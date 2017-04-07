Все мы сталкивались с неожиданной тягой к определенному продукту. Как только в голову приходит такая крамольная мысль, становится почти невозможно противостоять этой внезапной «атаке», и мы тянемся за шоколадкой или чипсами. Желание может возникнуть, прежде всего, из-за старых привычек или воспоминаний: например, вот это печенье, которое вы увидели на прилавке, вдруг напомнило фирменную выпечку вашей бабушки. А сыр, продающийся на рынке, пахнет так, словно вы опять очутились на маленькой французской ферме, на которой побывали в прошлом году. И вам нестерпимо хочется все это немедленно попробовать! Однако, не поверите, есть случаи, когда невыносимое желание съесть именно картошку фри связано с недостатком питательных веществ. Как определить, каких микроэлементов не хватает организму, и чем заменить фастфуд, чтобы удовлетворить требованиям тела, читайте в этом материале.

Аппетит — вещь коварная, и приходит он все-таки не во время еды. Иногда бывает такое, что смотря фильм, видим на обеденном столе героя гамбургер и понимаем, что если сейчас же не съесть такой, то произойдет что-то ужасное. Но поддаваться искушению съесть вредную еду не надо: это временно облегчит ваше состояние, но проблему не искоренит. «Какую еще проблему? Я просто хочу съесть этот гамбургер с сочной котлетой!» — скажете вы. Но таким образом ваше тело подает сигналы о том, что в организме есть дисбаланс витаминов, питательных веществ и микроэлементов, и дело нужно исправлять вовсе не фастфудом. Но откуда взялся этот зверский аппетит, и почему иногда хочется чего-то соленого, а в другой раз — сладкого?

Если вам хочется:

Шоколада

Для начала вспомните, как скоро должна начаться менструация? Женщины так часто хотят шоколада во время месячных, потому что в какао содержится много магния: это именно тот микроэлемент, который теряется в больших количествах вместе с кровью.

Согласно данным исследования Американского химического общества, постоянно хотеть шоколада также могут люди в стрессе или депрессии: он повышает уровень серотонина («гормона счастья»), допамина («гормона хорошего самочувствия») и окситоцина («гормона любви»), который выделяется во время объятий, поцелуев и занятий сексом. А самое главное, благодаря содержанию магния и теобромина сладость снижает уровень кортизола — «гормона стресса».

Не стоит корить себя за несколько долек, съеденных после неудачного собеседования или плохого разговора с боссом

Ни один из вышеперечисленных пунктов вас не касается, но рука так и тянется к плитке? Скорее всего, вашему организму недостает того же магния, хрома, витаминов группы В и незаменимых жирных кислот. Чем больше содержания какао в шоколаде — тем больше в нем магния.

Подсчитано, что примерно 80% населения России потребляют магния в недостаточных количествах.

Микроэлемент не только поддерживает иммунную систему и предотвращает различные воспаления, но и играет важную роль в работе нервной системы и влияет на качество костей. Помимо шоколада много магния содержится в рыбе, зеленых листовых овощах, орехах, фасоли и гречке.

Сыра

Добавляете тертый сыр почти во все блюда и едите его на завтрак, обед и ужин? Возможно, вы испытываете проблемы с памятью и трудности с концентрацией внимания. Исследование, проведенное американскими учеными, доказало, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще испытывают тягу к сыру, чем здоровые.

Кроме того, сыр, как и шоколад, улучшает настроение и способствует расслаблению: но на этот раз все благодаря содержанию L-триптофана.

Вполне вероятно, что вашему организму не хватает кальция. Относитесь к женщинам, которые предпочитают обезжиренные продукты тем, в которых содержится хотя бы минимальное количество жира? Врачи бьют тревогу: из-за того, что в обезжиренных продуктах почти не содержится кальция, в настоящее время у огромного количества представительниц слабого пола остеопороз дает о себе знать уже в 40-50 лет! Так что не отказывайте себе в удовольствии съесть несколько кусочков вашего любимого Чеддера. Сыр содержит очень много кальция, который поддерживает здоровье зубов, костей, мышц, сердца и нервной системы.

90% населения России испытывает дефицит витамина D, ведь полгода мы почти не видим солнца. Недостаток этого биологически-активного вещества вы можете восполнить, кто бы мог подумать, тоже с помощью сыра!

Получается, что сыр — это суперпродукт, потому что для переработки кальция организму требуется достаточное количество витамина D: оба вещества сразу же вступают во взаимодействие, и именно поэтому кальций лучше всего усваивается именно из этого молочного продукта.

Вы заказываете пасту с двойной порцией пармезана, а в вашем холодильнике можно найти несколько видов сыра, задумайтесь: может, вам не хватает «солнечного витамина»?

