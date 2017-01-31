30-летняя певица Лама Сафонова, известная под псевдонимом LAMA, продолжает бороться со смертельной болезнью и не забывает рассказывать поклонникам о том, как продвигается лечение. На днях звезда поделилась с фолловерами в Instagram свежими снимками, сделанными после операции.

Вот уже которую неделю экс-возлюбленная американского актера Винни Джонса, российская певица Лама Сафонова, борется с раком. Две недели назад Лама сообщила, что ей сделали операцию, но после этого ее состояние только ухудшилось. Друзьям звезды удалось собрать деньги на еще одну процедуру, и после нее Сафонова выложила в Instagram снимки с больничной койки, ужаснувшие подписчиков.

«Пройдя через все это, Готовясь к химиотерапии, которая может оказаться более опасной, чем операция — я наполняю свои мысли и свое тело снова ЛЮБОВЬЮ… Я благодарю его за то, что оно дает мне шанс его спасти. Спасибо всем тем людям, кто молится за меня», — подписала Лама один из кадров (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).