19 декабря Елена Ваенга поделилась с подписчиками в Instagram печальной новостью. Звезда рассказала, что ее муж так серьезно заболел, что был госпитализирован. Поклонники не на шутку разволновались и принялись утешать певицу, желая ее супругу скорейшего выздоровления.

1 2 3 ... 12 Елена Ваенга рассказала, что ее муж попал в реанимацию

Семья Елены Ваенги переживает непростой период: муж артистки, музыкант Роман Садырбаев, находится в реанимации. Об этом стало известно поздним вечером 19 декабря, когда исполнительница опубликовала в своем блоге грустный пост.

«День сложный. Ромочка аж в реанимации. Грипп... Слава богу ребенка «пронесло»... Жалко Ромика. Очень... Ну буду ждать... «передачки» носить... И вот еще... Берегите себя и друг друга люди. Не болейте... Очень грустно быть самой болеющей дома, когда он... в палате (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — обратилась к своим фолловерам в Instagram Елена.

Интернет-пользователи поддержали певицу, как смогли, написав в комментариях к этому посту немало добрых слов. Мы присоединяемся к фанатам и желаем Роману Садырбаеву как можно скорее пойти на поправку.