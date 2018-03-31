29 марта 70-летний Арнольд Шварценеггер поступил в медицинский центр Седарс-Синай, где ему должны были провести процедуру по замене катетерного клапана. Однако в ходе вмешательства возникли серьезные осложнения, и бывшему губернатору Калифорнии понадобилась срочная операция на открытом сердце.
Как сообщает портал TMZ со ссылкой на официальных представителей звезды «Терминатора», он уже пришел в себя и даже начал шутить.
Кстати, в одном из недавних интервью Арнольд сообщил, что совсем не чувствует себя на свой возраст. «Я знаю, что мне уже 70 лет, и что? Это лишь цифры в паспорте. Я по-прежнему ощущаю себя так же, как и 20 лет назад. Я тренируюсь, снимаюсь в кино. Жизнь прекрасна», — говорил Железный Арни корреспонденту журнала The Project.
Отметим, что это не первая операция на сердце у Шварценеггера. В 1997 году ему уже приходилось обращаться к хирургам. Тогда ему заменили клапан аорты.