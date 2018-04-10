29-летняя Юлия Самойлова активно готовится к своему выступлению на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018». На днях стало известно о том, что в последнее время певица неважно себя чувствует из-за осложнений после гриппа.

1 2 3 ... 15 Российские СМИ сообщили о плохом самочувствии Юлии Самойловой

Всего через месяц в Лиссабоне состоится престижный международный конкурс «Евровидение». В этом году нашу страну будет представлять певица Юлия Самойлова, которая уже много лет страдает редким генетическим недугом — спинальной амиотрофией Верднига-Гофмана (заболевание, поражающее область нервной системы, которая отвечает за контроль движений мышц). Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, артистка не делает себе поблажек.

Как сообщают российские СМИ, недавно певица перенесла грипп и теперь борется с осложнениями после болезни.

Однако даже это не остановило Юлию: на днях она выступила на официальной пре-пати «Евровидения» в Москве. В своем Инстаграме Самойлова объяснила, что была вымотана и перенервничала, из-за чего ее перформанс получился недостаточно сильным.



Но инсайдеры утверждают, что это связано не только с волнением. «Юлия недолечилась. При ее редком диагнозе дело осложнилось еще больше — голосовые связки ослабли. Ухудшило ситуацию то, что к выступлению Юлия не успела подготовиться и проверить звук на площадке», — поведал анонимный источник телеграм-каналу Super.



Поклонники артистки верят, что она скоро поправится и сможет продемонстрировать все свои возможности на «Евровидении». Ожидается, что Самойлова исполнит песню I Won’t Break.

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