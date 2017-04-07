Аппетит — вещь коварная, и приходит он все-таки не во время еды. Иногда бывает такое, что смотря фильм, видим на обеденном столе героя гамбургер и понимаем, что если сейчас же не съесть такой, то произойдет что-то ужасное. Но поддаваться искушению съесть вредную еду не надо: это временно облегчит ваше состояние, но проблему не искоренит. «Какую еще проблему? Я просто хочу съесть этот гамбургер с сочной котлетой!» — скажете вы. Но таким образом ваше тело подает сигналы о том, что в организме есть дисбаланс витаминов, питательных веществ и микроэлементов, и дело нужно исправлять вовсе не фастфудом. Но откуда взялся этот зверский аппетит, и почему иногда хочется чего-то соленого, а в другой раз — сладкого?
Если вам хочется:
Шоколада
Для начала вспомните, как скоро должна начаться менструация? Женщины так часто хотят шоколада во время месячных, потому что в какао содержится много магния: это именно тот микроэлемент, который теряется в больших количествах вместе с кровью.
Согласно данным исследования Американского химического общества, постоянно хотеть шоколада также могут люди в стрессе или депрессии: он повышает уровень серотонина («гормона счастья»), допамина («гормона хорошего самочувствия») и окситоцина («гормона любви»), который выделяется во время объятий, поцелуев и занятий сексом. А самое главное, благодаря содержанию магния и теобромина сладость снижает уровень кортизола — «гормона стресса».
Ни один из вышеперечисленных пунктов вас не касается, но рука так и тянется к плитке? Скорее всего, вашему организму недостает того же магния, хрома, витаминов группы В и незаменимых жирных кислот. Чем больше содержания какао в шоколаде — тем больше в нем магния.
Микроэлемент не только поддерживает иммунную систему и предотвращает различные воспаления, но и играет важную роль в работе нервной системы и влияет на качество костей. Помимо шоколада много магния содержится в рыбе, зеленых листовых овощах, орехах, фасоли и гречке.
Сыра
Добавляете тертый сыр почти во все блюда и едите его на завтрак, обед и ужин? Возможно, вы испытываете проблемы с памятью и трудности с концентрацией внимания. Исследование, проведенное американскими учеными, доказало, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще испытывают тягу к сыру, чем здоровые.
Вполне вероятно, что вашему организму не хватает кальция. Относитесь к женщинам, которые предпочитают обезжиренные продукты тем, в которых содержится хотя бы минимальное количество жира? Врачи бьют тревогу: из-за того, что в обезжиренных продуктах почти не содержится кальция, в настоящее время у огромного количества представительниц слабого пола остеопороз дает о себе знать уже в 40-50 лет! Так что не отказывайте себе в удовольствии съесть несколько кусочков вашего любимого Чеддера. Сыр содержит очень много кальция, который поддерживает здоровье зубов, костей, мышц, сердца и нервной системы.
Получается, что сыр — это суперпродукт, потому что для переработки кальция организму требуется достаточное количество витамина D: оба вещества сразу же вступают во взаимодействие, и именно поэтому кальций лучше всего усваивается именно из этого молочного продукта.
Если вы с утра до позднего вечера сидите в офисе, живете в холодном климате, а на выходных настолько поглощены домашними делами, что на прогулку сил уже не остается, то витамина D в вашем организме точно не хватает. Постарайтесь чаще выходить на улицу в солнечные дни, а если же этот вариант не для вас, ешьте помимо сыра больше жирной рыбы, сливочного масла, яичных желтков и лесных лисичек.
Конфет
Речь идет о «хочется чего-нибудь сладенького». Знакомо? Такую фразу мы говорим себе каждый раз, когда уровень напряжения зашкаливает: сроки горят, машина сломалась, а ребенка некому забрать из детского сада. Вот мы и сидим за рабочим столом, поглощая конфеты одну за другой. Но не спешите себя винить: сахар активизирует центр вашего мозга, что действительно на какое-то время помогает сосредоточиться на происходящем. Так что с точки зрения физиологии все вполне логично, однако приводит к скачкам уровня сахара в крови, что ведет к дальнейшей конфете. В общем, замкнутый круг.
