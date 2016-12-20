Семья Елены Ваенги переживает непростой период: муж артистки, музыкант Роман Садырбаев, находится в реанимации. Об этом стало известно поздним вечером 19 декабря, когда исполнительница опубликовала в своем блоге грустный пост.
«День сложный. Ромочка аж в реанимации. Грипп... Слава богу ребенка «пронесло»... Жалко Ромика. Очень... Ну буду ждать... «передачки» носить... И вот еще... Берегите себя и друг друга люди. Не болейте... Очень грустно быть самой болеющей дома, когда он... в палате (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — обратилась к своим фолловерам в Instagram Елена.
Интернет-пользователи поддержали певицу, как смогли, написав в комментариях к этому посту немало добрых слов. Мы присоединяемся к фанатам и желаем Роману Садырбаеву как можно скорее пойти на поправку.
Тоже бронхит? Прям флэшмоб какой-то...
Грипп, вообще-то. С бронхитом в реанимацию не кладут.
2 моих знакомых умерли за последние 2 месяца от отека легких (осложнение после гриппа). Очень быстро, за 3 дня, под наблюдением в больнице. это страшно, люди. Думали, обычная простуда и как всегда ерунда