На днях 67-летняя бабушка из Греции стала самой пожилой в мире суррогатной матерью после того, как выносила ребенка для собственной дочери. Девочка появилась на свет с помощью кесарева сечения на 6 недель раньше срока.

1 2 3 4 Суррогатными матерями, как оказалось, могут стать не только девушки, но и пожилые женщины



Жительница греческого города Ларисса Анастасия Онту стала старейшей суррогатной матерью планеты, подарив жизнь девочке весом чуть более 1 килограмма, которая появилась на свет на полтора месяца раньше срока. Анастасия Онту приняла решение выносить ребенка после того, как ее дочь Константина после 7-ми неудачных попыток забеременеть узнала, что уже никогда не сможет зачать малыша.

Врачи, которые помогали миссис Онту в родах, назвали ее героиней и признались, что изначально просто не верили в возможность подобного. Кстати, из-за почтенного возраста суррогатной матери вся процедура проходила по решению суда.