Но если в жизни полный штиль, а руки все равно тянутся за конфетой? Что еще вам пытается сказать организм? Возможно, виноват дефицит хрома, который «работает» в связке с инсулином, чтобы облегчить всасывание глюкозы из крови в клетки тела. Вместо сладкого в таком случае ешьте богатые хромом субпродукты, говядину, курицу, морковь, картофель, брокколи, спаржу, цельнозерновые и яйца.
Мяса
Жажда мяса может быть результатом низкого качества белка, который вы потребляете, его отсутствия (если вы вегетарианец), а также недостатка в организме основных микроэлементов, которые содержатся в животном белке: цинка, железа, В12 и Омега-3.
Возможно, организму также не хватает цинка, который отвечает за здоровье кожи, волос и ногтей. Не только красное мясо содержит большое количество этого минерала, но еще моллюски и сыр.
Несмотря на то, что именно красное мясо — самый большой источник железа и цинка, вовсе не значит, что питание вегетарианцев неполноценно: просто в этом случае для того, чтобы питаться сбалансированно, нужно уделить больше времени на разработку своего рациона. Например, железа много содержится в тофу, грибах, картофеле, бобовых, орехах, семенах и сухофруктах. Цинка же много в чечевице, шпинате, тыквенных семечках и хлебе грубого помола.
Печенья, макарон, хлеба, риса
Целую неделю вы мечтали о круассане и просто не находили себе места: вот он красуется на прилавке, свежий и румяный. Мысли о нем не оставляли вас ни на час: мозг срочно требовал чего-то углеводного! На самом деле, это не что иное как жажда сахара.
Тяга к простым углеводам может указывать на гипогликемию (колебания уровня сахара в крови) и дефицит хрома, что ведет к постоянной сильной усталости и быстрой утомляемости. Чтобы восполнить недостаток микроэлемента, ешьте бананы, яблоки, абрикосы, паприку, шпинат, свеклу, авокадо, брокколи и морковь.
Организм резко снижает выработку серотонина (и, соответственно, триптофана), нам грустно и тоскливо, именно поэтому тело ищет «поддержки» извне и находит ее в мучном. Недостаток аминокислоты ведет к плохому настроению, тревожности и проблемам со сном. Полезные источники триптофана — индейка, молоко, яйца, кешью, грецкие орехи, творог и бананы.
Чипсов, соленьев
Во-первых, ваш организм обезвожен. Нередко жажду мы принимаем за голод, так что тяга к соли, которая помогает удерживать жидкость, может означать, что вы пьете недостаточно воды или вы теряете ее большое количество (например, при рвоте, поносе или чрезмерном потоотделении).
Во-вторых, тяга к соленому может быть признаком нехватки электролитов.
Эти минералы необходимы для нормальной работы сердца, мышц и нервов, а также для поддержания нужного уровня увлажненности тканей. Недостаток электролитов может привести к судорогам, спазмам и головным болям. Полезная альтернатива соленым чипсам — орехи, семечки, бобовые, сухофрукты, авокадо, зеленые листовые овощи.
Сухариков, крекеров, орехов, хлебцев
Хочется чем-то похрустеть? Специалисты по питанию выделяют две причины. Первая — вы находитесь в состоянии стресса: хруст помогает немного снять напряжение. Вторая — в основном, вы едите жидкую пищу (смузи, супы, йогурты), и вашим слюнным железам и челюстям, что называется «стало скучно». Через день-два им нужна стимуляция — отсюда и тяга к твердой еде.
Мороженого, йогурта
Возможно, причина в изжоге или кислотном рефлюксе: врачи утверждают, что продукты со сливочной текстурой успокаивают раздраженный пищевод, что как раз и необходимо организму на данный момент. Также тягу к мороженому или йогурту может вызвать… ваша любовь к безрецептурным обезболивающим! Нестероидные противовоспалительные препараты могут показаться безобидными, однако могут вызвать воспаление в желудке, и желание чего-то «нежного» - это знак от организма немного поумерить пыл.
