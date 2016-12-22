Эпидемия гриппа в самом разгаре, и ученые выступают с неутешительными прогнозами: если в офисе болеет хотя бы один человек, вирусу потребуется всего лишь четыре часа, после чего первые симптомы болезни не заставят себя ждать и у большинства остальных. Что делать, чтобы болезнь не прогрессировала? Про лимоны и куриный суп вы точно слышали, поэтому Woman.ru решил изучить альтернативные способы не поддаться простуде — или избавиться от нее в кратчайшие сроки.

Даже если в сезон простуд вы моете руки каждые полчаса, сделали прививку от гриппа и пьете горстями витамины, никто не гарантирует, что вы не заболеете. В конце концов, ежедневно мы окружены тысячами людей и подвергаемся атаке сотен вирусов. Неудивительно, что рано или поздно организм может сдаться под их натиском. Что есть и пить, если вы все-таки заболели? Помощь приходит, откуда не ждали!

Ешьте много белка

Вы можете справедливо задаться вопросом: «Зачем?» С радостью отвечаем: все дело в том, что употребление продуктов, богатых белком, помогает организму производить антитела, которые успешно борются с простудой. Еще одна причина есть белок в повышенных количествах в период эпидемий гриппа — поддержание высокого уровня цинка в организме. Он имеет огромное значение для формирования лейкоцитов, которые первыми приходят на помощь, если вы заболеваете. Самые простой способ достичь цели — ввести белковые перекусы.

Если заболели, купите в магазине творог, сыр и красную рыбу

Лакрица

Лакрица — любимое лакомство в Голландии, потому что именно там ее и начали впервые изготавливать. Лакричные конфетки продаются везде и всюду, но все-таки многим они не по нраву: слишком специфичный у них вкус. Дело в том, что сладость изготавливается из корня солодки, который способен снимать воспаление и бороться с микробами. Так что возьмите на заметку: пару раз в день ешьте лакрицу, и вам удастся заметно уменьшить боль в горле.

Готовьте блюда из грибов

Грибы увеличивают производство противовирусных белков, и неважно, едите ли вы их в вареном, запеченном или сыром виде. Этот полезный и недооцененный многими продукт активизирует работу белковых соединений цитокинов — регуляторов иммунных реакций. То есть, эти соединения координируют работу клеток иммунной системы, укрепляя ее и обеспечивая бесперебойное функционирование.

Добавьте грибы в салат, в утренний омлет или обжарьте немного в оливковом масле и получите дозу витаминов и минералов

«Ом»

Отключите на секунду своего внутреннего скептика! Мантра «ом» для вашего организма — это больше, чем начало и конец йогической практики. Во-первых, она успокаивает нервы. А какая же польза в деле защиты от простуды? Вибрация, которая возникает при пении, разжижает мокроту и помогает раскрыть выходные отверстия околоносовых пазух, что обеспечивает их дренаж и отток слизи.

Во время простуды пойте «Ом» дольше, чем обычно, чтобы увеличить резонанс: примерно две минуты. Повторяйте, как только снова почувствуете заложенность носа

Гоголь-моголь

Оказывается, этот десерт при определенных доработках поможет избавиться от боли в горле. Для того чтобы превратить напиток в лечебный, взбейте яичный белок с сахаром, молоком, ванилью, мускатным орехом и медом.

Слушайте джаз

Поклонники Билли Холидей и Эллы Фитцджеральд, вам повезло! Исследования показали, что прослушивание джаза в течение 30 минут повышает уровень иммуноглобулина, иммунного белка, который играет главную роль в защите от инфекций. Он находится на слизистых оболочках носа, рта и горла и действует как антитело, убивая вирусы и бактерии, которые первым делом как раз атакуют эти зоны. Но оказывается, влияние джаза на иммуноглобулин продолжается еще в течение получаса после того, как вы закончили слушать музыку.

