Ксения Бородина призналась, что выдавливает прыщи

Ксения Бородина активно ведет свой профиль в Инстаграме. Телеведущая часто делится полезными советами по уходу за собой, но и у нее есть вредные привычки. Об одной из таких она и поведала на днях.

Многие звезды не мыслят своей жизни без фотошопа и делятся с поклонниками исключительно идеальными снимками, боясь показать настоящих себя. Другие же, напротив, не стесняются говорить, что у них, как у всех обычных людей, бывают проблемы с кожей. Одной из таких знаменитостей стала Ксения Бородина.



На днях телеведущая опубликовала в своем микроблоге пост с рисунком под названием «Когда выскочил маленький прыщик». На нем изображена девушка, которая видит на подбородке едва заметное воспаление. Следом идет серия из нескольких картинок, на которых видно, что дама проводит некоторые манипуляции со своим лицом и, в конце концов, выдавливает злосчастный прыщик. После этого в нижней части ее лица образовывается большое красное пятно. Забавную картинку Бородина сопроводила подписью «Зачем мы все так делаем?!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

После этих слов фолловеры Ксении пришли к мнению, что их любимица также не прочь самостоятельно «подлечить» кожу.

В комментариях под постом многочисленные подписчицы телеведущей согласились с тем, что такая ситуация действительно распространена среди женщин. «Проблема многих», «100% я», «Я думала я одна такая», «Та же история», — писали девушки. Большинство фолловеров Бородиной сочли ее публикацию довольно забавной.