Мужчины с Марса, женщины с Венеры, утверждает небезызвестная книга. Разумеется, не надо быть ученым, чтобы признать: женщины мыслят, действуют и ведут себя иначе, чем мужчины. Но наука помогает понять, почему так, и постоянно доказывает, что мужской и женский мозг устроены по-разному. Woman.ru попытался разгадать одну из самых больших загадок этого органа — роль в формировании гендерных поведенческих различий.

Десятилетия исследований доказали, что «его» и «ее» мозг структурированы по-разному. Различия определяют, как эти два пола думают, что ценят и как общаются. Это не значит, что кто-то лучше, а кто-то — хуже: доказано, что женщины и мужчины равны в своих интеллектуальных способностях. Вопрос лишь в том, что достигают они своих целей разными способами, и это очень важный момент для построения взаимоотношений. Если руководствоваться тем, что гендер играет главенствующую роль в стиле поведения человека, можно избежать негативных реакций на «странные» поступки противоположного пола.

Но стоит оговориться, что недавно проведенное МРТ-исследование показало, что ничей мозг не содержит только лишь мужские или женские черты, а иначе сильный и слабый пол можно было бы отнести к разным подвидам. Тем не менее, различий предостаточно — настолько, что ученые постоянно узнают все новые и новые подробности.

С появлением МРТ стало известно, что у большинства из нас доминирует лишь одно полушарие. У творческих натур, умеющих мыслить нелинейно и интуитивно, хорошо развито правое, а у прагматиков и аналитиков — левое. Долгое время считалось, что разницы между мужским и женским мозгом нет. С развитием нейробиологии стало понятно, что различия все же имеются: их учеными было выявлено более ста.

Сможете догадаться, какое полушарие доминирует у мужчин? Еще два десятилетия назад ученые Йельского университета определили, что сильным полом «управляет» левое полушарие. Значит, слабым — правое? Не совсем. В женском мозге существует более тесная нейронная связь между полушариями, чем в мужском. Поэтому, имея более сильное правое полушарие, мы тем не менее опираемся на оба. Вспомните себя: собираясь на свидание, разве остановитесь на первом или втором наряде? Конечно, нет: одев это, вы покажетесь ему легкомысленной, а это — пуританкой; эта кофточка — дурновкусица, а эта — слишком претенциозна. Несерьезный пример? Как бы не так! Он прекрасно иллюстрирует, что благодаря поддержке обоих полушарий женщины способны оценивать ситуацию целиком, суммировать все мелочи и создавать из них целостную картину, при этом все же в большей степени опираясь на эмоции.

Так что же конкретно нам нужно знать, чтобы с уважением относиться к «странностям» противоположного пола?

Реакция на стресс

Стрессовые ситуации активизируют работу миндалевидного тела, которое отвечает за возникновение чувства страха и побуждает к действию. В то время как у мужчин это вызывает желание решить проблему на кулаках, у женщин зачастую прямо противоположные интенции — выяснить ситуацию, поговорив. Почему так? Мужское миндалевидное тело больше активно в правом полушарии, а женское — в левом. Это полушарие отвечает за аналитические способности. Кроме того, исследование, проведенное в Гарвардском университете, выявило, что часть лобной доли, которая отвечает за принятие решений, пропорционально больше у женщин. Именно поэтому девушки просто обожают говорить о проблемах, разбирая все по полочкам, анализируя и постепенно находя решение и ответ на вопрос «Почему он не звонит?». Мозг женщины никогда не отдыхает, в отличие от мужского. Мы всегда «начеку», а во всем «виновата» эволюция: с древних времен мы в ответе за детей, которые (как нам кажется) всегда могут попасть в серьезную опасность. Отсюда — постоянная бдительность.

У мужчин активность миндалевидного тела больше в правом полушарии, которое отвечает за эмоции, провоцирует борьбу и работает как спусковой механизм: именно поэтому большинству мужчин ничего не стоит вступить в драку

Кто ощущает боль сильнее?

Гормоны всему виной: именно они отвечают за восприимчивость к боли. Женщины воспринимают ее сильнее и более чувствительны к прикосновениям, чем мужчины, чей тестостерон не дает им «разводить нюни». Английские ученые предполагают, что женщины реагируют на боль не столько физически, сколько эмоционально именно благодаря эстрогенам. А затем эти эмоции трансформируются в еще большую боль. Это доказывает и тот факт, что психосоматика встречается чаще у женщин, чем у мужчин.

Женщины чаще страдают мигренями

У слабого пола мигрени случаются в 3 раза чаще, чем у мужчин. Стандартное объяснение — колебания уровня гормона эстрогена. Именно поэтому мигрени учащаются во время менструации. Кроме того, в нашем мозге содержится меньше гормона серотонина, который, как недавно выяснилось, отвечает не только за радостные эмоции, но и за обезболивающий эффект.

Женщины чаще страдают болезнью Альцгеймера

Мы, как правило, помним все лучше и дольше, чем мужчины. Это доказано научно: у женщин повышенная активность в гиппокампе — области, которая отвечает за отправку информации в долговременную память. Тем не менее, в долгосрочной перспективе это не имеет никакого значения: примерно 7% женщин старше 75 лет в той или иной форме сталкиваются с нейродегенеративными заболеваниями мозга (к которым относится и болезнь Альцгеймера), а мужчин – 5%.

