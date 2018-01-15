В последнее время 60-летняя Татьяна Догилева редко появляется на телеэкранах. Недавно вышел фильм, который раскрыл неизвестные подробности биографии знаменитой артистки. Оказалось, что из-за стресса у нее началась сильнейшая депрессия.

1 2 3 ... 12 Татьяна Догилева озвучила 10 фактов о своей жизни в новом биографическом фильме

Судьбу Татьяны Догилевой сложно назвать простой. В 48 лет актриса развелась с супругом Михаилом Мишином и решилась на пластическую операцию. После этого она получила роль в ситкоме «Люба, дети и завод». Из-за тяжелого графика у артистки едва не случился нервный срыв. «Не может человек работать по 12 часов в сутки, это абсолютное рабство. У меня сломался механизм сна, я вообще не спала, меня не брало ни одно снотворное», — призналась Татьяна в биографическом фильме «Моя правда. Татьяна Догилева».

Актриса около полугода спала по часу в сутки, и организм в итоге дал сбой. «Я понимала, что схожу с ума, но у кого просить помощи я не понимала», — вспомнила артистка. Актриса около полугода спала по часу в сутки, и организм в итоге дал сбой. «Я понимала, что схожу с ума, но у кого просить помощи я не понимала», — вспомнила артистка.

Подруги Татьяны нашли для нее больницу и обратились к хорошему специалисту. В психиатрической клинике Догилева провела месяц, и это, по словам самой актрисы, ее спасло. «Наверное, нужно через все пройти, чтобы понять — жизнь намного ценнее, чем профессия», — такой вывод Татьяна сделала к 52 годам, вылечившись от депрессии.



Догилева призналась, что не просто так раскрыла правду об опыте своего лечения. «Специально все это говорю, чтобы люди не совершали ошибок. Самое страшное, что человек, попадая в такую ситуацию, не понимает, что с ним происходит», — сообщила актриса.



Сейчас Татьяна изредка появляется в ток-шоу и телепередачах. В кино и сериалах Догилева практически не снимается.