На днях 72-летний Владимир Пресняков был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Артист, который сейчас находится в больнице, лично сообщил поклонникам, что его жизнь вне опасности.

Как сообщило издание «Комсомольская правда», недавно Владимир Пресняков-старший был доставлен в одну из столичных клиник. Артиста госпитализировали из-за болей в сердце.



Пользователи Сети сильно переживали за здоровье Владимира Петровича и строили догадки о его самочувствии, однако 26 апреля 2018 года он сам вышел на связь с общественностью.

Владимир Пресняков в своем микроблоге обратился к поклонникам и сообщил, что его жизни ничего не угрожает.

«Дорогие мои друзья и подруги! Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну, случился и случился, а сейчас прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое и мне значительно лучше!» — успокоил подписчиков певец. Он также поблагодарил неравнодушных за теплые слова и пожелания скорейшего выздоровления.



Артисту сделали стентирование и уже перевели в обычную палату. Супруга Владимира Преснякова — Елена — подтвердила журналистам «КП», что ее мужу стало лучше, и он получает необходимую медицинскую помощь.

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