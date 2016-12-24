За всю историю человечества вирус гриппа убил миллионы людей. Не верите? Woman ru. собрал те факты о заболевании, которые наглядно иллюстрируют, что недооценивать его опасность ни в коем случае нельзя.

Грипп — это постоянно мутирующие вирусы, и именно поэтому ученым не удается изобрести универсальную вакцину. Каждый год мы сталкиваемся с новой, более «изощренной» формой заболевания. Грипп очень коварен и, прикрываясь симптомами простуды, вирус размножается внутри организма и может дать о себе знать только лишь спустя 6 дней, когда обычными леденцами от кашля уже не отделаться. Надеемся, что изучив факты ниже, вы точно начнете более серьезно относиться к заболеванию.

Лингвистические головоломки

Слово «инфлюэнца» (грипп) происходит от итальянского influentia, что в переводе значит «влиять». Древние римляне считали, что только влиянием планет, звезд и Луны обусловлено такое широкое и внезапное распространение болезни — потому что никак иначе не могли его объяснить.

В английском языке грипп принято называть influenza, в то время как во французском название болезни звучит как la grippe — от английского слова gripper, что значит «захват». Любопытно, что со временем слово «грипп» вытеснило английскую «инфлюэнцу» в русском языке.

Еще одна версия восходит к арабскому слову anfalanza, что в переводе означает «нос козы»: считалось, что именно эти животные являются переносчиком заболевания.

Неутешительная статистика

Ежегодно гриппом заболевает 10% населения планеты (в России это примерно 14-15 млн. человек), а умирает от него около полумиллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения от 3 до 5 млн. людей во всем мире ежегодно страдают от осложнений, вызванных гриппом.

Осторожно — пандемия!

Всего в истории человечества было пять глобальных эпидемий гриппа. Первая произошла еще в 1889 году и называлась Азиатским или Русским гриппом. Вторая пандемия — самая массовая в истории человечества. «Испанка» охватила всю планету и унесла жизни около 20 млн. человек. В 1957 году случился Азиатский грипп, от которого погибли 2 млн. человек, через 10 лет — Гонконгский грипп. Последняя пандемия, названная Свиным гриппом, была совсем недавно — в 2009 году.

Ученые считают, что пандемии гриппа случаются два или три раза в столетие.

Нашумевшая «испанка»

Во время испанского гриппа в штате Аризона, США, были законодательно запрещены рукопожатия, а студенты, пойманные без маски, автоматически исключались из университета. Во всей стране за год погибло столько же человек, сколько во время Первой, Второй мировых, Корейской войны и войны во Вьетнаме вместе взятых.

Испанский грипп за 24 недели убил больше людей, чем СПИД за 24 года, а с 1918 по 1919 – столько же, сколько чума и оспа за 50 лет

Исследователи настаивают на том, что первый случай «испанки» произошел все-таки не в Испании, как было принято считать, а в штате Канзас, США, среди фермеров. Вирус распространился по всей стране, а затем американские солдаты привезли его в Европу, где в условиях военной антисанитарии болезнь распространилась мгновенно. В США вирус вернулся уже в мутировавшей, более опасной форме.

Свиной грипп

Свиньи всегда готовы подложить свинью человечеству. Только эти животные могут заразиться штаммом гриппа, который будет влиять и на них, и на птиц, и на человека.

Штамм Свиного гриппа, пандемия которого началась в 2009 году, — это «потомок» штамма, вызвавшего Испанский грипп в 1918 году. Как это выяснили? В 2008 году ученые решили изучить вирус «испанки» и понять, почему же эта болезнь была столь смертоносной. Они раскопали могилу некоего Марка Сайкса, который умер от болезни в Англии 90 лет назад. Медики надеялись, что штамм сохранился, потому что мужчина был похоронен в свинцовом гробу. Они не ошиблись, и через год после начала Свиного гриппа смогли произвести от него вакцину на основе вируса Испанского гриппа.

Факты, которые пугают

С появлением авиасообщения между странами болезни начали распространяться с невероятной скоростью.

Вирус, который возник в Гонконге, может быть «переправлен» в любую точку Юго-Восточной Азии всего лишь за 3-4 часа, в Европу – за 12 часов, а в Америку – за 18