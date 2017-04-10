Перед каждой женщиной, которая ведет половую жизнь, встает вопрос о выборе метода контрацепции. Современная фармацевтика предоставляет большой выбор противозачаточных средств. Одним из самых популярных способов защиты от нежелательной беременности является прием оральных контрацептивов (ОК). Эти препараты содержат в себе определенную дозу гормонов, в связи с чем у женщин часто возникает множество вопросов, связанных с особенностями приема таблеток, противопоказаниями и возможными побочными эффектами. О том, как правильно принимать гормональные препараты без вреда для здоровья, Woman.ru спросил врача-гинеколога Клинического госпиталя на Яузе, Глухову Надежду Константиновну.

Современная женщина должна знать, что грамотно подобранный препарат не оказывает негативное влияние на состояние организма. Но бывают такие ситуации, когда молодые женщины самостоятельно назначают себе прием оральных контрацептивов без предварительной консультации со специалистом и пьют их годами. Их все устраивает, поскольку это достаточно надежный метод контрацепции, одновременно позволяющий контролировать менструальный цикл. Но, к сожалению, такой бесконтрольный, длительный прием в конечном итоге иногда приводит к полному отсутствию менструации. В таком случае, конечно, надо отменять прием, обращаться к специалисту и решать вопрос о восстановлении цикла.

Мифы об ОК

Среди женщин бытует миф о том, что на фоне приема препаратов могут возникнуть проблемы в работе организма: набор веса, кожные высыпания, повышение давления. Но такая реакция может появиться только в случае неправильно подобранного препарата.

Выбор оральных контрацептивов основывается на результатах анализов на женские и мужские гормоны, УЗИ печени и почек, анализах мочи, биохимии крови, а в случае соответствующих жалоб — УЗИ молочных желез и органов малого таза.

Также врач обязательно принимает во внимание анамнез и подбирает препарат с учетом определенных факторов — возраста, беременностей и имеющихся заболеваний.

В прошлом веке действительно назначались контрацептивы, которые в своем составе содержали мужские половые гормоны. Это было первое поколение контрацепции — единственные доступные в то время таблетки. У принимавших их женин мог появиться лишний вес, усилиться рост волос на теле, огрубеть голос.

Сейчас такие контрацептивы не применяются, а современные таблетки не влияют негативно на состояние и функционирование организма

С другой стороны, подбор препаратов всегда индивидуален и надо ориентироваться на реакцию организма в каждом конкретном случае. В случае появления жалоб назначение всегда можно скорректировать. С использованием приема ОК последнего поколения проблем с весом практически не бывает: в редких случаях женщина может поправиться на 1-2 кг. Но рекомендации по диете надо соблюдать всегда, не только при приеме препаратов.

Пищевые привычки тоже меняются крайне редко. Обычно какие-то изменения происходят в организме эмоциональных, склонных к переживаниям и самовнушению женщин.

Еще одним страхом женщин при приеме ОК является риск снижения либидо. Такое может произойти только в том случае, ели препарат подобран неправильно. Грамотно подобранный препарат никак не влияет на сексуальную активность.

Заболевания, возникающие при приеме ОК

Бывает такое, что на фоне приема контрацептивов у женщины развивается вагинальный кандидоз — «молочница». Это связано с тем, что при приеме гормонов у женщин немного снижается иммунитет. Адекватное лечение, как правило, приводит к полному излечению.

Если у женщины выраженный варикоз нижних конечностей, заболевание тоже может обостриться на фоне препаратов и сопровождаться отеками.

При приеме любых ОК необходимо делать перерыв для того, чтобы организм мог восстановиться, но считается оптимальным прием противозачатных таблеток непрерывно в течение 2 лет.

Если женщина принимает оральные контрацептивы, раз в год она должна посещать гинеколога с целью профилактического осмотра. Принимать решение о том, надо ли продолжать или прекращать прием, оптимально подобран препарат или нет, должен гинеколог. Он определяет это на основе осмотра, анамнеза, ряда анализов.

При отмене приема контрацептивов важно соблюдать правило: если упаковка начата, ее надо допить до конца

Если бросить прием ОК, не закончив упаковку, можно вызвать сбой менструального цикла, и предугадать, сколько он будет длиться, невозможно. Его восстановление будет зависеть от индивидуальных особенностей организма. Сбой менструального цикла может наступить также при условии длительного (5-7 лет) непрерывного приема препаратов без контроля врача и необходимых перерывов.

