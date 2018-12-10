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Похудевший на 40 кг Александр Семчев признался, что заболел диабетом из-за лишнего веса

10.12.2018
Александр Семчев всегда был крупным мужчиной, но за последние несколько месяцев резко похудел. На днях 49-летний актер озвучил истинную причину, которая заставила его полностью пересмотреть рацион питания.
  • Александр Семчев
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    Александр Семчев пришел в студию программы «Звезды сошлись», чтобы рассказать о борьбе с лишним весом
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Александр Семчев на протяжении многих лет боролся с лишним весом, но безуспешно. Однако недавно наметился сдвиг: звезда картины «Последний богатырь» смог сбросить около 40 килограммов. Не так давно в Сеть утекли свежие фото актера, и многие поклонники с трудом узнали его. Некоторые фанаты даже решили, что Семчев тяжело болен. Впрочем, сам он опроверг эту информацию, заявив, что просто-напросто перешел на здоровое питание.

На днях Александр пришел в студию программы «Звезды сошлись», в ходе которой отечественные селебы обсуждали расстройства пищевого поведения. Актер наконец подробно рассказал, как ему удалось стать стройнее и что же мотивировало его.

По словам Семчева, он решил всерьез взяться за себя, когда ему перестали поступать предложения о съемках. Коллеги прямым текстом говорили актеру, что он слишком крупный и для него уже нужно писать отдельные роли.

Тогда Александр сел на жесткую диету — перешел на овощи и начал питаться дробно. 

Результаты не заставили себя ждать: если раньше он носил одежду 72-го размера, то теперь в его гардеробе появились вещи 62-го.

Сейчас актер не скрывает, что из-за лишнего веса у него возникли проблемы со здоровьем. «У меня диабет второго типа. Сахар в крови уменьшился, но я еще только на пути к выздоровлению», — сообщил Александр Семчев в новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры. К слову, артист надеется, что теперь он снова будет востребован в профессии.  

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Текст: Алиса Орехова Фото: Personastars, Instagram
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