Если вы с утра до позднего вечера сидите в офисе, живете в холодном климате, а на выходных настолько поглощены домашними делами, что на прогулку сил уже не остается, то витамина D в вашем организме точно не хватает. Постарайтесь чаще выходить на улицу в солнечные дни, а если же этот вариант не для вас, ешьте помимо сыра больше жирной рыбы, сливочного масла, яичных желтков и лесных лисичек.

Конфет

Речь идет о «хочется чего-нибудь сладенького». Знакомо? Такую фразу мы говорим себе каждый раз, когда уровень напряжения зашкаливает: сроки горят, машина сломалась, а ребенка некому забрать из детского сада. Вот мы и сидим за рабочим столом, поглощая конфеты одну за другой. Но не спешите себя винить: сахар активизирует центр вашего мозга, что действительно на какое-то время помогает сосредоточиться на происходящем. Так что с точки зрения физиологии все вполне логично, однако приводит к скачкам уровня сахара в крови, что ведет к дальнейшей конфете. В общем, замкнутый круг.

Но если в жизни полный штиль, а руки все равно тянутся за конфетой? Что еще вам пытается сказать организм? Возможно, виноват дефицит хрома, который «работает» в связке с инсулином, чтобы облегчить всасывание глюкозы из крови в клетки тела. Вместо сладкого в таком случае ешьте богатые хромом субпродукты, говядину, курицу, морковь, картофель, брокколи, спаржу, цельнозерновые и яйца.

Мяса

Жажда мяса может быть результатом низкого качества белка, который вы потребляете, его отсутствия (если вы вегетарианец), а также недостатка в организме основных микроэлементов, которые содержатся в животном белке: цинка, железа, В12 и Омега-3.

Если вам нестерпимо хочется бургер с сочной котлетой, но на носу пляжный сезон, что делать? Налегайте на рыбу и птицу — в них много железа и мало калорий

Возможно, организму также не хватает цинка, который отвечает за здоровье кожи, волос и ногтей. Не только красное мясо содержит большое количество этого минерала, но еще моллюски и сыр.

Несмотря на то, что именно красное мясо — самый большой источник железа и цинка, вовсе не значит, что питание вегетарианцев неполноценно: просто в этом случае для того, чтобы питаться сбалансированно, нужно уделить больше времени на разработку своего рациона. Например, железа много содержится в тофу, грибах, картофеле, бобовых, орехах, семенах и сухофруктах. Цинка же много в чечевице, шпинате, тыквенных семечках и хлебе грубого помола.

Растительное железо усваивается в разы хуже, чем животное, поэтому комбинируйте эти продукты с теми, которые содержат витамин С (цитрусовые, квашеная капуста, перцы, смородина), так как он способствует его лучшей переработке.

Печенья, макарон, хлеба, риса

Целую неделю вы мечтали о круассане и просто не находили себе места: вот он красуется на прилавке, свежий и румяный. Мысли о нем не оставляли вас ни на час: мозг срочно требовал чего-то углеводного! На самом деле, это не что иное как жажда сахара.

Ученые утверждают, что после того, как такая пища проходит все рецепторы на языке, организм воспринимает ее точно так же, как конфеты

Тяга к простым углеводам может указывать на гипогликемию (колебания уровня сахара в крови) и дефицит хрома, что ведет к постоянной сильной усталости и быстрой утомляемости. Чтобы восполнить недостаток микроэлемента, ешьте бананы, яблоки, абрикосы, паприку, шпинат, свеклу, авокадо, брокколи и морковь.

Также внезапная тяга к мучному говорит о дефиците триптофана — аминокислоты, отвечающей за синтез серотонина — «гормона радости». Так что ничего нет удивительного в том, что, например, после расставания с любимым мы начинаем налегать на шоколадное печенье, которое обходили раньше за километр.

Организм резко снижает выработку серотонина (и, соответственно, триптофана), нам грустно и тоскливо, именно поэтому тело ищет «поддержки» извне и находит ее в мучном. Недостаток аминокислоты ведет к плохому настроению, тревожности и проблемам со сном. Полезные источники триптофана — индейка, молоко, яйца, кешью, грецкие орехи, творог и бананы.

Чипсов, соленьев

Во-первых, ваш организм обезвожен. Нередко жажду мы принимаем за голод, так что тяга к соли, которая помогает удерживать жидкость, может означать, что вы пьете недостаточно воды или вы теряете ее большое количество (например, при рвоте, поносе или чрезмерном потоотделении).

Во-вторых, тяга к соленому может быть признаком нехватки электролитов.

Например, согласно одному научному исследованию, женщины, заявившие о непреодолимом желании съесть что-то соленое, испытывали нехватку кальция, натрия, магния и цинка.

Эти минералы необходимы для нормальной работы сердца, мышц и нервов, а также для поддержания нужного уровня увлажненности тканей. Недостаток электролитов может привести к судорогам, спазмам и головным болям. Полезная альтернатива соленым чипсам — орехи, семечки, бобовые, сухофрукты, авокадо, зеленые листовые овощи.

