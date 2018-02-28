На днях 37-летняя Кристен Белл, ставшая гостьей шоу Джоэла МакХейла, неожиданно разоткровенничалась с ведущим. В эфире знаменитость не постеснялась рассказать о том, что подхватила глистов от трехлетней дочери Дельты. Девочка в свою очередь заразилась в детском саду.
Кристен поняла, что в дошкольном учреждении что-то случилось, когда из игровой комнаты в детском саду пропал ковер. Воспитатели сообщили актрисе, что его отвезли на дезинфекцию из-за того, что у кого-то из детей были обнаружены глисты.
Ответственная мать, уяснив, что паразиты – это заразно, стала пристально следить за дочерью. Во время одного из походов Дельты в туалет Белл обнаружила большого белого червя. Спустя несколько дней и сама Кристен почувствовала неприятные симптомы.
К счастью, муж Кристен Белл, 43-летний актер Дэкс Шэппард и старшая дочь пары, 4-летняя Линкольн не заразились. Но, от греха подальше, вся семья прошла курс лечения от паразитов.
К слову, это уже не первый случай, когда знаменитость делится откровенными подробностями, касающимися здоровья. Однажды она призналась, что дала мужу попробовать свое грудное молоко.
Мммммм..вопрос..зачем нам это надо?
Мммммм..вопрос..зачем нам это надо?
Острица -не большой белый червь. Аскариды, может. Руки мыть надо и толчок.
без фото острицы в попе - не поверю!
Видимо, затем, чтобы все теперь узнали, кто такая Бэлл)))) Хождением без белья теперь мало ко кого удивишь, в ход пошли глисты...Ждём новых откровений...
😂 да этот точно
Острица -не большой белый червь. Аскариды, может. Руки мыть надо и толчок.
Согласна. А вобще у всех у нас сейчас в основном при всей гигиене тонкие длинные белые глисты. Два раза в год надо проходить этот токсичный курс по изгнанию. Иначе никак. Ну или жить спокойно с ними.