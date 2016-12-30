28-летний Антон Гусев недавно отправился на встречу с нотариусом, чтобы договориться с экс-супругой 31-летней Евгенией Феофилактовой о 4-летнем сыне Даниэле. По пути к юристу Антон попал в ДТП.

Интернет-пользователи продолжают активно обсуждать развод Евгении Феофилактовой и Антона Гусева, каждый из которых уже начал свою жизнь. Однако пара до сих пор связана общим сыном Даниэлем, ради которого бывший участник «Дома-2» отправился на встречу с экс-супругой и нотариусом.

«Женя собралась 1 января лететь на Кипр. Чтобы улететь с Даниэлем, ей нужно разрешение, взятое у Антона и заверенное нотариусом. И ребята вчера полвечера, полночи пытались договориться через меня, потому что они не общаются. И по пути к нотариусу Антошка попал в аварию», — сообщил друг пары Рустам Солнцев в своей Periscope-трансляции.

«Я успокаивал сегодня Женю, успокаивал Антона, теперь вас успокаиваю, общественность», — добавляет эпатажный шоумен. Поклонники надеются, что Гусев скоро поправится и вновь начнет общаться с сыном Даниэлем, так как Антон часто рассказывает, что слишком мало времени проводит с ребенком.