Эдита Пьеха прокомментировала свое появление в инвалидном кресле

Несколько дней назад в СМИ появились новости о том, что Эдита Пьеха передвигается на инвалидном кресле. Поводом послужили соответствующие кадры, сделанные в Санкт-Петербурге на перроне Московского вокзала. Выйдя из вагона поезда в сопровождении своего директора и помощницы, певица села в инвалидное кресло.
«Это не инвалидное кресло, а обычное, которое мы арендуем. Я целый день провела на ногах, были тяжелые переезды, вот и решили воспользоваться им», — рассказала артистка журналисту издания «СтарХит».
В беседе с корреспондентом «Пятого канала» певица также заявила, что чувствует себя хорошо, но если есть возможность прокатиться в коляске, то она ее использует. «Не инвалидное, а просто кресло. У меня болит спина, когда хожу. Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут, как королеву», — успокоила она фанатов.