Жареного картофеля или картофеля фри
Тяга к жареной пище — не что иное как крик организма о помощи. Скорее всего, вы на диете и сильно урезаете количество потребляемого жира. Настолько, что телу становится уже все равно, откуда его брать: из полезной пищи (орехов, авокадо, оливок) или же из продуктов с трансжирами (картофель фри как раз входит в их число). Как решить эту проблему? Ешьте больше «хороших» жиров: жирную рыбу, орехи, семена, оливковое масло и авокадо. Чувствуете, что ни секунды не проживете именно без картошки? Запеките в духовке сладкий молодой корнеплод с травами и подайте с овощным салатом, политым оливковым маслом — так вы утолите и эмоциональный голод (желание во что бы то ни стало съесть картофель), и физический (потребность в жирах).
Острой еды: сальсы, паприки, буррито, карри
Самая распространенная причина, по которой вы жаждете остренького, — ваше тело требует охлаждения. Почему, например, мексиканская, индийская и карибская кухни славятся обилием острых блюд? Все потому что в жарком климате перегретому телу нужно остывать, и легче всего это сделать с помощью специй, которые способствуют выделению пота. Он и охлаждает организм.
Так что, если время от времени у вас бывает нестерпимое желание съесть острое карри или сальсу, задумайтесь над визитом к эндокринологу.
Ну и, конечно же, куда без эндорфинов. Острая пища вызывает выброс «гормонов радости», так что вот вам и альтернатива пресловутой шоколадке!
Сладкой газировки
Многие не любят газировку: слишком приторно и нездорово. Однако иногда ваши постоянные предпочтения отходят на второй план, и вы страстно начинаете хотеть выпить этот вредный напиток: прямо здесь и сейчас, не откладывая. Скорее всего, вам необходим кофеин: одна порция колы содержит его 30 мг — этого достаточно, чтобы дать вам немного энергии и помочь взбодриться. Еще одна причина желания – дефицит кальция. Его роль в жизнедеятельности настолько важна, что когда этого микроэлемента организму начинает не хватать, тело начинает использовать кальций из костей. Каким образом газировка может повлиять на этот процесс? Содержащаяся в ней фосфорная кислота вымывает микроэлемент из костей, чтобы тело смогло его усвоить, однако. Как несложно догадаться, это наносит огромный вред костям и в долгосрочной перспективе ведет к раннему остеопорозу.
Авокадо, орехов, семечек, масла
На первый взгляд, желание съесть такие полезные продукты не может означать ровным счетом ничего: ну хочется вам опустошить целый пакет кешью или добавить в салат в 2 раза больше тыквенных семечек. Они же полезные! Мы не спорим: съесть авокадо гораздо лучше, чем пачку картофеля фри, но и в этом случае острое желание тоже сигнализирует о сбоях в организме. Прежде всего, оно указывает на дефицит калорий, нехватку жиров и, как следствие, недостаток энергии. Женщины часто необдуманно урезают количество потребляемых жиров, что неминуемо ведет к нарушениям в гормональной системе. Так что если вы сидите на жесткой диете, и вам вдруг захотелось умять горсть орехов – не противьтесь, потому что это не блажь, а потребность.
Лимона, квашеной капусты, маринованных огурцов
Приспичило посреди ночи открыть банку с маринованными корнишонами? Причиной этого, на первый взгляд, безобидного импульса может быть низкое содержание желудочной кислоты. Многие маринованные и кислые продукты — это натуральные пробиотики, которых организму недостает в такой ситуации. Желудочная кислота является важным рубежом защиты организма, очищает и переваривает пищу. Если ее выработка нарушена, запускается цепочка процессов, ведущая к заболеваниям пищеварительного тракта, аллергии, дефициту питательных веществ и запорам.