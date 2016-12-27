Жительница греческого города Ларисса Анастасия Онту стала старейшей суррогатной матерью планеты, подарив жизнь девочке весом чуть более 1 килограмма, которая появилась на свет на полтора месяца раньше срока. Анастасия Онту приняла решение выносить ребенка после того, как ее дочь Константина после 7-ми неудачных попыток забеременеть узнала, что уже никогда не сможет зачать малыша.
Врачи, которые помогали миссис Онту в родах, назвали ее героиней и признались, что изначально просто не верили в возможность подобного. Кстати, из-за почтенного возраста суррогатной матери вся процедура проходила по решению суда.