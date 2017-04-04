Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, ежедневная нагрузка на позвоночник и суставы вследствие ношения тяжестей и даже, увы, наследственность и возраст – все эти факторы могут спровоцировать проблемы с опорно-двигательным аппаратом... Давайте разберемся, что делать, если вы столкнулись с этим недугом?

В первую очередь, нужно иметь в виду, что заболевания опорно-двигательного аппарата могут прогрессировать довольно быстро... Поэтому наиболее оптимальным решением будет своевременное обращение и консультация с врачами-специалистами! Международную репутацию и признанный авторитет в области ортопедии и ортопедической хирургии заслужили австрийские клиники группы PremiQaMed, которые стремятся найти индивидуальный подход к каждому пациенту.

Специалисты клиник используют наиболее современные технологии: ультразвуковое исследование позвоночников и суставов, цифровую рентгеноскопию, компьютерную томографию, высокопольный магнитно-резонансный аппарат.

При хронических болях в области опорно-двигательного аппарата врачи клиник PremiQaMed предлагают пациентам инвазивные варианты лечения: инъекции местного воздействия, микрохирургические услуги при помощи компьютерной и магнитно-резонансной томографии, позволяющие добиться максимального воздействия на болевые участки.

Если консервативные способы лечения (физиотерапия) не приносят облегчения, пациенту часто рекомендуется операция. В клиниках группы PremiQaMed применяются самые современные технологии ортопедической хирургии, которые способствуют быстрому послеоперационному восстановлению и возврату пациента к активному образу жизни.

Самые передовые технологии имплантации тазобедренного и коленного суставов

При операциях по эндопротезированию тазобедренного сустава, проводимых в клиниках группы PremiQaMed, не травмируются мышцы, сухожилия и нервы, как это происходит при других минимально-инвазивных операциях. Зона хирургического вмешательства необширна, поэтому риски заражения инфекцией и кровопотери сводятся к минимальным. Заживление тканей проходит тоже быстро.

Эндопротезирование коленного сустава также проходит с использованием последних достижений медицинских технологий. Макеты протеза проектируются на основе предварительно сделанных снимков КТ или МРТ индивидуально для каждого пациента. Это позволяет осуществить точную регулировку сустава и полностью восстанавливает ось нижних конечностей. Кроме того, подобное щадящее эндопротезирование не приводит к обильной потере крови и значительно снижает риск эмболии.

Лечение вальгусной деформации

К сожалению, не существует единого подхода к лечению, который мог бы решить проблему всех случаев вальгусной деформации. Во многих случаях операции не дают желаемого результата, а послеоперационные осложнения наблюдаются довольно часто. Тем не менее, благодаря многолетнему опыту коллектива хирургов, профессиональной системе обеспечения качества и интенсивной научной деятельности специалистам Центра хирургии стопы клиники группы PremiQaMed в 95% случаев удается добиться очень хорошего результата в лечении вальгусной деформации!

Артроскопия тазобедренного сустава

Тазобедренный сустав расположен глубже других суставов. Доступ к нему особенно сложен, поэтому артроскопия тазобедренного сустава требует мастерства хирурга и специальное оборудование. Артроскопия позволяет установить повреждения, которые иногда не видны на рентгеновских снимках, и сразу их устранить. При помощи возможностей техники предыдущего поколения таких результатов было невозможно достичь без больших разрезов и длительной неподвижности пациента.

Центр регенерации хрящевой ткани и ортобиологии

Специалисты Центра используют в своей работе инновационные биотехнологии – собственные хрящевые клетки организма и «умные» биоматериалы, позволяющие обойтись без полной замены сустава и восстановить естественную хрящевую ткань пациента. Особенно хорошо поддается регенерации ткань коленного сустава.

Центр лечения остеомиелита

Остеомиелит — это воспаление костного мозга вследствие инфицированных искусственных суставов, открытых переломов и других заболеваний. Его лечение — одна их самых сложных задач ортопедической хирургии. Если ранее требовалось выполнение многочисленных операций и многомесячное пребывание в стационаре, то венским специалистам удается обойтись одной операцией с кратковременным стационарным пребыванием.

Восстановление и физиотерапия

Отдельно стоит отметить, что в клиниках группы PremiQaMed придерживаются принципа «все услуги — из одних рук», поэтому помимо хирургических услуг стремятся предоставить пациентам максимально широкие возможности для послеоперационной реабилитации. Физиотерапевтические процедуры, индивидуальная программа реабилитации и консультации всех необходимых специалистов — все направлено на то, чтобы пациент мог как можно быстрее вернуться к привычной полноценной жизни.

Конечно, мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Однако предупрежден — значит, вооружен! Ведите здоровый образ жизни, не болейте, но знайте: если проблемы все же возникнут, специалисты холдинга PremiQaMed постараются сделать все возможное, чтобы вас от них избавить!

PremiQaMed Privatkliniken GmbH

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