Недавно 30-летняя Ольга Бузова объявила, что плохо себя чувствует. Однако телеведущая, которая в этот момент находилась на гастролях, предпочла продолжить выступления и репетиции в прежнем режиме. На днях знаменитость посетовала, что заболела острым бронхитом и несколько часов провела под капельницей.

1 2 3 ... 12 Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фото с капельницей и рассказала о своей болезни

Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram, на который подписаны 7,3 миллионов человек, кадр с капельницей. «Мои хорошие, выкладываю фото ни в коем случае не для того, чтобы вы меня пожалели. Я молодая и сильная, все, что мне преподносит судьба, я перенесу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — начала телеведущая.

Знаменитость попросила своих поклонников серьезно отнестись к своему здоровью в период вирусов и холодов, а также пообещала, что займется своим самочувствием и очень быстро вновь встанет на ноги. «Справлюсь со всем, как бы тяжело мне не было, и как бы меня не пытались сломать», — заканчивает свой пост Ольга.