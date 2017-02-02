Ученые обнаружили связь между огрубевшей кожей на ступнях и онкологией: наследственная форма рака пищевода вызывает утолщение кожи на ладонях и ступнях. Некоторые случаи бывают настолько серьезны, что пациенты вынуждены пользоваться бритвой, чтобы удалить излишки кожи.

Натоптыши и огрубевшая кожа на ступнях часто, если не всегда, считается следствием неправильно подобранной обуви, долгой ходьбы или любви к каблукам. Но согласно новому исследованию, это неэстетичное явление может быть признаком чего-то гораздо более опасного. Ученые из Лондонского университета королевы Марии предполагают, что существует связь между сухими мозолями, натоптышами, огрубевшей кожей и наследственной формой рака пищевода.

Исследование может помочь медикам более детально изучить такие заболевания кожи как экзема и псориаз

Ген iRHOM2, отвечающий за болезнь, играет важную роль в состоянии кожи: он регулирует содержание в ней кератина, из которого в основном состоят ногти и волосы. Если количество кератина превышено (что происходит при наличии гена), то скорость нарастания рогового слоя эпидермиса увеличивается, верхний слой просто не успевает обновляться, и кожа начинает грубеть. Ученые обнаружили, что у мышей с пониженной активностью гена кожа на лапах была очень тонкой. В то же время у людей с повышенной его активностью ученые выявили развивающийся рак пищевода и заметили сильно огрубевшие подошвы ног.