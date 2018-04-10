Всего через месяц в Лиссабоне состоится престижный международный конкурс «Евровидение». В этом году нашу страну будет представлять певица Юлия Самойлова, которая уже много лет страдает редким генетическим недугом — спинальной амиотрофией Верднига-Гофмана (заболевание, поражающее область нервной системы, которая отвечает за контроль движений мышц). Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, артистка не делает себе поблажек.
Однако даже это не остановило Юлию: на днях она выступила на официальной пре-пати «Евровидения» в Москве. В своем Инстаграме Самойлова объяснила, что была вымотана и перенервничала, из-за чего ее перформанс получился недостаточно сильным.
Но инсайдеры утверждают, что это связано не только с волнением. «Юлия недолечилась. При ее редком диагнозе дело осложнилось еще больше — голосовые связки ослабли. Ухудшило ситуацию то, что к выступлению Юлия не успела подготовиться и проверить звук на площадке», — поведал анонимный источник телеграм-каналу Super.
Поклонники артистки верят, что она скоро поправится и сможет продемонстрировать все свои возможности на «Евровидении». Ожидается, что Самойлова исполнит песню I Won’t Break.
Как же это предсказуемо. Облажалась по полной на припеве , а теперь сочиняет сказочки про болезнь.
Нужна замена певицы, это же очевидно.
Нужна замена певицы, это же очевидно.