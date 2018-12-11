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Дочь Ларисы Гузеевой сообщила, что ей предстоит перенести операцию

11.12.2018
На днях 18-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова выложила очередную порцию свежих кадров на своей странице в Инстаграме. Оказалось, что девушку в скором времени ждет хирургическое вмешательство.

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова, в отличие от звездной мамы, не является активным пользователем социальных сетей, однако иногда она все же делится в своем микроблоге подробностями личной жизни. На днях девушка серьезно напугала своих подписчиков: Ольга сообщила фолловерам о предстоящей операции.

18-летняя Бухарова опубликовала в инстаграм-истории фотографию, на которой позирует с чашкой в руках.

На снимке Бухарова оставила подпись «Да, давайте заболеем перед операцией», из которой можно понять, что в скором времени девушку ждет хирургическое вмешательство.

Следом дочь Гузеевой опубликовала еще несколько фото, по которым стало ясно, что она находится в больнице.

Девушка не указала, какая именно операция ей предстоит, и когда она будет проведена. Не сообщает подробностей о диагнозе Ольги и ее мать. Мы будем и дальше держать вас в курсе, а пока желаем Ольге скорейшего выздоровления!

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Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram
Теги:

Лариса Гузеева

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