью в период вирусов и холодов, а также пообещала, что займется своим самочувствием и очень быстро вновь встанет на ноги. «Справлюсь со всем, как бы тяжело мне не было, и как бы меня не пытались сломать», — заканчивает свой пост Ольга.
Молодец Бузова! Собачки прелесть)
Как они надоели эти однотипные фотки)) лежит такая с капельницей вся нафуфыренная ..ах я болею..только не жалейте меня..не надо..ах....))
И губки так сложила, типа она не специально, они сами такие у меня.. и все на камеру
А острый то бронхит разве не требует госпитализации?? И капельницу ей где ставили. В гримерке? Вся жизнь на камеру..
Ага, конечно, если бы не хотела чтобы жалели, не выкладывала... у меня вообще хронический бронхит, и никому дела до этого нет... а тут Бузова на всю страну объявляет...
На неё подписаны 7,3 млн. человек??!!! Грусть, тлен, безысходность.
Я думала она умнее((((
На неё подписаны 7,3 млн. человек??!!! Грусть, тлен, безысходность.
На неё подписаны 7,3 млн. человек??!!! Грусть, тлен, безысходность.
Не жалейте меня, сказала Оля, сделав страдальческое лицо, правда, предварительно накрашенное, воткнув иглу в руку, приняв томную позу.