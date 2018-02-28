Американская актриса Кристен Белл поделилась неприятной историей о том, как заразилась острицами от маленькой дочери.

1 2 3 ... 12 Американская актриса Кристен Белл разоткровенничалась на шоу

На днях 37-летняя Кристен Белл, ставшая гостьей шоу Джоэла МакХейла, неожиданно разоткровенничалась с ведущим. В эфире знаменитость не постеснялась рассказать о том, что подхватила глистов от трехлетней дочери Дельты. Девочка в свою очередь заразилась в детском саду.

Звезда фильма «Очень плохие мамочки» без тени сомнения заявила: «Клянусь Богом, две недели назад у меня были глисты. Они называются острицы. Я подхватила их от детей».

Кристен поняла, что в дошкольном учреждении что-то случилось, когда из игровой комнаты в детском саду пропал ковер. Воспитатели сообщили актрисе, что его отвезли на дезинфекцию из-за того, что у кого-то из детей были обнаружены глисты.



Ответственная мать, уяснив, что паразиты – это заразно, стала пристально следить за дочерью. Во время одного из походов Дельты в туалет Белл обнаружила большого белого червя. Спустя несколько дней и сама Кристен почувствовала неприятные симптомы.



К счастью, муж Кристен Белл, 43-летний актер Дэкс Шэппард и старшая дочь пары, 4-летняя Линкольн не заразились. Но, от греха подальше, вся семья прошла курс лечения от паразитов.



К слову, это уже не первый случай, когда знаменитость делится откровенными подробностями, касающимися здоровья. Однажды она призналась, что дала мужу попробовать свое грудное молоко.