Сухариков, крекеров, орехов, хлебцев

Хочется чем-то похрустеть? Специалисты по питанию выделяют две причины. Первая — вы находитесь в состоянии стресса: хруст помогает немного снять напряжение. Вторая — в основном, вы едите жидкую пищу (смузи, супы, йогурты), и вашим слюнным железам и челюстям, что называется «стало скучно». Через день-два им нужна стимуляция — отсюда и тяга к твердой еде.

Мороженого, йогурта

Возможно, причина в изжоге или кислотном рефлюксе: врачи утверждают, что продукты со сливочной текстурой успокаивают раздраженный пищевод, что как раз и необходимо организму на данный момент. Также тягу к мороженому или йогурту может вызвать… ваша любовь к безрецептурным обезболивающим! Нестероидные противовоспалительные препараты могут показаться безобидными, однако могут вызвать воспаление в желудке, и желание чего-то «нежного» - это знак от организма немного поумерить пыл.

Жареного картофеля или картофеля фри

Тяга к жареной пище — не что иное как крик организма о помощи. Скорее всего, вы на диете и сильно урезаете количество потребляемого жира. Настолько, что телу становится уже все равно, откуда его брать: из полезной пищи (орехов, авокадо, оливок) или же из продуктов с трансжирами (картофель фри как раз входит в их число). Как решить эту проблему? Ешьте больше «хороших» жиров: жирную рыбу, орехи, семена, оливковое масло и авокадо. Чувствуете, что ни секунды не проживете именно без картошки? Запеките в духовке сладкий молодой корнеплод с травами и подайте с овощным салатом, политым оливковым маслом — так вы утолите и эмоциональный голод (желание во что бы то ни стало съесть картофель), и физический (потребность в жирах).

Острой еды: сальсы, паприки, буррито, карри

Самая распространенная причина, по которой вы жаждете остренького, — ваше тело требует охлаждения. Почему, например, мексиканская, индийская и карибская кухни славятся обилием острых блюд? Все потому что в жарком климате перегретому телу нужно остывать, и легче всего это сделать с помощью специй, которые способствуют выделению пота. Он и охлаждает организм.

Еще одной причиной могут быть проблемы с щитовидной железой. Капсаицин, который содержится в острой еде, ускоряет обмен веществ. Если щитовидка «барахлит», это может повлечь за собой замедление метаболизма, и организм будет стремиться его ускорить, употребляя в пищу такую еду.

Так что, если время от времени у вас бывает нестерпимое желание съесть острое карри или сальсу, задумайтесь над визитом к эндокринологу.

Ну и, конечно же, куда без эндорфинов. Острая пища вызывает выброс «гормонов радости», так что вот вам и альтернатива пресловутой шоколадке!

Сладкой газировки

Многие не любят газировку: слишком приторно и нездорово. Однако иногда ваши постоянные предпочтения отходят на второй план, и вы страстно начинаете хотеть выпить этот вредный напиток: прямо здесь и сейчас, не откладывая. Скорее всего, вам необходим кофеин: одна порция колы содержит его 30 мг — этого достаточно, чтобы дать вам немного энергии и помочь взбодриться. Еще одна причина желания – дефицит кальция. Его роль в жизнедеятельности настолько важна, что когда этого микроэлемента организму начинает не хватать, тело начинает использовать кальций из костей. Каким образом газировка может повлиять на этот процесс? Содержащаяся в ней фосфорная кислота вымывает микроэлемент из костей, чтобы тело смогло его усвоить, однако. Как несложно догадаться, это наносит огромный вред костям и в долгосрочной перспективе ведет к раннему остеопорозу.

Авокадо, орехов, семечек, масла

На первый взгляд, желание съесть такие полезные продукты не может означать ровным счетом ничего: ну хочется вам опустошить целый пакет кешью или добавить в салат в 2 раза больше тыквенных семечек. Они же полезные! Мы не спорим: съесть авокадо гораздо лучше, чем пачку картофеля фри, но и в этом случае острое желание тоже сигнализирует о сбоях в организме. Прежде всего, оно указывает на дефицит калорий, нехватку жиров и, как следствие, недостаток энергии. Женщины часто необдуманно урезают количество потребляемых жиров, что неминуемо ведет к нарушениям в гормональной системе. Так что если вы сидите на жесткой диете, и вам вдруг захотелось умять горсть орехов – не противьтесь, потому что это не блажь, а потребность.

Лимона, квашеной капусты, маринованных огурцов

Приспичило посреди ночи открыть банку с маринованными корнишонами? Причиной этого, на первый взгляд, безобидного импульса может быть низкое содержание желудочной кислоты. Многие маринованные и кислые продукты — это натуральные пробиотики, которых организму недостает в такой ситуации. Желудочная кислота является важным рубежом защиты организма, очищает и переваривает пищу. Если ее выработка нарушена, запускается цепочка процессов, ведущая к заболеваниям пищеварительного тракта, аллергии, дефициту питательных веществ и запорам.