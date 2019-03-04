Эдита Пьеха прокомментировала свое появление в инвалидном кресле

На днях репортеры увидели, как Эдита Пьеха передвигается в инвалидной коляске. Фанаты не на шутку разволновались за здоровье 81-летней артистки.

Эдита Пьеха взволновала поклонников своим появлением на инвалидном кресле

Несколько дней назад в СМИ появились новости о том, что Эдита Пьеха передвигается на инвалидном кресле. Поводом послужили соответствующие кадры, сделанные в Санкт-Петербурге на перроне Московского вокзала. Выйдя из вагона поезда в сопровождении своего директора и помощницы, певица села в инвалидное кресло.

Многочисленные поклонники стали волноваться за состояние здоровья Пьехи, и она решила лично прокомментировать ситуацию.

«Это не инвалидное кресло, а обычное, которое мы арендуем. Я целый день провела на ногах, были тяжелые переезды, вот и решили воспользоваться им», — рассказала артистка журналисту издания «СтарХит».



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В беседе с корреспондентом «Пятого канала» певица также заявила, что чувствует себя хорошо, но если есть возможность прокатиться в коляске, то она ее использует. «Не инвалидное, а просто кресло. У меня болит спина, когда хожу. Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут, как королеву», — успокоила она фанатов.