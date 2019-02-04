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90-летняя Элина Быстрицкая теряет зрение и больше не может ходить

В последнее время в СМИ то и дело появляются новости об ухудшении здоровья 90-летней актрисы Элины Быстрицкой. Прояснить ситуацию решила сестра артистки Софья Шегельман.

В последнее время почитателей таланта советской актрисы Элины Быстрицкой все больше тревожат новости о ее состоянии здоровья. На днях сестра 90-летней артистки Софья Шегельман рассказала в одной из программ о самочувствии Быстрицкой.

В новом выпуске передачи «Ты не поверишь!» Шегельман поведала, что актриса действительно чувствует себя плохо.

По словам Софьи, артистка не выходит на связь с прессой после скандала со своим директором Ксенией Рубцовой, которая обвинялась в воровстве ее имущества. Именно эта ситуация и стала основной причиной, из-за которой подкосилось здоровье всенародной любимицы.

Как рассказала Шегельман, сама она уже много лет живет за рубежом, поэтому не имеет возможности постоянно находится рядом с больной сестрой. Но теперь не отходит от нее ни на шаг.

«Ее здоровье плохо. Она лежит, не встает вообще и не видит», — поделилась впечатлениями после встречи с родственницей Софья. 

Судя по словам сестры знаменитой актрисы, она уже написала заявление в полицию на Рубцову и ждет ее наказания. Сама Рубцова комментариев относительно этой ситуации не дает. Woman.ru будет и дальше держать вас в курсе, а пока желаем Элине Авраамовне скорейшего выздоровления!

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04 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
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Элина Быстрицкая

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • На первом фото пример как можно красиво и достойно стареть. Ведь красивая, хоть и пожилая женщина! Без перетянутого лица или лица-подушки, губ-вареников и обрезанного носа. В погоне за невозвратимой молодостью, многие просто уродуют себя. В итоге молодыми все равно не выглядят,зато ненатуральными и даже обезображенными.

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