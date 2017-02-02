Как сообщает зарубежная пресса, 53-летний Брэд Питт до недавних пор страдал от букета зависимостей — от алкоголя, антидепрессантов, а также легких запрещенных веществ. Но для того, чтобы получить совместную с экс-супругой Анджелиной Джоли опеку над детьми, актер тайно провел несколько суток в рехабе в Калифорнии.

В западных СМИ муссируется информация о тайном пребывании Брэда Питта в реабилитационной клинике в Санта-Монике. По слухам, он уже закончил лечение от зависимостей — от алкоголя, антидепрессантов и «травки» — но до сих пор пару раз в неделю приезжает в рехаб, чтобы принять участие в собрании группы «Анонимные наркоманы».

«Брэд наконец расставил приоритеты и понял, что должен полностью освободиться от своих пагубных пристрастий ради детей», — рассказал один из близких друзей актера, который предпочел остаться неназванным, в интервью американскому журналу The National Enquirer.