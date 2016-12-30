Интернет-пользователи продолжают активно обсуждать развод Евгении Феофилактовой и Антона Гусева, каждый из которых уже начал свою жизнь. Однако пара до сих пор связана общим сыном Даниэлем, ради которого бывший участник «Дома-2» отправился на встречу с экс-супругой и нотариусом.
«Я успокаивал сегодня Женю, успокаивал Антона, теперь вас успокаиваю, общественность», — добавляет эпатажный шоумен. Поклонники надеются, что Гусев скоро поправится и вновь начнет общаться с сыном Даниэлем, так как Антон часто рассказывает, что слишком мало времени проводит с ребенком.