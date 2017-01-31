Вот уже которую неделю экс-возлюбленная американского актера Винни Джонса, российская певица Лама Сафонова, борется с раком. Две недели назад Лама сообщила, что ей сделали операцию, но после этого ее состояние только ухудшилось. Друзьям звезды удалось собрать деньги на еще одну процедуру, и после нее Сафонова выложила в Instagram снимки с больничной койки, ужаснувшие подписчиков.
«Пройдя через все это, Готовясь к химиотерапии, которая может оказаться более опасной, чем операция — я наполняю свои мысли и свое тело снова ЛЮБОВЬЮ… Я благодарю его за то, что оно дает мне шанс его спасти. Спасибо всем тем людям, кто молится за меня», — подписала Лама один из кадров (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Ее бывший кавалер мог бы оплатить все и сразу
Здоровья!
Смелая, такую татуировку сделала
надеюсь, те мужчины и друзья, которые были в "здоровой" жизни, помогу хотя бы финансово. выздоравливайте, боритесь, пусть болезнь отступит
Может я не права, но мне кажется у этой девушки что-то случилось в личной жизни, какое-то потрясение, которое ускорило болезнь
Она замужем, у нее нет детей, да, но ей только 30 лет - у нее еще все впереди.и кстати, мы живем с ней в одном подъезде и раньше я часто ее видела, но уже полгода ее не видно, и ее машины. в реале она очень эффектная, высокая девушка с хорошей фигурой, очень жаль, что на нее свалились такие испытания
Тысячи женщин в мире,подарившие миру хороших людей,специалистов,точно так же болеют раком.От этой болезни не застрахован никто.
Эта девушка известна в своих кругах,ей помогут с деньгами,сведут с хорошими специалистами,а что делать простым обычным людям?Увы,кроме своих близких,надеяться им не на кого,кто их пожалеет и поможет?
Коварная и страшная болезнь. Здоровья ей. Но снимков на больничной койке я не понимаю
Коварная и страшная болезнь. Здоровья ей. Но снимков на больничной койке я не понимаю
Про Винни Джонса зря написали. Мужик-то женат давно и прочно, погуглите, а эта девушка никакая не возлюбленная,а просто временное развлечение за небольшие деньги. У нее таких возлюбленных было много, я полагаю. Не, конечно, и работниц сферы секс-услуг жалко, когда они заболевают тяжело, но все-таки. Некоторые подробности ее жизни не стоит освещать, раз уж хотите денег с людей собрать для нее.