Молоко и куркума

Смесь теплого молока и куркумы — популярное в Индии средство от кашля. Эта специя славится своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Молоко смягчает раздраженное горло, а куркума отвечает за лечебный эффект. Кроме того, напиток очищает организм в целом и выводит токсины, что тоже немаловажно для ослабленного болезнью тела.

Наденьте мокрые носки

Звучит совсем странно, но это действительно работает. Наденьте смоченные в холодной воде носки, а сверху — еще одну теплую пару, но на этот раз сухую. Лягте в постель, накройтесь одеялом и включите любимый сериал. По словам врачей, мокрые носки стимулируют кровообращение, снижают давление, которое часто повышается при простуде, и детоксицируют организм, выводя шлаки.

Щедро приправляйте еду

Во все блюда обильно добавляйте черный, кайенский перец, имбирь, гвоздику и корицу. Например, перец обладает разогревающим свойством: он расширяет сосуды и ускоряет кровоток, что помогает быстрее «выгонять» вирус. А корица — натуральное обезболивающее. Если не хотите перебивать вкус еды специями, приготовьте с ними напиток: смешайте лимонный сок и воду, добавьте кайенский перец, гвоздику, мед и вскипятите.

Съешьте немного шоколада

Сладкоежки, спешим вас расстроить: очень сладкий молочный шоколад не влияет на уменьшение симптомов простуды. Попробуйте темный. Он содержит теобромин, который подавляет активность рецепторов, ответственных за кашель. Ученые обнаружили, что это вещество в три раза эффективнее привычного для нас компонента противокашлевых сиропов — кодеина. Сахар, напротив, ослабляет иммунитет, поэтому воздержитесь от него во время простуды.

Роскошное лекарство — устрицы

Помимо того, что устрицы являются мощным афродизиаком, они еще и приносят пользу для иммунитета. Все дело – в цинке, которым так богат морепродукт. Он отвечает за нормальное функционирование лейкоцитов, которые, как мы уже выяснили, главные в борьбе против вирусов. Так что во время простуды налегайте на устрицы, а еще — на говядину и крабов, потому что они также содержат много цинка. Если вы — вегетарианец, во время болезни вместо устриц ешьте много орехов, тыквенных семечек и продукты, содержащие цельные злаки.

Цинк, содержащийся в устрицах, защищает слизистые оболочки – барьер между нашим организмом и внешней средой, которая кишит вирусами.

Кокосовая вода

Всем известно, что во время болезни нужно пить много воды. Когда температура поднимается, запускается реакция фагоцитоза — процесс, при котором лимфоциты уничтожают вирусы. Для этого нужно много жидкости, так как убитые бактерии выводятся с помощью мочи, пота и насморка. Если пить мало жидкости, то вирус просто останется в организме и произойдет интоксикация.

Но сейчас не об обычной воде, а о кокосовой. В ней содержится огромное количество электролитов — гораздо больше, чем в простой. Для того чтобы увлажнить организм и насытить его влагой, необходимо установить баланс этого вещества. Кроме кокосовой воды с этим могут справиться обычная поваренная соль, бананы и спортивные напитки.

Массаж

Массаж повышает количество клеток, которые борются с патогенами, а еще снижает уровень кортизола (гормона стресса) в крови. Это помогает организму сфокусироваться не на попытках расслабиться, а на борьбе с инфекцией. Ей способствует и улучшение циркуляции крови после того, как вас хорошенько «помяли».

Занимайтесь сексом

Занятия любовью повышают иммунитет! Исследование, проведенное американскими учеными, доказало, что те, кто занимается сексом 1-2 раза в неделю, имеют повышенный уровень иммуноглобулина в отличие от тех, кто воздерживается долгое время или делает это нерегулярно. Но врачи были озадачены тем, что уровень соединения остается неизменным, если заниматься сексом более 3 раз в неделю, и ученые пришли к выводу, что в деле повышения иммунитета важна умеренность.

Так что все логично: сначала устрицы, потом — секс.