На днях СМИ сообщили о том, что у 64-летнего Бориса Гребенщикова серьезные проблемы со здоровьем. По информации издания «Комсомольская правда», утром 3 марта певец был экстренно доставлен в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Точный диагноз артиста, из-за которого он оказался в отделении реанимации, не разглашается.
Поначалу говорили, что у Бориса Борисовича возникли проблемы с сердцем. Позже официальные представители рок-музыканта опровергли эту информацию на его личной странице в соцсети.
Родные Гребенщикова отказались от каких-либо комментариев на эту тему. Однако директор группы «Аквариум» Максим Ландэ попросил молиться за здоровье артиста.
«Знакомые рассказывают, что у него воспаление легких. Но находится Борис в сознании!» — поделился с журналистами друг Бориса Гребенщикова Виктор Тихомиров.
Отметим, что совсем недавно артист вернулся с гастролей. Следующие концерты намечены на 16 и 18 марта. Пока никакой информации об их возможной отмене нет.
Удивительный человек!
Скорейшего выздоровления и еще много лет жизни!
И много новых песен)
Обожаю его! На концертах просто отдыхаю, волшебная музыка!!! Здоровья БГ!
Обожаю его! Волшебная музыка, всегда на концертах отдыхаю. Здоровья БГ!
Здоровья БГ!
Обязательно нужно поправиться!!!
Желаю скорейшего выздоровления! Ждем!
Не надо было ложиться на пол в программе у Урганта.