Темп прогрессирования этой болезни зависит от массы факторов, таких как, например, возраст и наследственность, но у женщин она формируется намного быстрее. Разница между ранним и поздним этапами может составлять всего 5 лет! Это очень хорошо показано в фильме «Все еще Элис», в котором профессор лингвистики сталкивается с быстро прогрессирующим заболеванием и на глазах превращается в недееспособного человека.

Эксперты предполагают, что это связано с влиянием на наш мозг эстрогена и тестостерона. Американские ученые провели исследование, в котором рассмотрели случаи ранней хирургической менопаузы (до 48 лет) в результате удаления яичников, и выяснили, что эти женщины стали на 70% более склонны к заболеванию Альцгеймером, чем до операции. Дело в том, что эстроген и тестостерон имеют нейропротекторное действие. После того, как яичники были удалены, эстроген у женщин перестал вырабатываться, и нейронные сети оказались уязвимыми. В результате после наступления менопаузы женщины в большей степени подвержены развитию болезни, чем мужчины. Кроме того, от недуга умирает на 20% больше представительниц слабого пола.

Английские ученые тоже выступают с неутешительными данными. Домохозяйкам следует задуматься: то, что вы не работаете, может «аукнуться» и также стать причиной развития болезни. Дело в том, что мужчины обладают неким «когнитивным резервом», так как, работая, поддерживают уровень активности в мозге, что помогает противостоять болезни на начальном этапе.

Мужчины не могут выполнять несколько дел одновременно

Благодаря мощным связям между полушариями мы обрабатываем информацию в 5 раз быстрее, задействовав при этом меньше интеллектуальных сил, чем проделывающие аналогичные действия мужчины. Но ни в коем случае не подумайте, что они в чем-то ущемлены: у сильного пола тоже есть сильные нейронные связи, но не между полушариями, а внутри их доминирующего левого. Именно этим объясняется то, что мужчинам легче сосредоточиться на одной задаче, чем женщинам, которые тяготеют к многозадачности.

На такая наша способность связана и с тем, что надо совмещать работу с личной жизнью. Согласитесь, большинство мужчин все-таки выполняют по хозяйству гораздо меньше дел, чем представительницы прекрасного пола.

Исследование, в котором принимали участие 500 семей, показало, что оба родителя способны выполнять несколько дел одновременно. При этом женщины делают это 48 часов в неделю, а мужчины — 39

Женщины более склонны к депрессии

Женщины в 2 раза чаще сталкиваются с депрессиями, чем представители сильного пола. Исследования говорят о том, что есть различия в лимбической системе полов, которые влияют на то, что мы по-разному воспринимаем события. Женщины, как правило, чаще видят все в негативном свете и начинают беспокоиться о несуществующих проблемах.

Но разница может быть и из-за гормонов. Несмотря на то, что эстрогены положительно влияют на настроение и работают как натуральное успокоительное, у женщин постоянно наблюдаются скачки его уровня в зависимости от цикла. Они как раз и являются причиной того, что мы по своей природе более капризны и депрессивны, чем мужчины, у которых нет резких гормональных скачков. В период менопаузы резко падает количество эстрогенов, поэтому у зрелых женщин так часто бывает плохое настроение. Доказано, что в этом возрасте мы в 2 раза чаще болеем депрессией, чем в молодости.

Мужчины же имеют на 50% больше шансов на развитие шизофрении, причем у них она протекает в более тяжелой форме, чем у женщин. Все опять-таки из-за гормонов: во-первых, эстрогены обладают успокоительным свойством, а во-вторых, нейролептики, применяемые в лечении заболевания, хорошо с ними взаимодействуют, показывая положительный результат в лечении. Женщин реже госпитализируют, и они имеют более высокий шанс на длительную ремиссию.

Женщины и еда

Голландские ученые выяснили, что мозг мужчины и женщины по-разному реагируют на прием пищи. У нас снижена активность в гипоталамусе, который контролирует чувство голода, поэтому нам нужно есть больше, чтобы достичь такого же насыщения, как мужчины. Отличная новость! Теперь мы знаем, чем прикрываться, в очередной раз задаваясь вопросом: «Чего бы такого съесть, чтобы похудеть?»

Исследование, проведенное в Йельском университете, научно доказывает тот факт, что женщины по своей природе больше любят сладкое и жирное, чем мясо. А мужчины — наоборот. В этом надо винить наших предков: сильному полу, чтобы охотиться и приносить добычу в семью, нужно было много белка для построения крепкого мышечного корсета. А роль слабого пола сводилась к вынашиванию и рождению детей, для чего нужен был хороший запас жира. Кроме того, его достаточное потребление нужно для производства эстрогена. Это доказывает и тот факт, что при резком похудении очень часто пропадают месячные.

Эстроген также влияет на пищевые предпочтения, поэтому стремление девушек съесть сразу целую шоколадку в период ПМС вполне оправдано

И последнее, но не менее важное: секс

Окситоцин — главный гормон, который выделяется в мозге во время секса. Он отвечает за чувство любви, тепла и доверия. Женский организм производит этого гормона намного больше, чем мужской. У представителей сильного пола же выделяется дофамин, гормон удовольствия, — в огромных количествах, что может даже вызвать привыкание. Поэтому сексуальное поведение полов такое разное. Для женщин секс — это, как правило, эмоциональная связь, естественное продолжение чувств к человеку, в то время как для мужчин это в большей степени спортивный интерес.