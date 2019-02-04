90-летняя Элина Быстрицкая теряет зрение и больше не может ходить

В последнее время в СМИ то и дело появляются новости об ухудшении здоровья 90-летней актрисы Элины Быстрицкой. Прояснить ситуацию решила сестра артистки Софья Шегельман.

1 2 3 ... 9 Поклонники Элины Быстрицкой обеспокоены состоянием ее здоровья

В последнее время почитателей таланта советской актрисы Элины Быстрицкой все больше тревожат новости о ее состоянии здоровья. На днях сестра 90-летней артистки Софья Шегельман рассказала в одной из программ о самочувствии Быстрицкой.

В новом выпуске передачи «Ты не поверишь!» Шегельман поведала, что актриса действительно чувствует себя плохо.

По словам Софьи, артистка не выходит на связь с прессой после скандала со своим директором Ксенией Рубцовой, которая обвинялась в воровстве ее имущества. Именно эта ситуация и стала основной причиной, из-за которой подкосилось здоровье всенародной любимицы.



Как рассказала Шегельман, сама она уже много лет живет за рубежом, поэтому не имеет возможности постоянно находится рядом с больной сестрой. Но теперь не отходит от нее ни на шаг.

«Ее здоровье плохо. Она лежит, не встает вообще и не видит», — поделилась впечатлениями после встречи с родственницей Софья.

Судя по словам сестры знаменитой актрисы, она уже написала заявление в полицию на Рубцову и ждет ее наказания. Сама Рубцова комментариев относительно этой ситуации не дает. Woman.ru будет и дальше держать вас в курсе, а пока желаем Элине Авраамовне скорейшего выздоровления!