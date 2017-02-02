В западных СМИ муссируется информация о тайном пребывании Брэда Питта в реабилитационной клинике в Санта-Монике. По слухам, он уже закончил лечение от зависимостей — от алкоголя, антидепрессантов и «травки» — но до сих пор пару раз в неделю приезжает в рехаб, чтобы принять участие в собрании группы «Анонимные наркоманы».
«Брэд наконец расставил приоритеты и понял, что должен полностью освободиться от своих пагубных пристрастий ради детей», — рассказал один из близких друзей актера, который предпочел остаться неназванным, в интервью американскому журналу The National Enquirer.
Дела......я знала, что дело в запрещенных веществах
Может и в зависимостях дело, но Джолька с ним явно из-за измен из ревности разошлась.
Хороший близкий друг))) ве выложил, ничего не утаил.
Странно, уже в инностранных сми опровергли эту информацыю, мне нравиться то как он бореться за детей)
Хороший близкий друг))) ве выложил, ничего не утаил.
А может это вовсе и не друг?....
Нравяться мне эти источники без имени. Все вранье. Он много раз здавал тесты, они честы. Специально такие статьи делают, у них сейчас суды за детей. Проверейте Джольку явно под чем то.
Он же анализы сдавал и ничего не нашли...
Анонимные наркоманы??!! в 50 лет?!! Совсем что ли... Какие ему дети?
Может и в зависимостях дело, но Джолька с ним явно из-за измен из ревности разошлась.
Да не было никаких измен, она его кинула, ну не верят наши женщины, что жена сама может уйти и не из-за измен
Почему все защищают Бреда? Почему ему достаются овации?? Он один свободен, а бывшая с кучей детей решает все вопросы......Почему все верят ему, а не ей?? Он сам говорил, что употреблял запрещенные вещества. По видимому и остался. Что хорошего он делает в жизни? Джоли хоть увлеклась политикой фондами. А этот что делает?????? Строит из себя жертву - смешно. Мужику досталась роль жертвы. Если бы у него рыльце было чистое, уже давно компромат на Джоли предоставил. А молчит, значит сам по уши в грязи. А Джоли всего лишь не захотела, чтобы подрастающие дети смотрели на эту грязь. Молодец. Никогда не была поклонницей Джоли, но в этой истории встаю на ее защиту.