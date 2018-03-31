31.03.2018
30 марта стало известно о том, что накануне Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце в одной из клиник Лос-Анджелеса. Актер уже пришел в себя после хирургического вмешательства, и его состояние оценивается как стабильное.
  • Арнольд Шварценеггер
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    Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце

29 марта 70-летний Арнольд Шварценеггер поступил в медицинский центр Седарс-Синай, где ему должны были провести процедуру по замене катетерного клапана. Однако в ходе вмешательства возникли серьезные осложнения, и бывшему губернатору Калифорнии понадобилась срочная операция на открытом сердце.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на официальных представителей звезды «Терминатора», он уже пришел в себя и даже начал шутить.

«Я вернулся!» — такими были первые слова актера после пробуждения.

Кстати, в одном из недавних интервью Арнольд сообщил, что совсем не чувствует себя на свой возраст. «Я знаю, что мне уже 70 лет, и что? Это лишь цифры в паспорте. Я по-прежнему ощущаю себя так же, как и 20 лет назад. Я тренируюсь, снимаюсь в кино. Жизнь прекрасна», — говорил Железный Арни корреспонденту журнала The Project.

Отметим, что это не первая операция на сердце у Шварценеггера. В 1997 году ему уже приходилось обращаться к хирургам. Тогда ему заменили клапан аорты.  

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