Пациентке требуется прекращение приема ОК при возникновении следующих заболеваний:

Олигоменорея (редкие менструации)

Появление полипов

Гиперплазия цервикального канала и эндометрия. Это крайне редкое явление на фоне приема ОК. В основе его — усиленное размножение и в некоторых случаях изменение структуры клеток, из-за чего матка увеличивается в размерах.

Кому не следует отменять прием ОК?

Не рекомендуется бросать прием ОК женщинам, которым препарат назначен по медицинским показаниям для лечения следующих заболеваний:

Эндометриоз, сопровождающийся обильными менструациями и сильными болями

Гиперандрогения (избыток мужских половых гормонов)

Функциональные кисты

Не следует отказываться от данного метода контрацепции и тем женщинам, у которых было достаточно много беременностей и они не планирует еще одного ребенка, поскольку аборт является огромным стрессом для женского здоровья — не только для репродуктивной функции, но и для всего организма в целом. Когда женщина беременеет, все органы и системы перестраиваются и начинают функционировать так, чтобы выносить ребенка. Поэтому если женщина не может качественно предохраняться другими способами, этот выбор является самым надежным.

Через какое время можно беременеть после отмены контрацептивов?

Это зависит от длительности приема препаратов. Если женщина пила таблетки 2-3 месяца, можно и даже желательно беременеть сразу. При таком коротком курсе достигается так называемый ребаунд-эффект – при отмене контрацептивов у женщины активно начинают работать яичники, и беременность в большинстве случаев наступает сразу.

Если женщина принимает препараты 2 года и более, ей рекомендуется месяц предохраняться барьерными методами. Как правило, за месяц организм полностью восстанавливается. Овуляция восстанавливается практически сразу. Особое внимание на это надо обратить женщинам, которые в надежде на остаточный эффект после отмены препаратов не предохраняются другими методами.

Если после отмены препаратов беременность не наступает долгое время, это никак не связано с приемом гормональных контрацептивов. Скорее всего, это сигнализирует о проблемах со здоровьем у одного из партнеров. Это может быть как банальная усталость, переутомление, авитаминоз, так и проблемы, связанные с репродуктивной функцией.

Сегодня проблема мужского бесплодия выходит на первое место по сравнению с женским.

Когда на обследование приходит бесплодная пара, сначала врач назначает анализы мужу: мужчине пройти обследование проще и быстрее. Он должен сдать всего один анализ, спермограмму, после чего становится понятно, каким образом должно быть построено дальнейшее обследование и лечение. Если партнер здоров, обследование назначается женщине: необходимо проверить гормональный фон, сделать УЗИ, возможно, при необходимости проверять проходимость маточных труб. К тому же, женщины должны сдавать анализы в определенный день цикла. Само собой, из-за этого время, необходимое для того, чтобы выявить причину бесплодия, увеличивается.

Как восстановить организм после приема препаратов?

Чтобы препараты не оказали негативного влияния на организм, любой женщине надо соблюдать одно простое правило — для выбора подходящего метода контрацепции надо обратиться к врачу.

Когда ОК не показаны, можно выбрать другие варианты:

Барьерный метод (мужские или женские презервативы)

Внутриматочную спираль, в том числе с гормональным компонентом

Влагалищное кольцо

Внутрикожные импланты

Накожный пластырь

Последние три из перечисленных контрацептивов содержат в своем составе микродозы гормонов, которые попадают в организм женщины, минуя желудочно-кишечный тракт, и, как следствие, избавляют ее от побочных эффектов со стороны ЖКТ.

Метод предохранения выбирается в зависимости от того, какие есть показания и противопоказания, применяет ли женщина контрацепцию только для предохранения от беременности или ставит перед собой и другие задачи (защита от инфекций, лечение и т.д.)

Врач также учитывает уровень организованности женщины — например, некоторые пациентки говорят, что они забывают выпить таблетки, в таком случае этот метод им, конечно, не подойдет. Им рекомендовано применять влагалищное кольцо — оно вводится самостоятельно, один раз на 21 день.

Противопоказания к приему ОК

Печеночная недостаточность

Почечная недостаточность

Склонность к тромбозам

Онкологические заболевания (любой локализации)

Каждая женщина должна знать: для того, чтобы исключить нежелательные последствия для организма, необходимо проконсультироваться со специалистом и соблюдать ряд простых правил. Выбор метода контрацепции всегда в первую очередь должен зависеть от индивидуальных особенностей и состояния здоровья пациентки.