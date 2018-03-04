04.03.2018
4 марта в российской прессе появилась информация о том, что лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков попал в больницу в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, рок-музыкант сейчас находится в отделении реанимации из-за сильной простуды.
  • Борис Гребенщиков
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    В российской прессе появилась информация о том, что Борис Гребенщиков попал в больницу 

На днях СМИ сообщили о том, что у 64-летнего Бориса Гребенщикова серьезные проблемы со здоровьем. По информации издания «Комсомольская правда», утром 3 марта певец был экстренно доставлен в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Точный диагноз артиста, из-за которого он оказался в отделении реанимации, не разглашается.

Поначалу говорили, что у Бориса Борисовича возникли проблемы с сердцем. Позже официальные представители рок-музыканта опровергли эту информацию на его личной странице в соцсети.

«Борис сильно простудился, как и многие этой зимой», — говорится в сообщении.

Родные Гребенщикова отказались от каких-либо комментариев на эту тему. Однако директор группы «Аквариум» Максим Ландэ попросил молиться за здоровье артиста.

«Знакомые рассказывают, что у него воспаление легких. Но находится Борис в сознании!» — поделился с журналистами друг Бориса Гребенщикова Виктор Тихомиров.

Отметим, что совсем недавно артист вернулся с гастролей. Следующие концерты намечены на 16 и 18 марта. Пока никакой информации об их возможной отмене нет.  

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